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Το «ευχαριστώ» της Λιθουανής φιλάθλου στον Ναν
Το «ευχαριστώ» της Λιθουανής φιλάθλου στον Ναν
Λιθουανή φίλαθλος περίμενε τον Κέντρικ Ναν μετά το παιχνίδι της Ζαλγκίρις με τον Παναθηναϊκό για να τον ευχαριστήσει που της είχε δώσει τη φανέλα του πριν ένα χρόνο
Στο παιχνίδι με τη Ζαλγκίρις ο Κέντρικ Ναν ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του Παναθηναϊκού. Ήταν ο άνθρωπος που οδήγησε την ομάδα του στη νίκη με 21 πόντους σημειώνοντας τους 14 στην τελευταία περίοδο.
Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ωστόσο δόθηκε συνέχεια σε μία όμορφη ιστορία που ξεκίνησε πριν ένα χρόνο στη Λιθουανία. Συγκεκριμένα τότε μία νεαρή φίλαθλος είχε ζητήσει τη φανέλα του Κέντρικ Ναν.
Ο Αμερικανός άσος του Παναθηναϊκού την είχε αναζητήσει και είχε φροντίσει να της δώσει τη φανέλα του. Μετά το ματς με τη Ζαλγκίρις η ίδια νεαρή φίλαθλος περίμενε τον Ναν για να τον ευχαριστήσει που πριν ένα χρόνο είχε ικανοποιήσει την επιθυμία της.
Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ωστόσο δόθηκε συνέχεια σε μία όμορφη ιστορία που ξεκίνησε πριν ένα χρόνο στη Λιθουανία. Συγκεκριμένα τότε μία νεαρή φίλαθλος είχε ζητήσει τη φανέλα του Κέντρικ Ναν.
Ο Αμερικανός άσος του Παναθηναϊκού την είχε αναζητήσει και είχε φροντίσει να της δώσει τη φανέλα του. Μετά το ματς με τη Ζαλγκίρις η ίδια νεαρή φίλαθλος περίμενε τον Ναν για να τον ευχαριστήσει που πριν ένα χρόνο είχε ικανοποιήσει την επιθυμία της.
Μία όμορφη ιστορία που ξεκίνησε πέρσι και είχε τη συνέχειά της φέτος στο Κάουνας! 💚☘️ Μία νεαρή Λιθουανή φίλαθλος είχε ζητήσει πέρσι τη φανέλα του Κέντρικ Ναν, ο οποίος φρόντισε να την αναζητήσει, να την εντοπίσει και να κάνει την επιθυμία της πραγματικότητα. Έναν χρόνο μετά, στο ίδιο γήπεδο, η νεαρή φίλαθλος ήταν ξανά εκεί και, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης με την @bczalgiris, θέλησε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της στον Κέντρικ Ναν με τον δικό της ξεχωριστό τρόπο! 🙏 #WeTheGreens #paobcaktor #FeelEveryMoment— Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 20, 2026
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