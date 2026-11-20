Με έσοδα 830,3 εκατ. ευρώ και προσαρμοσμένα EBITDA 273,6 εκατ. ευρώ ολοκλήρωσε το εννεάμηνο του 2026 η Bally’s Intralot, με την ενοποίηση της Bally’s International Interactive να ενισχύει σημαντικά τα οικονομικά μεγέθη του ομίλου και τη διαδικτυακή δραστηριότητα σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ισπανία να διατηρεί ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική.



Την ίδια ώρα, η εταιρεία προχωρά στην ολοκλήρωση της εξαγοράς της evoke plc, η οποία, υπό την προϋπόθεση λήψης των εναπομενουσών εγκρίσεων, αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2027. Ήδη, οι μέτοχοι των δύο εταιρειών έχουν εγκρίνει τη συναλλαγή, ενώ έχει εξασφαλιστεί η πλειονότητα των αναγκαίων κανονιστικών εγκρίσεων.



Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, τα προσαρμοσμένα EBITDA του εννεαμήνου ανήλθαν σε 273,6 εκατ. ευρώ, έναντι 90,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, με το περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας να διαμορφώνεται στο 33%.

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