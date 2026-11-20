ΤτΕ: Στα 21,95 δισ. ευρώ οι τουριστικές εισπράξεις στο εννεάμηνο του 2026 – Αύξηση κατά 9,7%

Τον Σεπτέμβριο οι εισπράξεις ενισχύθηκαν κατά 11,1% και διαμορφώθηκαν σε 3,76 δισ. ευρώ - Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2026 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε κατά περίπου 2,5 δισ. ευρώ έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2025 και ανήλθε σε 9,4 δισ. ευρώ