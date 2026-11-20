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Οι διαιτητές της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL
Οι διαιτητές της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL
Ορίστηκαν οι διαιτητές των αναμετρήσεων της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL
Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές που θα σφυρίξουν τα παιχνίδια της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Φυσικά όλο το ενδιαφέρον εστιάζεται στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη μία αναμέτρηση που θα διευθύνουν οι Πουρσανίδης, Τηγάνης και Τσιμπούρης.
Αναλυτικά οι διαιτητές της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL:
Σάββατο 21.11
Ιβανώφειο 15.00 Ηρακλής-ΑΕΚ Καρπάνος-Κάρδαρης-Χατζημπαλίδης (Πανταζής)
Καλλιθέας 16.00 Κολοσσός H Hotels Collection-Προμηθέας Π. Βίκος Cola Τζιοπάνος-Λουλουδιάδης-Μπον (Βιτζηλαίος)
Λευκάδας 17.00 Δόξα Λευκάδας ELABET-Περιστέρι Betsson Αγραφιώτης-Θεονάς-Αγγελής (Κχατζής)
PAOK Sports Arena 17.30 ΠΑΟΚ-Άρης Πουρσανίδης-Τηγάνης-Τσιμπούρης (Παραλυκίδης-Μοσχοτόγλου)
Telekom Center Athens 17.30 Παναθηναϊκός AKTOR-Μαρούσι Συμεωνίδης-Μαρινάκης-Καλογριάς (Ηπιώτης)
Κυριακή 22.11
Άνω Μεράς 13.00 Μύκονος Betsson-Vikos Φalcons Πιτσίλκας-Μηλαπίδης-Βαγγάλης (Παπάντος)
Γ. Μπουρούσης 15.00 Καρδίτσα Ιιαπωνική-Ολυμπιακός Κατραχούρας-Μπακάλης-Λόρτος (Μανασής)
Αναλυτικά οι διαιτητές της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL:
Σάββατο 21.11
Ιβανώφειο 15.00 Ηρακλής-ΑΕΚ Καρπάνος-Κάρδαρης-Χατζημπαλίδης (Πανταζής)
Καλλιθέας 16.00 Κολοσσός H Hotels Collection-Προμηθέας Π. Βίκος Cola Τζιοπάνος-Λουλουδιάδης-Μπον (Βιτζηλαίος)
Λευκάδας 17.00 Δόξα Λευκάδας ELABET-Περιστέρι Betsson Αγραφιώτης-Θεονάς-Αγγελής (Κχατζής)
PAOK Sports Arena 17.30 ΠΑΟΚ-Άρης Πουρσανίδης-Τηγάνης-Τσιμπούρης (Παραλυκίδης-Μοσχοτόγλου)
Telekom Center Athens 17.30 Παναθηναϊκός AKTOR-Μαρούσι Συμεωνίδης-Μαρινάκης-Καλογριάς (Ηπιώτης)
Κυριακή 22.11
Άνω Μεράς 13.00 Μύκονος Betsson-Vikos Φalcons Πιτσίλκας-Μηλαπίδης-Βαγγάλης (Παπάντος)
Γ. Μπουρούσης 15.00 Καρδίτσα Ιιαπωνική-Ολυμπιακός Κατραχούρας-Μπακάλης-Λόρτος (Μανασής)
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