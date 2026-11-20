Μία όμορφη ιστορία που ξεκίνησε πέρσι και είχε τη συνέχειά της φέτος στο Κάουνας! 💚☘️ Μία νεαρή Λιθουανή φίλαθλος είχε ζητήσει πέρσι τη φανέλα του Κέντρικ Ναν, ο οποίος φρόντισε να την αναζητήσει, να την εντοπίσει και να κάνει την επιθυμία της πραγματικότητα. Έναν χρόνο μετά, στο ίδιο γήπεδο, η νεαρή φίλαθλος ήταν ξανά εκεί και, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης με την @bczalgiris, θέλησε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της στον Κέντρικ Ναν με τον δικό της ξεχωριστό τρόπο! 🙏 #WeTheGreens #paobcaktor #FeelEveryMoment