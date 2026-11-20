Πετρέλαιο: Προς τα 90 δολάρια υποχωρεί το Brent, οδεύει προς τρίτη διαδοχική εβδομαδιαία πτώση

Η ανάκαμψη των πετρελαϊκών ροών μέσω των Στενών του Ορμούζ και οι προβλέψεις για πλεόνασμα στην παγκόσμια αγορά πιέζουν τις τιμές