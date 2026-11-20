Πετρέλαιο: Προς τα 90 δολάρια υποχωρεί το Brent, οδεύει προς τρίτη διαδοχική εβδομαδιαία πτώση
Πετρέλαιο: Προς τα 90 δολάρια υποχωρεί το Brent, οδεύει προς τρίτη διαδοχική εβδομαδιαία πτώση
Η ανάκαμψη των πετρελαϊκών ροών μέσω των Στενών του Ορμούζ και οι προβλέψεις για πλεόνασμα στην παγκόσμια αγορά πιέζουν τις τιμές
Στο επίπεδο των 90 δολαρίων το βαρέλι υποχώρησε το πετρέλαιο τύπου Brent την Παρασκευή, παραμένοντας σε τροχιά για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα απωλειών. Οι ενδείξεις αυξημένης προσφοράς στην παγκόσμια αγορά υπερισχύουν των ανησυχιών για το ενδεχόμενο νέων αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν, ενώ οι πετρελαϊκές ροές από τη Μέση Ανατολή συνεχίζουν να ανακάμπτουν.
Καθοριστικό ρόλο στην υποχώρηση των τιμών διαδραματίζει η αποκατάσταση των ενεργειακών μεταφορών από τον Περσικό Κόλπο. Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, δήλωσε ότι οι ροές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ έχουν φθάσει σε επίπεδα-ρεκόρ, καθώς οι προμήθειες από τη Μέση Ανατολή ανακάμπτουν.
Η εξέλιξη αυτή περιορίζει τις ανησυχίες για την επάρκεια της προσφοράς, οι οποίες είχαν ενισχυθεί μετά τις διαταραχές στις εξαγωγές και τις απειλές για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.
Παράλληλα, ΗΠΑ, Κίνα και Ρωσία συμφώνησαν κατά τη διάρκεια τριμερούς συνάντησης την Πέμπτη να ενισχύσουν την παραγωγή και την προσφορά διυλισμένων πετρελαϊκών προϊόντων. Η συμφωνία προσθέτει έναν ακόμη παράγοντα που ενισχύει τις προσδοκίες για μεγαλύτερη διαθεσιμότητα ενεργειακών προϊόντων στη διεθνή αγορά.
Στο ίδιο πλαίσιο, η Goldman Sachs προειδοποίησε για το ενδεχόμενο υπερπροσφοράς πετρελαίου το επόμενο έτος, καθώς η αύξηση της παραγωγής ενδέχεται να υπερβεί την πορεία της ζήτησης.
Οι εκτιμήσεις αυτές ενισχύουν την πίεση στις τιμές, καθώς οι επενδυτές προεξοφλούν ότι η αγορά θα διαθέτει περισσότερες ποσότητες πετρελαίου από όσες χρειάζεται, περιορίζοντας την ανάγκη για υψηλότερες τιμές.
Η στάση της Ουάσιγκτον διατηρεί την αβεβαιότητα στις αγορές, καθώς μια νέα στρατιωτική κλιμάκωση θα μπορούσε να ανατρέψει τις προσδοκίες για ομαλοποίηση των ενεργειακών ροών από τη Μέση Ανατολή.
Καθοριστικό ρόλο στην υποχώρηση των τιμών διαδραματίζει η αποκατάσταση των ενεργειακών μεταφορών από τον Περσικό Κόλπο. Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, δήλωσε ότι οι ροές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ έχουν φθάσει σε επίπεδα-ρεκόρ, καθώς οι προμήθειες από τη Μέση Ανατολή ανακάμπτουν.
Η εξέλιξη αυτή περιορίζει τις ανησυχίες για την επάρκεια της προσφοράς, οι οποίες είχαν ενισχυθεί μετά τις διαταραχές στις εξαγωγές και τις απειλές για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.
Παράλληλα, ΗΠΑ, Κίνα και Ρωσία συμφώνησαν κατά τη διάρκεια τριμερούς συνάντησης την Πέμπτη να ενισχύσουν την παραγωγή και την προσφορά διυλισμένων πετρελαϊκών προϊόντων. Η συμφωνία προσθέτει έναν ακόμη παράγοντα που ενισχύει τις προσδοκίες για μεγαλύτερη διαθεσιμότητα ενεργειακών προϊόντων στη διεθνή αγορά.
Οι προβλέψεις για πλεόνασμα πιέζουν την αγοράΟι προοπτικές αυξημένης προσφοράς είχαν ήδη επιβαρύνει το επενδυτικό κλίμα νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) εκτίμησε ότι η παγκόσμια αγορά πετρελαίου θα εμφανίσει πλεόνασμα περίπου 2 εκατ. βαρελιών ημερησίως κατά το τρέχον τρίμηνο.
Στο ίδιο πλαίσιο, η Goldman Sachs προειδοποίησε για το ενδεχόμενο υπερπροσφοράς πετρελαίου το επόμενο έτος, καθώς η αύξηση της παραγωγής ενδέχεται να υπερβεί την πορεία της ζήτησης.
Οι εκτιμήσεις αυτές ενισχύουν την πίεση στις τιμές, καθώς οι επενδυτές προεξοφλούν ότι η αγορά θα διαθέτει περισσότερες ποσότητες πετρελαίου από όσες χρειάζεται, περιορίζοντας την ανάγκη για υψηλότερες τιμές.
Αβεβαιότητα για την επόμενη κίνηση των ΗΠΑ στο ΙράνΣτο γεωπολιτικό μέτωπο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι δεν βιάζεται να λάβει απόφαση για το Ιράν, παρά τις πληροφορίες των τελευταίων ημερών που δείχνουν αυξημένη πιθανότητα νέου γύρου αμερικανικών πληγμάτων.
Η στάση της Ουάσιγκτον διατηρεί την αβεβαιότητα στις αγορές, καθώς μια νέα στρατιωτική κλιμάκωση θα μπορούσε να ανατρέψει τις προσδοκίες για ομαλοποίηση των ενεργειακών ροών από τη Μέση Ανατολή.
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