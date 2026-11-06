Dragons’ Den: Η εταιρεία του ξεπέρασε τα 2,5 εκατ. ευρώ σε πωλήσεις και επέστρεψε στο σόου για μεγαλύτερη επένδυση
Dragons’ Den: Η εταιρεία του ξεπέρασε τα 2,5 εκατ. ευρώ σε πωλήσεις και επέστρεψε στο σόου για μεγαλύτερη επένδυση
Πριν από δύο χρόνια, ο Θανάσης Γιαννακέλης κέρδισε τη Dragon Μαρία Χατζηστεφανή - Αυτή τη φορά μπαίνει ξανά στο Den με άλλα μεγέθη
Ο ιδρυτής της Hyperloq, Θανάσης Γιαννακέλης έρχεται για δεύτερη φορά στο Dragons’ Den ζητώντας μία νέα επένδυση, καθώς μετά την πρώτη εμφάνισή του στο πρόγραμμα, η εταιρεία του ξεπέρασε τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ σε πωλήσεις.
Πριν από δύο χρόνια, ο Θανάσης Γιαννακέλη κέρδισε τη Dragon Μαρία Χατζηστεφανή και την έφερε στην εταιρεία του ως επενδύτρια. Στο νέο επεισόδιο που θα προβληθεί την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στις 22:10 στον ΣΚΑΪ, με παρουσιαστή τον Σάκη Τανιμανίδη, γίνεται ο πρώτος επιχειρηματίας του Dragons’ Den Greece που επιστρέφει από τη μία σεζόν στην επόμενη για να διεκδικήσει δεύτερο γύρο χρηματοδότησης.
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Στον τρίτο κύκλο του επιχειρηματικού σόου, ο Θανάσης Γιαννακέλης παρουσίασε στους επενδυτές μικρές συσκευές που βοηθούν τον χρήστη να βρει ό,τι έχει χάσει, από τα κλειδιά του μέχρι το πορτοφόλι του. Η Μαρία Χατζηστεφανή επένδυσε στην εταιρεία και σήμερα έχει συμβουλευτικό ρόλο στο διοικητικό της συμβούλιο.
Αυτή τη φορά, ο Θανάσης μπαίνει ξανά στο Den με άλλα μεγέθη. Πριν από έναν χρόνο, ο τζίρος της Hyperloq ήταν 60.000 ευρώ. Σήμερα, οι συνολικές πωλήσεις της έχουν ξεπεράσει τα 2,5 εκατ. ευρώ, με πελάτες στην Ελλάδα, την Κύπρο, την υπόλοιπη Ευρώπη και, μέσω Amazon, στις ΗΠΑ. Επόμενος στόχος του είναι η βρετανική αγορά. Για να αναπτύξει εκεί το δίκτυο διανομής του και να στηρίξει το λανσάρισμα, ζητά μια επένδυση μεγαλύτερη από την πρώτη.
Η ιστορία της Η ιστορία της Σε ένα επαγγελματικό ταξίδι στην Κίνα, ο Θανάσης πήρε στα χέρια του μια μικρή συσκευή εντοπισμού. Του άρεσε και έφερε μερικές ακόμη μαζί του στην Ελλάδα. Όταν φίλοι και γνωστοί άρχισαν να τον ρωτούν πού μπορούσαν να βρουν κι εκείνοι μία, είδε την ευκαιρία. Οι πρώτες παραγγελίες ήρθαν μέσα σε δύο ώρες από τη στιγμή που άνοιξε το e-shop της Hyperloq.
Πριν από δύο χρόνια, ο Θανάσης Γιαννακέλη κέρδισε τη Dragon Μαρία Χατζηστεφανή και την έφερε στην εταιρεία του ως επενδύτρια. Στο νέο επεισόδιο που θα προβληθεί την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στις 22:10 στον ΣΚΑΪ, με παρουσιαστή τον Σάκη Τανιμανίδη, γίνεται ο πρώτος επιχειρηματίας του Dragons’ Den Greece που επιστρέφει από τη μία σεζόν στην επόμενη για να διεκδικήσει δεύτερο γύρο χρηματοδότησης.
Δείτε βίντεο
Στον τρίτο κύκλο του επιχειρηματικού σόου, ο Θανάσης Γιαννακέλης παρουσίασε στους επενδυτές μικρές συσκευές που βοηθούν τον χρήστη να βρει ό,τι έχει χάσει, από τα κλειδιά του μέχρι το πορτοφόλι του. Η Μαρία Χατζηστεφανή επένδυσε στην εταιρεία και σήμερα έχει συμβουλευτικό ρόλο στο διοικητικό της συμβούλιο.
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Αυτή τη φορά, ο Θανάσης μπαίνει ξανά στο Den με άλλα μεγέθη. Πριν από έναν χρόνο, ο τζίρος της Hyperloq ήταν 60.000 ευρώ. Σήμερα, οι συνολικές πωλήσεις της έχουν ξεπεράσει τα 2,5 εκατ. ευρώ, με πελάτες στην Ελλάδα, την Κύπρο, την υπόλοιπη Ευρώπη και, μέσω Amazon, στις ΗΠΑ. Επόμενος στόχος του είναι η βρετανική αγορά. Για να αναπτύξει εκεί το δίκτυο διανομής του και να στηρίξει το λανσάρισμα, ζητά μια επένδυση μεγαλύτερη από την πρώτη.
Η ιστορία της Η ιστορία της Σε ένα επαγγελματικό ταξίδι στην Κίνα, ο Θανάσης πήρε στα χέρια του μια μικρή συσκευή εντοπισμού. Του άρεσε και έφερε μερικές ακόμη μαζί του στην Ελλάδα. Όταν φίλοι και γνωστοί άρχισαν να τον ρωτούν πού μπορούσαν να βρουν κι εκείνοι μία, είδε την ευκαιρία. Οι πρώτες παραγγελίες ήρθαν μέσα σε δύο ώρες από τη στιγμή που άνοιξε το e-shop της Hyperloq.
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