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Χειρουργήθηκε ο Τσικίνιο και έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας: Τα λιοντάρια αναρρώνουν διαφορετικά
Χειρουργήθηκε ο Τσικίνιο και έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας: Τα λιοντάρια αναρρώνουν διαφορετικά
Μετά τον τραυματισμό του στην προπόνηση της Πέμπτης (19/11) ο Τσικίνιο πέρασε την πόρτα του χειρουργείου για να αποκατασταθεί το πρόβλημα του στο μετατάρσιο
Την πόρτα του χειρουργείου πέρασε το πρωί της Παρασκευής (20/11) ο Τσικίνιο, ο οποίος τραυματίστηκε στην προπόνηση της Πέμπτης (19/11) μετά από ένα τάκλιν του Νταβίντ Κάρμο. Ο Πορτογάλος υπέστη κάταγμα στο μετατάρσιο και θα μείνει εκτός δράσης για τους 2-2,5 μήνες.
Ο «Τσίκι» χειρουργήθηκε από τον Χρήστο Θέο και έστειλε μέσα από το νοσοκομείο το αισιόδοξο μήνυμα του για τη συνέχεια. «Όλα καλά, παιδιά. Σύντομα θα επιστρέψω. Θετική ενέργεια! Τα λιοντάρια αναρρώνουν διαφορετικά. Σας αγαπώ όλους», ανέφερε ο Πορτογάλος χαφ των Πειραιωτών.
Και με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ στον πάγκο του Ολυμπιακού ο Τσικίνιο είναι βασικότατο στέλεχος του Ολυμπιακού με την απώλεια του να είναι πολύ σημαντική για την ομάδα του Πειραιά. Στη δράση αναμένεται να επιστρέψει προς τα τέλη Ιανουαρίου.
Η επίσημη ενημέρωση από την ΠΑΕ Ολυμπιακός αναφέρει ότι ο παίκτης υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο μετατάρσιο του δεξιού του ποδιού. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε από τον Χρήστο Θέο στην κλινική Παλαιού Φαλήρου του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών. Ο ποδοσφαιριστής θα ακολουθήσει εξειδικευμένο πρόγραμμα μετεγχειρητικής αποκατάστασης, υπό την επίβλεψη του ιατρικού επιτελείου της ομάδας.
Ο «Τσίκι» χειρουργήθηκε από τον Χρήστο Θέο και έστειλε μέσα από το νοσοκομείο το αισιόδοξο μήνυμα του για τη συνέχεια. «Όλα καλά, παιδιά. Σύντομα θα επιστρέψω. Θετική ενέργεια! Τα λιοντάρια αναρρώνουν διαφορετικά. Σας αγαπώ όλους», ανέφερε ο Πορτογάλος χαφ των Πειραιωτών.
Και με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ στον πάγκο του Ολυμπιακού ο Τσικίνιο είναι βασικότατο στέλεχος του Ολυμπιακού με την απώλεια του να είναι πολύ σημαντική για την ομάδα του Πειραιά. Στη δράση αναμένεται να επιστρέψει προς τα τέλη Ιανουαρίου.
Η επίσημη ενημέρωση από την ΠΑΕ Ολυμπιακός αναφέρει ότι ο παίκτης υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο μετατάρσιο του δεξιού του ποδιού. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε από τον Χρήστο Θέο στην κλινική Παλαιού Φαλήρου του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών. Ο ποδοσφαιριστής θα ακολουθήσει εξειδικευμένο πρόγραμμα μετεγχειρητικής αποκατάστασης, υπό την επίβλεψη του ιατρικού επιτελείου της ομάδας.
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