Λοβέρδος: Ο Πολάκης καταδικάστηκε να μου καταβάλει χρηματική αποζημίωση για τις δηλώσεις του, οχτώ χρόνια μετά οι ύβρεις πληρώθηκαν
Λοβέρδος: Ο Πολάκης καταδικάστηκε να μου καταβάλει χρηματική αποζημίωση για τις δηλώσεις του, οχτώ χρόνια μετά οι ύβρεις πληρώθηκαν
«Η αλήθεια και το φως νικούν πάντα» είπε ο Ανδρέας Λοβέρδος για την απόφαση που αφορά τον Παύλο Πολάκη
Ανάρτηση στο Χ με την οποία ενημερώνει ότι ο Παύλος Πολάκης του κατέβαλε αποζημίωση «για την ηθική βλάβη που μου προκάλεσαν οι δηλώσεις του» έκανε ο βουλευτής και πρώην υπουργός Ανδρέας Λοβέρδος.
«Το δικαστήριο τον υποχρέωσε να πληρώσει. Και πλήρωσε. Τα ψέματα πληρώνονται. Η αλήθεια και το φως νικούν πάντα» πρόσθεσε ο Ανδρέας Λοβέρδος.
Όπως σημειώνει, μάλιστα, «από το 2015 το λέω καθαρά. Στις ύβρεις του Παύλου Πολάκη δεν απαντώ. Μαζί του θα μιλάω μόνο στις δικαστικές αίθουσες».
Οκτώ χρόνια μετά, οι ύβρεις πληρώθηκαν
Από το 2015 το λέω καθαρά. Στις ύβρεις του Παύλου Πολάκη δεν απαντώ. Μαζί του θα μιλάω μόνο στις δικαστικές αίθουσες.
Όταν έλεγε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κέρδιζε τις εκλογές αν έβαζε «κάποιους φυλακή», έβαλε στο στόμα του και το δικό μου όνομα.
Δεν του απάντησα ποτέ. Περίμενα οκτώ χρόνια. Και θέλει δύναμη να κρατάς τον λόγο σου όταν σε προκαλούν να απαντήσεις.
Ο Παύλος Πολάκης καταδικάστηκε να μου καταβάλει χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που μου προκάλεσαν οι δηλώσεις του. Το δικαστήριο τον υποχρέωσε να πληρώσει. Και πλήρωσε. Τα ψέματα πληρώνονται. Η αλήθεια και το φως νικούν πάντα.
«Το δικαστήριο τον υποχρέωσε να πληρώσει. Και πλήρωσε. Τα ψέματα πληρώνονται. Η αλήθεια και το φως νικούν πάντα» πρόσθεσε ο Ανδρέας Λοβέρδος.
Όπως σημειώνει, μάλιστα, «από το 2015 το λέω καθαρά. Στις ύβρεις του Παύλου Πολάκη δεν απαντώ. Μαζί του θα μιλάω μόνο στις δικαστικές αίθουσες».
🔴 Οκτώ χρόνια μετά, οι ύβρεις πληρώθηκαν— Andreas Loverdos (@a_loverdos) November 20, 2026
Από το 2015 το λέω καθαρά. Στις ύβρεις του Παύλου Πολάκη δεν απαντώ. Μαζί του θα μιλάω μόνο στις δικαστικές αίθουσες.
Όταν έλεγε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κέρδιζε τις εκλογές αν έβαζε «κάποιους φυλακή», έβαλε στο στόμα του και το δικό μου όνομα.…
Η ανάρτηση του Ανδρέα Λοβέρδου για τον Παύλο Πολάκη
Οκτώ χρόνια μετά, οι ύβρεις πληρώθηκαν
Από το 2015 το λέω καθαρά. Στις ύβρεις του Παύλου Πολάκη δεν απαντώ. Μαζί του θα μιλάω μόνο στις δικαστικές αίθουσες.
Όταν έλεγε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κέρδιζε τις εκλογές αν έβαζε «κάποιους φυλακή», έβαλε στο στόμα του και το δικό μου όνομα.
Δεν του απάντησα ποτέ. Περίμενα οκτώ χρόνια. Και θέλει δύναμη να κρατάς τον λόγο σου όταν σε προκαλούν να απαντήσεις.
Ο Παύλος Πολάκης καταδικάστηκε να μου καταβάλει χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που μου προκάλεσαν οι δηλώσεις του. Το δικαστήριο τον υποχρέωσε να πληρώσει. Και πλήρωσε. Τα ψέματα πληρώνονται. Η αλήθεια και το φως νικούν πάντα.
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