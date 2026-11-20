Τέμενος Βαγιαζήτ: Στην τελική ευθεία η αποκατάσταση του μνημείου στο Διδυμότειχο, πότε ανοίγει για το κοινό

Στα 15 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός του έργου, που περιλαμβάνει την αποκατάσταση, τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και τον φωτισμό ανάδειξης