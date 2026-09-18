Η Μάιλι Σάιρους έψαξε τον Μαξ Μοράντο πριν της κάνει πρόταση γάμου: Είχα σκεφτεί «σίγουρα έχει μαζί του δαχτυλίδι»

κατά τη διάρκεια ταξιδιού τους στο Κιότο.

Η Σάιρους παραδέχτηκε ότι, παρά την προσπάθειά της να ανακαλύψει αν ο σύντροφός της είχε μαζί του το δαχτυλίδι, δεν βρήκε κανένα στοιχείο.

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