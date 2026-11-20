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Κως: Συνελήφθη 25χρονος Παλαιστίνιος που καταζητούνταν με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης
Κως: Συνελήφθη 25χρονος Παλαιστίνιος που καταζητούνταν με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης
Οι γερμανικές αρχές τον αναζητούσαν για ληστεία και επικίνδυνη σωματική βλάβη που φέρεται να διέπραξε μαζί με άλλα άτομα
Στη σύλληψη 25χρονου υπηκόου Παλαιστίνης, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, προχώρησαν χθες το πρωί (19 Νοεμβρίου) στην Κω αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων του νησιού.
Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, ο 25χρονος καταζητούνταν από τις γερμανικές αρχές για ληστεία και επικίνδυνη σωματική βλάβη, πράξεις που φέρεται να διαπράχθηκαν από κοινού με άλλα άτομα.
Ο συλληφθείς πρόκειται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου.
Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, ο 25χρονος καταζητούνταν από τις γερμανικές αρχές για ληστεία και επικίνδυνη σωματική βλάβη, πράξεις που φέρεται να διαπράχθηκαν από κοινού με άλλα άτομα.
Ο συλληφθείς πρόκειται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου.
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