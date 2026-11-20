Θετική αξιολόγηση για τα τέσσερα τελευταία αιτήματα πληρωμής – Ολοκληρώθηκαν 176 μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις και 376 ορόσημα – Τα έργα σε υγεία, παιδεία, μεταφορές και επιχειρήσεις

Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, συνολικού ύψους 35,95 δισ. ευρώ, ανακοίνωσε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μετά τη θετική αξιολόγηση που εξέδωσε σήμερα, Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα τέσσερα τελευταία αιτήματα πληρωμής της Ελλάδας.



Η απόφαση της Κομισιόν ανοίγει τον δρόμο για την εκταμίευση επιπλέον 11,32 δισ. ευρώ, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση του εθνικού σχεδίου «Ελλάδα 2.0» και την επίτευξη του στόχου απορρόφησης του 100% των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων.







Πρόκειται για το μεγαλύτερο πακέτο οροσήμων και στόχων που έχει αξιολογηθεί μέχρι σήμερα για την Ελλάδα στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς αφορά 172 ορόσημα και στόχους, εκ των οποίων 160 συνδέονται με τις επιχορηγήσεις και 12 με το δανειακό σκέλος.



Πέντε χρόνια, 176 μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις Η θετική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ολοκληρώνει μια πενταετή προσπάθεια που ξεκίνησε με τον σχεδιασμό του ελληνικού προγράμματος ανάκαμψης.







Παράλληλα, η Ελλάδα αξιοποίησε το μεγαλύτερο πρόγραμμα του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ως ποσοστό του ΑΕΠ μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Οι παρεμβάσεις του «Ελλάδα 2.0» εκτείνονται από την αναβάθμιση των νοσοκομείων και των σχολείων μέχρι τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημοσίου, την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, τις μεταφορές και τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων.

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Τα έργα και οι παρεμβάσεις που χρηματοδοτήθηκαν Σύμφωνα με τον απολογισμό του υπουργείου, τα αποτελέσματα του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν ήδη αρχίσει να αποτυπώνονται σε βασικούς τομείς της οικονομίας και της καθημερινότητας.



Στον χώρο της υγείας, περισσότεροι από 6 εκατομμύρια πολίτες συμμετείχαν στο πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων «Προλαμβάνω», μέσω του οποίου εντοπίστηκαν έγκαιρα σχεδόν 300.000 περιπτώσεις νοσημάτων.



Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν ανακαινίσεις σε 80 δημόσια νοσοκομεία και 146 Κέντρα Υγείας, ενώ αναπτύχθηκαν νέες ψηφιακές υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων ο Εθνικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας.



Στον τομέα της ενεργειακής αναβάθμισης, περισσότερα από 90.000 νοικοκυριά επωφελήθηκαν από τα προγράμματα «Εξοικονομώ», ενώ πάνω από 100.000 ενισχύθηκαν για την εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων και αντλιών θερμότητας. Επιπλέον, 13.700 νοικοκυριά απέκτησαν φωτοβολταϊκά συστήματα μέσω του προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη».



Την πλήρη αξιοποίηση των πόρων τουσυνολικού ύψουςανακοίνωσε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μετά τη θετική αξιολόγηση που εξέδωσε σήμερα, Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, ηγια τα τέσσερα τελευταία αιτήματα πληρωμής της Ελλάδας.Η απόφαση της Κομισιόν ανοίγει τον δρόμο για την εκταμίευση επιπλέον 11,32 δισ. ευρώ, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση του εθνικού σχεδίου «Ελλάδα 2.0» και την επίτευξη του στόχου απορρόφησης του 100% των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων.Οι εκταμιεύσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2026, αφού προηγηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και οι σχετικές αποφάσεις από τις αρμόδιες ευρωπαϊκές επιτροπές EPC και EFC.Πρόκειται για το μεγαλύτερο πακέτο οροσήμων και στόχων που έχει αξιολογηθεί μέχρι σήμερα για την Ελλάδα στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς αφορά 172 ορόσημα και στόχους, εκ των οποίων 160 συνδέονται με τις επιχορηγήσεις και 12 με το δανειακό σκέλος.Η θετική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ολοκληρώνει μια πενταετή προσπάθεια που ξεκίνησε με τον σχεδιασμό του ελληνικού προγράμματος ανάκαμψης.Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, στο διάστημα αυτό υλοποιήθηκαν 176 μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, ενώ επιτεύχθηκαν συνολικά 376 ορόσημα και στόχοι.Παράλληλα, η Ελλάδα αξιοποίησε το μεγαλύτερο πρόγραμμα του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ως ποσοστό του ΑΕΠ μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Οι παρεμβάσεις του «Ελλάδα 2.0» εκτείνονται από την αναβάθμιση των νοσοκομείων και των σχολείων μέχρι τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημοσίου, την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, τις μεταφορές και τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων.Σύμφωνα με τον απολογισμό του υπουργείου, τα αποτελέσματα του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν ήδη αρχίσει να αποτυπώνονται σε βασικούς τομείς της οικονομίας και της καθημερινότητας.Στον χώρο της υγείας, περισσότεροι από 6 εκατομμύρια πολίτες συμμετείχαν στο πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων «Προλαμβάνω», μέσω του οποίου εντοπίστηκαν έγκαιρα σχεδόν 300.000 περιπτώσεις νοσημάτων.Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν ανακαινίσεις σε 80 δημόσια νοσοκομεία και 146 Κέντρα Υγείας, ενώ αναπτύχθηκαν νέες ψηφιακές υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων ο Εθνικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας.Στον τομέα της ενεργειακής αναβάθμισης, περισσότερα από 90.000 νοικοκυριά επωφελήθηκαν από τα προγράμματα «Εξοικονομώ», ενώ πάνω από 100.000 ενισχύθηκαν για την εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων και αντλιών θερμότητας. Επιπλέον, 13.700 νοικοκυριά απέκτησαν φωτοβολταϊκά συστήματα μέσω του προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη».

Στην εκπαίδευση, εγκαταστάθηκαν 39.194 διαδραστικοί πίνακες σε σχολικές μονάδες της χώρας και διανεμήθηκαν 177.000 σετ ρομποτικής και STEM, με στόχο την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών.



Στις δημόσιες συγκοινωνίες προστέθηκαν 425 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ στον τομέα της οδικής ασφάλειας πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 8.000 παρεμβάσεις σε 146 δήμους και περιφέρειες. Παράλληλα, δημιουργήθηκαν πάνω από 800 έξυπνες διαβάσεις κοντά σε σχολικές μονάδες.



Σημαντική ήταν και η χρηματοδότηση του ψηφιακού μετασχηματισμού του Δημοσίου, με την ανάπτυξη υπηρεσιών όπως το Gov.gr, ο ηλεκτρονικός φάκελος μεταβίβασης ακινήτων και το myAIGov.



Στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, μεταξύ άλλων, εφαρμόστηκε ο θεσμός του Προσωπικού Βοηθού και εκδόθηκαν 137.000 Ψηφιακές Κάρτες Αναπηρίας.



Χρηματοδότηση 120.000 επιχειρήσεων και επενδύσεις 46 δισ. ευρώ Ιδιαίτερο οικονομικό αποτύπωμα έχει το πρόγραμμα στη στήριξη των επιχειρήσεων και την κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων.



Περισσότερες από 120.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις έλαβαν επιχορηγήσεις για την απόκτηση ψηφιακών εργαλείων και την εξοικονόμηση ενέργειας, ενώ μέσω των σχετικών παρεμβάσεων υποστηρίχθηκε και η απασχόληση 50.000 ανέργων.



Από το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης κινητοποιούνται, σύμφωνα με το υπουργείο, επενδύσεις συνολικού ύψους 46 δισ. ευρώ σε σημαντικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας.



Παράλληλα, προβλέπεται η χορήγηση νέων χαμηλότοκων δανείων με επιτόκιο 0,35% και εγγυήσεων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.



Στο στεγαστικό πεδίο, το νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ» εκτιμάται ότι θα δώσει τη δυνατότητα απόκτησης πρώτης κατοικίας σε 15.000 δικαιούχους.



Οι νέοι δικαιούχοι θα προστεθούν στα περισσότερα από 24.000 νοικοκυριά που έχουν ήδη αποκτήσει κατοικία μέσω των προγραμμάτων «Σπίτι μου Ι» και «Σπίτι μου ΙΙ», με μηνιαίες δόσεις δανείων που, σύμφωνα με το υπουργείο, αντιστοιχούν περίπου σε ένα μέσο ενοίκιο.



Σκέρτσος: «Αξιοποιούμε πλήρως τα 35,95 δισ. ευρώ, χωρίς να χαθεί ούτε ένα ευρώ» Ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος χαρακτήρισε την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης εθνική επιτυχία, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα κατάφερε να υλοποιήσει ένα εξαιρετικά απαιτητικό πρόγραμμα.



Ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος δήλωσε: «Η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης -με την σφραγίδα πλέον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής- είναι μια εθνική επιτυχία. Η Ελλάδα ολοκλήρωσε το μεγαλύτερο Σχέδιο Ανάκαμψης στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με το μέγεθος της οικονομίας και τον πληθυσμό της. Αξιοποιεί πλήρως τα 35,95 δισ. ευρώ που της αναλογούν, χωρίς να χαθεί ούτε ένα ευρώ. Πριν από πέντε χρόνια, πολλοί αμφέβαλλαν αν η ελληνική διοίκηση μπορεί να υλοποιήσει ένα τόσο απαιτητικό και γιγαντιαίο εγχείρημα με πολλά και αυστηρά ορόσημα και ασφυκτικές προθεσμίες. Η απάντηση είναι ξεκάθαρη: 176 μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, 376 ορόσημα και στόχοι, ολοκληρωμένα. Πίσω από τους αριθμούς υπάρχουν οι αλλαγές που οι πολίτες ήδη ζουν στην καθημερινότητα τους όπως η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της αδήλωτης εργασίας, η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου, η επιτάχυνση στην απονομή της δικαιοσύνης, η ψηφιοποίηση του κράτους, ο Προσωπικός Βοηθός και το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» με δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σε εκατομμύρια πολίτες. Και πολλές άλλες μεταρρυθμίσεις που για δεκαετίες έμεναν στα χαρτιά. Το ΤΑΑ αφήνει ως παρακαταθήκη και την μέθοδο που οδήγησε στην επιτυχή ολοκλήρωσή του: σχεδιασμός με μετρήσιμους στόχους, συντονισμός, παρακολούθηση της υλοποίησης βήμα-βήμα και λογοδοσία για το αποτέλεσμα. Με αυτή τη μέθοδο συνεχίζουμε για την υλοποίηση των τελευταίων 90 προτεραιοτήτων του κυβερνητικού έργου το επόμενο εξάμηνο. Το είπαμε, το κάνουμε.»



Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης υπογράμμισε: « Η τελική θετική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και για τα τέσσερα τελευταία αιτήματα πληρωμής από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που είχε καταθέσει η Ελλάδα, έρχεται να επιβεβαιώσει σε κορυφαίο θεσμικό επίπεδο και με τον πλέον επίσημο τρόπο, ότι η χώρα μας κατάφερε να πετύχει όλους τους στόχους και τα ορόσημα που είχαν τεθεί, προκειμένου να απορροφηθεί το σύνολο του προϋπολογισμού του Εθνικού Σχεδίου Ελλάδα 2.0, να απορροφηθεί το 100% των κονδυλίων, ύψους 36 δισ. ευρώ, που εξασφάλισαν οι κυβερνήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, πρωτοστατώντας μάλιστα, στη δημιουργία του Ταμείου. Η επίτευξη αυτού του εθνικού στόχου, η υλοποίηση του μεγαλύτερου προγράμματος ως ποσοστό του ΑΕΠ μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ταυτίζεται όχι τόσο με την απόλυτη διάψευση όλων εκείνων, σε Ελλάδα και εξωτερικό, οι οποίοι προέβλεπαν μια «χαμένη ευκαιρία» για την Πατρίδα. Ταυτίζεται με την υλοποίηση εκατοντάδων έργων και μεταρρυθμίσεων σε ολόκληρη την επικράτεια. Ταυτίζεται με την ενίσχυση των επενδύσεων και της επιχειρηματικότητας. Ταυτίζεται με τη βελτίωση των υποδομών και της καθημερινότητας των συμπολιτών μας. Ταυτίζεται, παράλληλα, με μια ισχυρή παρακαταθήκη για το αύριο, με στόχο την Ελλάδα του 2030, την επιτάχυνση της μετουσίωσης της συλλογικής προόδου σε ατομική ευημερία. Με την ευκαιρία, θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τον Διοικητή και τα στελέχη της ΕΥΣΤΑ καθώς και όλες και όλους εκείνους, εντός και εκτός Κυβέρνησης, που με καθημερινή στοχοπροσήλωση, συμμετείχαν ενεργά και αποτελεσματικά στην πραγματοποίηση των δεσμεύσεών μας.»



Δραμαλιώτη και Καβαλάκης: Η ολοκλήρωση του «Ελλάδα 2.0» Η γενική γραμματέας Συντονισμού, Εύη Δραμαλιώτη, σημείωσε ότι η αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επισφραγίζει μια συστηματική πενταετή μεταρρυθμιστική προσπάθεια.



Όπως επισήμανε, τα τελευταία αιτήματα πληρωμής περιλαμβάνουν σημαντικές μεταρρυθμίσεις που αφορούν την κτηματογράφηση, τον χωροταξικό σχεδιασμό, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία.



Αντίστοιχα, ο διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, Ορέστης Καβαλάκης, χαρακτήρισε τη θετική αξιολόγηση σημαντικό ορόσημο, επισημαίνοντας ότι η επίτευξη των 172 τελευταίων στόχων φέρνει τη χώρα στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση του προγράμματος.



Πλέον, απομένει η ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ευρωπαϊκών διαδικασιών, προκειμένου να πραγματοποιηθεί και η τελική εκταμίευση των 11,32 δισ. ευρώ, κλείνοντας τον κύκλο του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού προγράμματος που υλοποιήθηκε στην Ελλάδα μέσω του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.