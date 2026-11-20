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Ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας ζητά να μην απορρίψουν οι Ευρωπαίοι την πρόσκληση Πούτιν για συνομιλίες στη Μόσχα
Ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας ζητά να μην απορρίψουν οι Ευρωπαίοι την πρόσκληση Πούτιν για συνομιλίες στη Μόσχα
«Θα στέλναμε εντελώς λάθος μήνυμα αν αρνούμασταν», δήλωσε ο Μπόρις Πιστόριους – Τόνισε ότι οι επαφές με τη Ρωσία πρέπει να κριθούν από τα αποτελέσματά τους και όχι από τις εξαγγελίες
Ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας Μπόρις Πιστόριους θεωρεί ότι η απόρριψη της πρόσκλησης που απηύθυνε ο Βλαντίμιρ Πούτιν στους Ευρωπαίους για διερευνητικές συνομιλίες σχετικά με την συμμετοχή των ευρωπαίων συμμάχων της Ουκρανίας στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις «θα έστελνε ένα τελείως άστοχο μήνυμα».
«Η άρνηση της πρόσκλησης της Μόσχας θα έστελνε ένα τελείως άστοχο μήνυμα», δήλωσε χθες το βράδυ ο Μπόρις Πιστόριους στους δημοσιογράφους κατά την επίσκεψή του στην Βαρσοβία.
«Προτείναμε στους Ευρωπαίους να έρθουν στην Μόσχα. Και μετά από αυτό θα αποφασίσουμε με ποιο σχήμα θα συνεχίσουμε», δήλωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν από την Σεντζέν σημειώνοντας ωστόσο ότι «οποιοδήποτε σχήμα στρατιωτικής συνεργασίας με την Ουκρανία θα αποτελούσε πρόβλημα».
Το Κρεμλίνο θέλει να συνδέσει τον πόλεμο που διεξάγει στην Ουκρανία με την αναδιαμόρφωση του πλαισίου του ευρωπαϊκού συστήματος ασφαλείας, που βασίζεται στην Ατλαντική Συμμαχία.
Οι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι η ευρωπαϊκή τάξη δεν μπορεί να τεθεί υπό αμφισβήτηση από εκείνον που εξαπέλυσε τον μεγαλύτερο πόλεμο από το 1945.
Η πρόσκληση Πούτιν πρέπει να αντιμετωπισθεί θετικά από όλες τις απόψεις, είπε ο γερμανός υπουργός Αμυνας. Ωστόσο πρόσθεσε ότι αυτό που έχει σημασία «δεν είναι οι ανακοινώσεις ή οι προσκλήσεις, αλλά τα αποτελέσματα». «Δεν πρέπει αυτό να καταλήξει σε διαρκείς αναβολές χωρίς τίποτε να αλλάξει στην Ουκρανία».
«Η άρνηση της πρόσκλησης της Μόσχας θα έστελνε ένα τελείως άστοχο μήνυμα», δήλωσε χθες το βράδυ ο Μπόρις Πιστόριους στους δημοσιογράφους κατά την επίσκεψή του στην Βαρσοβία.
«Προτείναμε στους Ευρωπαίους να έρθουν στην Μόσχα. Και μετά από αυτό θα αποφασίσουμε με ποιο σχήμα θα συνεχίσουμε», δήλωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν από την Σεντζέν σημειώνοντας ωστόσο ότι «οποιοδήποτε σχήμα στρατιωτικής συνεργασίας με την Ουκρανία θα αποτελούσε πρόβλημα».
Το Κρεμλίνο θέλει να συνδέσει τον πόλεμο που διεξάγει στην Ουκρανία με την αναδιαμόρφωση του πλαισίου του ευρωπαϊκού συστήματος ασφαλείας, που βασίζεται στην Ατλαντική Συμμαχία.
Οι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι η ευρωπαϊκή τάξη δεν μπορεί να τεθεί υπό αμφισβήτηση από εκείνον που εξαπέλυσε τον μεγαλύτερο πόλεμο από το 1945.
Η πρόσκληση Πούτιν πρέπει να αντιμετωπισθεί θετικά από όλες τις απόψεις, είπε ο γερμανός υπουργός Αμυνας. Ωστόσο πρόσθεσε ότι αυτό που έχει σημασία «δεν είναι οι ανακοινώσεις ή οι προσκλήσεις, αλλά τα αποτελέσματα». «Δεν πρέπει αυτό να καταλήξει σε διαρκείς αναβολές χωρίς τίποτε να αλλάξει στην Ουκρανία».
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