Στην 324η θέση διεθνώς το ΕΜΠ, σύμφωνα με την κατάταξη QS Sustainability 2027





Η επίδοση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία εάν εξεταστεί σε βάθος χρόνου.











Οι τέσσερις τομείς στους οποίους διακρίνεται το Πολυτεχνείο Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το ΕΜΠ, οι ισχυρότερες επιδόσεις του στη φετινή κατάταξη καταγράφονται σε τέσσερις βασικούς τομείς: την περιβαλλοντική έρευνα, τη διακυβέρνηση, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Η περιβαλλοντική έρευνα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της διάκρισης. Η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης και τεχνολογικών εφαρμογών για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων, την ενεργειακή μετάβαση, την εξοικονόμηση πόρων και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος συνδέεται άμεσα με τον ρόλο ενός σύγχρονου πολυτεχνείου. Παράλληλα, η αξιολόγηση της διακυβέρνησης αναδεικνύει μια λιγότερο προβεβλημένη αλλά εξίσου ουσιαστική διάσταση της βιωσιμότητας: τον τρόπο με τον οποίο διοικείται ένα πανεπιστήμιο, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, τη συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας και την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών και κοινωνικών στόχων στις αποφάσεις του.



Τι μετρά η διεθνής κατάταξη QS Η κατάταξη QS World University Rankings: Sustainability αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα διεθνή εργαλεία αξιολόγησης της συμβολής των πανεπιστημίων στη βιώσιμη ανάπτυξη. Η έκδοση του 2027 περιλαμβάνει 2.003 πανεπιστήμια από 107 χώρες και περιοχές του κόσμου, γεγονός που αποτυπώνει τη διεύρυνση του ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη κατηγορία αξιολόγησης.



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Περιβαλλοντικός αντίκτυπος (45%): Αξιολογεί την περιβαλλοντική έρευνα, την εκπαίδευση, τις πρακτικές λειτουργίας των πανεπιστημίων, τις δεσμεύσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την επίδραση των αποφοίτων τους.



Κοινωνικός αντίκτυπος (45%): Εξετάζει την ισότητα, την απασχολησιμότητα, την υγεία και την ευημερία, την εκπαιδευτική επίδραση και τη μεταφορά γνώσης στην κοινωνία.



Διακυβέρνηση (10%): Αφορά την ηθική διοίκηση, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων και την αποτελεσματικότητα των θεσμών διοίκησης.



Μια σημαντική διεθνή διάκριση για την ελληνική ανώτατη εκπαίδευση καταγράφει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο , το οποίο αναδεικνύεται κορυφαίο εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας στους τομείς της βιωσιμότητας και της αειφορίας, σύμφωνα με τη νέα έκδοση της διεθνούς κατάταξης QS World University Rankings: Sustainability 2027. Το ΕΜΠ καταλαμβάνει την 324η θέση παγκοσμίως, ενώ βρίσκεται στην πρώτη θέση μεταξύ των 13 ελληνικών πανεπιστημίων, που περιλαμβάνονται στην κατάταξη.Η επίδοση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία εάν εξεταστεί σε βάθος χρόνου.Μέσα σε μόλις τρία χρόνια, το Πολυτεχνείο έχει πραγματοποιήσει μια εντυπωσιακή πορεία, κερδίζοντας σχεδόν 500 θέσεις στη διεθνή κατάταξη. Ειδικότερα, το 2024 βρισκόταν στην ομάδα θέσεων 821-840, το 2025 ανέβηκε στην 756η θέση, το 2026 στην 447η και πλέον, στην έκδοση του 2027, βρίσκεται στην 324η θέση. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει μια σταθερή προσπάθεια ενίσχυσης της περιβαλλοντικής και κοινωνικής διάστασης της πανεπιστημιακής λειτουργίας, σε μια περίοδο κατά την οποία η βιωσιμότητα εξελίσσεται σε κρίσιμο κριτήριο αξιολόγησης των πανεπιστημίων διεθνώς. Δεν αρκεί πλέον ένα ίδρυμα να διαθέτει υψηλού επιπέδου επιστημονική έρευνα και ισχυρή ακαδημαϊκή παρουσία. Καλείται να αποδεικνύει και τη συμβολή του στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, στην κοινωνική συνοχή, στην ισότητα και στη δημιουργία ενός περισσότερο βιώσιμου περιβάλλοντος για τις επόμενες γενιές.Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το ΕΜΠ, οι ισχυρότερες επιδόσεις του στη φετινή κατάταξη καταγράφονται σε τέσσερις βασικούς τομείς: την περιβαλλοντική έρευνα, τη διακυβέρνηση, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.Η περιβαλλοντική έρευνα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της διάκρισης. Η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης και τεχνολογικών εφαρμογών για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων, την ενεργειακή μετάβαση, την εξοικονόμηση πόρων και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος συνδέεται άμεσα με τον ρόλο ενός σύγχρονου πολυτεχνείου. Παράλληλα, η αξιολόγηση της διακυβέρνησης αναδεικνύει μια λιγότερο προβεβλημένη αλλά εξίσου ουσιαστική διάσταση της βιωσιμότητας: τον τρόπο με τον οποίο διοικείται ένα πανεπιστήμιο, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, τη συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας και την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών και κοινωνικών στόχων στις αποφάσεις του.Η κατάταξη QS World University Rankings: Sustainability αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα διεθνή εργαλεία αξιολόγησης της συμβολής των πανεπιστημίων στη βιώσιμη ανάπτυξη. Η έκδοση του 2027 περιλαμβάνει 2.003 πανεπιστήμια από 107 χώρες και περιοχές του κόσμου, γεγονός που αποτυπώνει τη διεύρυνση του ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη κατηγορία αξιολόγησης.Η μεθοδολογία της QS στηρίζεται σε τρεις βασικές κατηγορίες:Περιβαλλοντικός αντίκτυπος (45%): Αξιολογεί την περιβαλλοντική έρευνα, την εκπαίδευση, τις πρακτικές λειτουργίας των πανεπιστημίων, τις δεσμεύσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την επίδραση των αποφοίτων τους.Κοινωνικός αντίκτυπος (45%): Εξετάζει την ισότητα, την απασχολησιμότητα, την υγεία και την ευημερία, την εκπαιδευτική επίδραση και τη μεταφορά γνώσης στην κοινωνία.Διακυβέρνηση (10%): Αφορά την ηθική διοίκηση, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων και την αποτελεσματικότητα των θεσμών διοίκησης.

Οι τρεις κατηγορίες αναλύονται περαιτέρω σε εννέα επιμέρους πεδία αξιολόγησης και συνολικά 52 δείκτες. Η μεθοδολογία συνδέεται με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, επιχειρώντας να αποτυπώσει με συγκρίσιμο τρόπο τη συμβολή των πανεπιστημίων στις διεθνείς προτεραιότητες. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η περιβαλλοντική και η κοινωνική διάσταση έχουν ισότιμη βαρύτητα.



Το διεθνές περιβάλλον και οι πρωταγωνιστές του 2027 Στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης για το 2027 βρίσκεται το Πανεπιστήμιο του Λουντ στη Σουηδία, διατηρώντας την πρώτη θέση με βαθμολογία 100. Ακολουθεί το ETH Zurich στην Ελβετία, το οποίο ανέβηκε στη δεύτερη θέση, ενώ στην τρίτη βρίσκεται το Πανεπιστήμιο του Τορόντο στον Καναδά.



Στην πρώτη δεκάδα περιλαμβάνονται επίσης το Πανεπιστήμιο του Cambridge, το Stanford και το University of California, Berkeley, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή παρουσία κορυφαίων ευρωπαϊκών και αμερικανικών πανεπιστημίων.



Η Ευρώπη εξακολουθεί να έχει ισχυρή παρουσία, με 625 ιδρύματα στην κατάταξη και 61 πανεπιστήμια στην πρώτη εκατοντάδα. Το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει τις περισσότερες παρουσίες στην παγκόσμια πρώτη εκατοντάδα, με 30 ιδρύματα, ενώ ακολουθεί η Σουηδία με έξι. Η Ασία, από την άλλη πλευρά, εμφανίζει τη μεγαλύτερη συμμετοχή, με 850 πανεπιστήμια, γεγονός που καταδεικνύει την αυξανόμενη βαρύτητα που αποκτά η βιωσιμότητα στα εκπαιδευτικά συστήματα της περιοχής.



Ένα ακόμη εύρημα της φετινής κατάταξης έχει ιδιαίτερη σημασία: παρά την πρόοδο που καταγράφεται στην περιβαλλοντική έρευνα, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα εξακολουθεί να αποτελεί το πιο αδύναμο πεδίο διεθνώς. Ο μέσος όρος βαθμολογίας των πανεπιστημίων στον συγκεκριμένο δείκτη διαμορφώνεται μόλις στις 39,7 μονάδες, γεγονός που αναδεικνύει τη δυσκολία μετάβασης από την παραγωγή επιστημονικής γνώσης στην εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών πολιτικών. Τα πανεπιστήμια μπορούν να πρωτοπορούν στην έρευνα για την κλιματική αλλαγή, αλλά καλούνται ταυτόχρονα να μειώνουν τις δικές τους εκπομπές, να αξιοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να περιορίζουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των εγκαταστάσεών τους.



Το σχέδιο αειφόρου ανάπτυξης του ΕΜΠ Πίσω από τη σημαντική διεθνή διάκριση βρίσκεται και μια ευρύτερη προσπάθεια συστηματικής ενσωμάτωσης της βιωσιμότητας στη λειτουργία του Πολυτεχνείου.



Το Σχέδιο Αειφόρου Ανάπτυξης του ΕΜΠ φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ενιαίο πλαίσιο δράσης, στο οποίο η περιβαλλοντική υπευθυνότητα δεν θα περιορίζεται σε μεμονωμένες πρωτοβουλίες, αλλά θα διαπερνά το σύνολο των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και διοικητικών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος.



Οι βασικές κατευθύνσεις περιλαμβάνουν τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, την ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την αποτελεσματικότερη διαχείριση των αποβλήτων, την εξοικονόμηση νερού και τη βελτίωση της προσβασιμότητας στις εγκαταστάσεις. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη μείωση της πρωτογενούς ενεργειακής κατανάλωσης, μέσα από αποτελεσματικότερες πρακτικές διαχείρισης και αλλαγή της ενεργειακής συμπεριφοράς των χρηστών των εγκαταστάσεων.

Παράλληλα, επιδιώκεται η αύξηση της συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα του Ιδρύματος, όχι μόνο μέσω της εγκατάστασης νέας ισχύος, αλλά και με την αξιοποίηση συστημάτων αποθήκευσης και έξυπνης διαχείρισης της παραγόμενης ενέργειας.



Στις προτεραιότητες περιλαμβάνονται, επίσης, η ενίσχυση της χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς για την πρόσβαση στην πανεπιστημιούπολη, η βελτίωση της συλλογής και διαλογής απορριμμάτων και η ορθολογικότερη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση αποτελεί η συστηματική καταγραφή του ενεργειακού και ανθρακικού αποτυπώματος του Πολυτεχνείου, η οποία επιτρέπει την παρακολούθηση της προόδου και τον σχεδιασμό στοχευμένων παρεμβάσεων.



Από το ελληνικό πανεπιστήμιο στο ευρωπαϊκό δίκτυο συνεργασιών Το ΕΜΠ συμμετέχει ενεργά στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία Πανεπιστημίων EULiST, μέσα από την οποία αναπτύσσονται κοινές εκπαιδευτικές και ερευνητικές πρωτοβουλίες, καθώς και τεχνολογικές εφαρμογές στον τομέα της βιωσιμότητας. Η συμμετοχή σε ευρωπαϊκές πανεπιστημιακές συμμαχίες δημιουργεί προϋποθέσεις για ανταλλαγή τεχνογνωσίας, κοινά ερευνητικά προγράμματα και ανάπτυξη λύσεων που μπορούν να εφαρμοστούν σε διαφορετικά εκπαιδευτικά και κοινωνικά περιβάλλοντα. Ταυτόχρονα, ενισχύει τη δυνατότητα των ελληνικών πανεπιστημίων να συμμετέχουν ενεργότερα στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ατζέντας για την πράσινη μετάβαση.