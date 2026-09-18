Η Μάιλι Σάιρους έψαξε τον Μαξ Μοράντο πριν της κάνει πρόταση γάμου: Είχα σκεφτεί «σίγουρα έχει μαζί του δαχτυλίδι»
Η Μάιλι Σάιρους έψαξε τον Μαξ Μοράντο πριν της κάνει πρόταση γάμου: Είχα σκεφτεί «σίγουρα έχει μαζί του δαχτυλίδι»
Η τραγουδίστρια δεν βρήκε τελικά το δαχτυλίδι, παρά το γεγονός ότι ο σύντροφός της το είχε κρύψει στο παντελόνι του
Πριν δεχτεί την πρόταση γάμου από τον αρραβωνιαστικό της, Μαξ Μοράντο, η Μάιλι Σάιρους αποκάλυψε πως έψαξε να βρει το δαχτυλίδι, καθώς είχε την υποψία ότι το είχε μαζί του κατά τη διάρκεια ταξιδιού τους στο Κιότο.
Η 33χρονη τραγουδίστρια μίλησε στον Ζέιν Λόου για το Apple Music την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου και θυμήθηκε την ημέρα που ο 27χρονος μουσικός της ζήτησε να παντρευτούν στην Ιαπωνία, εξηγώντας ότι είχε ήδη υποψιαστεί πως είχε μαζί του το δαχτυλίδι.
Όπως ανέφερε, οι δυο τους έκαναν βόλτα στο Κιότο, όταν αποφάσισε να τον ψάξει, καθώς πίστευε ότι εκείνη θα ήταν η κατάλληλη στιγμή για να της κάνει την πολυαναμενόμενη πρόταση. «Εγώ και ο Μαξ πηγαίναμε μια βόλτα και επειδή δεν αφήνω τίποτα να συμβεί φυσικά σε αυτόν τον άνθρωπο, σκέφτηκα: “Θα τον ψάξω. Σίγουρα έχει μαζί του δαχτυλίδι αρραβώνων. Αυτή θα ήταν η καλύτερη στιγμή”» ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Δεν το βρήκα».
Η Σάιρους παραδέχτηκε ότι, παρά την προσπάθειά της να ανακαλύψει αν ο σύντροφός της είχε μαζί του το δαχτυλίδι, δεν βρήκε κανένα στοιχείο.
Δείτε βίντεο από τη συνέντευξή της
Στη συνέχεια, μοιράστηκε την αρχική απογοήτευση που ένιωσε: «Πήγα στο μπάνιο και είπα στον εαυτό μου: “Μην το κάνεις αυτό τώρα. Μην πάρεις μια όμορφη στιγμή και τη χαλάσεις με ένα ξέσπασμα. Δεν σου ταιριάζει και είσαι κακομαθημένη”. Σκεφτόμουν: “Δεν το έχει και μην καταστρέψεις αυτό το ταξίδι κάνοντας σκηνή”. Ήθελα τόσο πολύ να το κάνω».
Τελικά, ο Μοράντο είχε πράγματι μαζί του το δαχτυλίδι, απλώς το είχε κρύψει σε μια τσέπη κοντά στο γόνατό του, την οποία η τραγουδίστρια δεν έλεγξε. Η Μάιλι Σάιρους δήλωσε ευγνώμων που δεν τελικά δεν κατέστρεψε την έκπληξη, καθώς, όπως της εξήγησε ο μουσικός, αν είχε βρει το δαχτυλίδι, θα είχε χαλάσει μία ξεχωριστή στιγμή και για τους δύο.
Κατά τη διάρκεια της βόλτας τους, η Σάιρους ήταν τόσο εντυπωσιασμένη από το τοπίο και τα πλακόστρωτα μονοπάτια γύρω τους, που δεν κατάλαβε τι ετοίμαζε ο σύντροφός της. «Έβγαλα μια κραυγή έκπληξης, ενώ ήταν γονατισμένος. Τα κατάφερε. Ήταν κάτω στο έδαφος, τόσο γλυκός, και κρατούσε κάτι και μου είπε: “Είσαι η αγάπη της ζωής μου. Θα με παντρευτείς;” Και εγώ σκέφτηκα: “Θεέ μου, παραλίγο να τα καταστρέψω όλα” και εκείνος μου είπε: “Πραγματικά, παραλίγο να το χαλάσεις”» θυμήθηκε η τραγουδίστρια για την ημέρα της πρότασης γάμου.
Η Μάιλι Σάιρους αποκάλυψε ακόμη, ότι η πρόταση ήταν κάτι που οι δυο τους είχαν συζητήσει πολλές φορές, ενώ η ίδια είχε φροντίσει να του δώσει και ορισμένα διακριτικά μηνύματα, στέλνοντάς του συνδέσμους με δαχτυλίδια.
Το ζευγάρι είναι μαζί εδώ και έξι χρόνια και αρραβωνιάστηκε πέρυσι. Ο Μοράντο είχε μιλήσει από τη δική του πλευρά για την πρόταση γάμου στο περιοδικό Wonderland τον Ιούλιο, τονίζοντας ότι έκανε ό,τι μπορούσε για να κρατήσει το σχέδιό του κρυφό.
«Ίδρωνα. Ένιωθα την καρδιά μου να χτυπά δυνατά. Μεγαλώνεις βλέποντας στις ταινίες τον άντρα να γονατίζει και να κάνει όλη αυτή τη διαδικασία και ξέρεις ότι αυτό υποτίθεται πως πρέπει να κάνεις. Μετά όμως συνειδητοποιείς: “Εντάξει, πρέπει να γονατίσω”. Δεν ήθελα να τα θαλασσώσω ή να μου πέσει το δαχτυλίδι» ανέφερε.
Η 33χρονη τραγουδίστρια μίλησε στον Ζέιν Λόου για το Apple Music την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου και θυμήθηκε την ημέρα που ο 27χρονος μουσικός της ζήτησε να παντρευτούν στην Ιαπωνία, εξηγώντας ότι είχε ήδη υποψιαστεί πως είχε μαζί του το δαχτυλίδι.
Miley Cyrus Recalls Giving Fiancé Maxx Morando a ‘Pat Down’ in Kyoto Before He Proposed Because She Suspected He Had a Ring https://t.co/nlIeGK6bTw— People (@people) September 17, 2026
Η Σάιρους παραδέχτηκε ότι, παρά την προσπάθειά της να ανακαλύψει αν ο σύντροφός της είχε μαζί του το δαχτυλίδι, δεν βρήκε κανένα στοιχείο.
Δείτε βίντεο από τη συνέντευξή της
@basicallyhollywood
#MileyCyrus tells the entire story of how she got engaged to MaxxMorando.♬ original sound - Basically Hollywood
Τελικά, ο Μοράντο είχε πράγματι μαζί του το δαχτυλίδι, απλώς το είχε κρύψει σε μια τσέπη κοντά στο γόνατό του, την οποία η τραγουδίστρια δεν έλεγξε. Η Μάιλι Σάιρους δήλωσε ευγνώμων που δεν τελικά δεν κατέστρεψε την έκπληξη, καθώς, όπως της εξήγησε ο μουσικός, αν είχε βρει το δαχτυλίδι, θα είχε χαλάσει μία ξεχωριστή στιγμή και για τους δύο.
Κατά τη διάρκεια της βόλτας τους, η Σάιρους ήταν τόσο εντυπωσιασμένη από το τοπίο και τα πλακόστρωτα μονοπάτια γύρω τους, που δεν κατάλαβε τι ετοίμαζε ο σύντροφός της. «Έβγαλα μια κραυγή έκπληξης, ενώ ήταν γονατισμένος. Τα κατάφερε. Ήταν κάτω στο έδαφος, τόσο γλυκός, και κρατούσε κάτι και μου είπε: “Είσαι η αγάπη της ζωής μου. Θα με παντρευτείς;” Και εγώ σκέφτηκα: “Θεέ μου, παραλίγο να τα καταστρέψω όλα” και εκείνος μου είπε: “Πραγματικά, παραλίγο να το χαλάσεις”» θυμήθηκε η τραγουδίστρια για την ημέρα της πρότασης γάμου.
Η Μάιλι Σάιρους αποκάλυψε ακόμη, ότι η πρόταση ήταν κάτι που οι δυο τους είχαν συζητήσει πολλές φορές, ενώ η ίδια είχε φροντίσει να του δώσει και ορισμένα διακριτικά μηνύματα, στέλνοντάς του συνδέσμους με δαχτυλίδια.
Το ζευγάρι είναι μαζί εδώ και έξι χρόνια και αρραβωνιάστηκε πέρυσι. Ο Μοράντο είχε μιλήσει από τη δική του πλευρά για την πρόταση γάμου στο περιοδικό Wonderland τον Ιούλιο, τονίζοντας ότι έκανε ό,τι μπορούσε για να κρατήσει το σχέδιό του κρυφό.
«Ίδρωνα. Ένιωθα την καρδιά μου να χτυπά δυνατά. Μεγαλώνεις βλέποντας στις ταινίες τον άντρα να γονατίζει και να κάνει όλη αυτή τη διαδικασία και ξέρεις ότι αυτό υποτίθεται πως πρέπει να κάνεις. Μετά όμως συνειδητοποιείς: “Εντάξει, πρέπει να γονατίσω”. Δεν ήθελα να τα θαλασσώσω ή να μου πέσει το δαχτυλίδι» ανέφερε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα