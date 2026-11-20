ΤτΕ: Στα 21,95 δισ. ευρώ οι τουριστικές εισπράξεις στο εννεάμηνο του 2026 – Αύξηση κατά 9,7%
ΤτΕ: Στα 21,95 δισ. ευρώ οι τουριστικές εισπράξεις στο εννεάμηνο του 2026 – Αύξηση κατά 9,7%
Τον Σεπτέμβριο οι εισπράξεις ενισχύθηκαν κατά 11,1% και διαμορφώθηκαν σε 3,76 δισ. ευρώ - Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2026 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε κατά περίπου 2,5 δισ. ευρώ έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2025 και ανήλθε σε 9,4 δισ. ευρώ
Ισχυρή άνοδο, της τάξης του 9,7%, κατέγραψαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2026, καθώς ανήλθαν σε 21,95 δισ. ευρώ (21.958,1 εκατ. ευρώ) έναντι 20,02 δισ. ευρώ (20.024,3 εκατ. ευρώ) την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το ισοζύγιο πληρωμών.
Παράλληλα, τον Σεπτέμβριο οι εισπράξεις διαμορφώθηκαν σε 3,76 δισ. ευρώ (3.760,6 εκατ. ευρώ), σημειώνοντας αύξηση 11,1% σε σύγκριση με τις εισπράξεις ύψους 3,38 δισ. ευρώ (3.384,9 εκατ. ευρώ) τον Σεπτέμβριο του 2025.
Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών διευρύνθηκε, καθώς η αύξηση των εισαγωγών ήταν μεγαλύτερη από εκείνη των εξαγωγών. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 12,5% (σε σταθερές τιμές όμως εμφάνισαν μείωση κατά 6,6% λόγω της ανόδου των τιμών των καυσίμων), ενώ οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 16,8% (2,5% σε σταθερές τιμές). Ειδικότερα, σε τρέχουσες τιμές οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 15,9% (6,5% σε σταθερές τιμές) και οι αντίστοιχες εισαγωγές κατά 6,1% (3,6% σε σταθερές τιμές).
Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών αυξήθηκε, κυρίως λόγω της βελτίωσης του ταξιδιωτικού ισοζυγίου και – σε μικρότερο βαθμό – του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών, ενώ μικρή επιδείνωση παρατηρήθηκε στο ισοζύγιο μεταφορών. Σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2025, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών κατέγραψαν οριακή άνοδο κατά 0,6%, ενώ οι σχετικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 11,1%.
Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων σχεδόν υποδιπλασιάστηκε σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, αντανακλώντας κυρίως τη μείωση των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη και παρά την υποχώρηση των καθαρών εισπράξεων από τα λοιπά πρωτογενή εισοδήματα. Το έλλειμμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων διευρύνθηκε σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2025, ως αποτέλεσμα της αύξησης των καθαρών πληρωμών κυρίως στον τομέα της γενικής κυβέρνησης και, σε μικρότερο βαθμό, στους λοιπούς, εκτός της γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας.
Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2026, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε κατά περίπου 2,5 δισεκ. ευρώ έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2025 και διαμορφώθηκε σε 9,4 δισεκ. ευρώ. Ειδικότερα, το συνολικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών βελτιώθηκε.
Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών επιδεινώθηκε, καθώς η αύξηση των εισαγωγών υπερέβη την αύξηση των εξαγωγών σε απόλυτους όρους. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 16,8% (3,3% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές αγαθών κατά 10,2% (3,0% σε σταθερές τιμές). Ειδικότερα, σε τρέχουσες τιμές οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 10,3% και οι αντίστοιχες εισαγωγές κατά 4,3% (4,5% και 2,8% σε σταθερές τιμές αντίστοιχα).
Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών διευρύνθηκε χάρη στη βελτίωση του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών, η οποία αντισταθμίστηκε έως έναν βαθμό από την επιδείνωση των ισοζυγίων μεταφορών και λοιπών υπηρεσιών. Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 8,3% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 9,7%.
Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων περιορίστηκε έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2025, αντανακλώντας κυρίως τη μείωση των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση των καθαρών εισπράξεων από τα λοιπά πρωτογενή εισοδήματα. Το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων κατέγραψε έλλειμμα, έναντι πλεονάσματος την αντίστοιχη περίοδο του 2025, κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών εισπράξεων στους λοιπούς, εκτός της γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας, αλλά και, σε μικρότερο βαθμό, της αύξησης των καθαρών πληρωμών στον τομέα της γενικής κυβέρνησης.
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Παράλληλα, τον Σεπτέμβριο οι εισπράξεις διαμορφώθηκαν σε 3,76 δισ. ευρώ (3.760,6 εκατ. ευρώ), σημειώνοντας αύξηση 11,1% σε σύγκριση με τις εισπράξεις ύψους 3,38 δισ. ευρώ (3.384,9 εκατ. ευρώ) τον Σεπτέμβριο του 2025.
Ισοζύγιο Τρεχουσών ΣυναλλαγώνΤον Σεπτέμβριο του 2026, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε κατά 98,9 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025 και διαμορφώθηκε σε 520,4 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, επιδείνωση κατέγραψε και το συνολικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών.
Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών διευρύνθηκε, καθώς η αύξηση των εισαγωγών ήταν μεγαλύτερη από εκείνη των εξαγωγών. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 12,5% (σε σταθερές τιμές όμως εμφάνισαν μείωση κατά 6,6% λόγω της ανόδου των τιμών των καυσίμων), ενώ οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 16,8% (2,5% σε σταθερές τιμές). Ειδικότερα, σε τρέχουσες τιμές οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 15,9% (6,5% σε σταθερές τιμές) και οι αντίστοιχες εισαγωγές κατά 6,1% (3,6% σε σταθερές τιμές).
Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών αυξήθηκε, κυρίως λόγω της βελτίωσης του ταξιδιωτικού ισοζυγίου και – σε μικρότερο βαθμό – του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών, ενώ μικρή επιδείνωση παρατηρήθηκε στο ισοζύγιο μεταφορών. Σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2025, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών κατέγραψαν οριακή άνοδο κατά 0,6%, ενώ οι σχετικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 11,1%.
Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων σχεδόν υποδιπλασιάστηκε σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, αντανακλώντας κυρίως τη μείωση των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη και παρά την υποχώρηση των καθαρών εισπράξεων από τα λοιπά πρωτογενή εισοδήματα. Το έλλειμμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων διευρύνθηκε σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2025, ως αποτέλεσμα της αύξησης των καθαρών πληρωμών κυρίως στον τομέα της γενικής κυβέρνησης και, σε μικρότερο βαθμό, στους λοιπούς, εκτός της γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας.
Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2026, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε κατά περίπου 2,5 δισεκ. ευρώ έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2025 και διαμορφώθηκε σε 9,4 δισεκ. ευρώ. Ειδικότερα, το συνολικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών βελτιώθηκε.
Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών επιδεινώθηκε, καθώς η αύξηση των εισαγωγών υπερέβη την αύξηση των εξαγωγών σε απόλυτους όρους. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 16,8% (3,3% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές αγαθών κατά 10,2% (3,0% σε σταθερές τιμές). Ειδικότερα, σε τρέχουσες τιμές οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 10,3% και οι αντίστοιχες εισαγωγές κατά 4,3% (4,5% και 2,8% σε σταθερές τιμές αντίστοιχα).
Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών διευρύνθηκε χάρη στη βελτίωση του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών, η οποία αντισταθμίστηκε έως έναν βαθμό από την επιδείνωση των ισοζυγίων μεταφορών και λοιπών υπηρεσιών. Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 8,3% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 9,7%.
Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων περιορίστηκε έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2025, αντανακλώντας κυρίως τη μείωση των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση των καθαρών εισπράξεων από τα λοιπά πρωτογενή εισοδήματα. Το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων κατέγραψε έλλειμμα, έναντι πλεονάσματος την αντίστοιχη περίοδο του 2025, κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών εισπράξεων στους λοιπούς, εκτός της γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας, αλλά και, σε μικρότερο βαθμό, της αύξησης των καθαρών πληρωμών στον τομέα της γενικής κυβέρνησης.
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