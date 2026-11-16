Η 79χρονη ηθοποιός τιμήθηκε για τη συνολική προσφορά της στον κινηματογράφο και τη διαδρομή της στην υποκριτική





Η 79χρονη ηθοποιός τιμήθηκε την Κυριακή 15 Νοεμβρίου στην 17η τελετή των Governors Awards, που πραγματοποιήθηκε στο Dolby Theatre του Χόλιγουντ για τη συνολική προσφορά της στον κινηματογράφο και τη διαδρομή της στην υποκριτική.







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«Είναι μια εξαιρετική καλλιτέχνιδα. Διαθέτει όλα όσα χρειάζονται. Μπορεί να ανταποκριθεί στους μεγάλους και στους μικρούς ρόλους. Η Γκλεν δεν φοβάται να φτάσει στα άκρα και αυτό είναι κάτι που θαυμάζω σε εκείνη» είπε ο Μάλκοβιτς, αναφερόμενος στην ηθοποιό ως «φίλη και πολύτιμη συνεργάτιδά» του, σύμφωνα με το Hollywood Reporter. «Αγαπά τον κόσμο, είναι ακούραστη, πολύ έξυπνη, λίγο επιφυλακτική και μια σπουδαία ηθοποιός που ξέρει ακριβώς τι κάνει και δίνει το 100% κάθε φορά» πρόσθεσε.



Τζον Μάλκοβιτς προκάλεσε γέλια στην αίθουσα, θυμίζοντας μερικούς από τους πιο χαρακτηριστικούς τρόπους με τους οποίους έχουν πεθάνει οι ηρωίδες που έχει ενσαρκώσει η Κλόουζ στη μεγάλη οθόνη. «Προσωπικά, πιστεύω ότι το σημάδι ενός σπουδαίου ηθοποιού είναι το πόσο εντυπωσιακά πεθαίνει στην οθόνη. Έχω περάσει κι εγώ από αυτό μερικές φορές και, πιστέψτε με, δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται», είπε ο ίδιος.



«Όμως η Γκλεν έχει συμμετέχει σε μερικούς από τους πιο αξιομνημόνευτους θανάτους χαρακτήρων που έχουν καταγραφεί ποτέ σε φιλμ. Στη διάρκεια της σπουδαίας καριέρας της, που μετρά 50 χρόνια, την έχουν αποκεφαλίσει, την έχουν τσιμπήσει σκορπιοί, την έχουν κατασπαράξει πεινασμένα, μολυσμένα παιδιά. Έχει πεθάνει σε αρκετά τροχαία, έχει στραγγαλιστεί, έχει πυροβοληθεί σε μια φεμινιστική συγκέντρωση, έχει πυροβοληθεί ξανά, ενώ έχει αναδυθεί από την μπανιέρα σε εκείνη την εμβληματική σκηνή του "Ολέθρια Σχέση"» σχολίασε ο Μάλκοβιτς. «Α, και την έχουν συνθλίψει μέσα σε ασανσέρ. Παρεμπιπτόντως, ήταν η καλύτερη ερμηνεία σε σκηνή συντριβής μέσα σε ασανσέρ που έχω δει ποτέ» πρόσθεσε.



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«Ως κάποια που βρίσκεται κάπως έξω από το σύστημα, ποτέ δεν ανησυχούσα για το αν θα κερδίσω ή όχι, αν και ορισμένες χρονιές πίστευα ότι είχα πιθανότητες» είπε. «Πάντα ένιωθα ότι η μεγάλη τιμή είναι να βρίσκομαι στην αίθουσα. Τα τελευταία 43 χρόνια έχω βρεθεί σε αυτήν οκτώ φορές. Το να βρίσκομαι απόψε εδώ, ανάμεσα σε ανθρώπους που με έχουν εμπνεύσει σταθερά, των οποίων η δουλειά με έχει στηρίξει και με έχει προκαλέσει να γίνομαι καλύτερη, είναι η μεγαλύτερη τιμή από όλες» συνέχισε.



Η πρώτη από τις οκτώ υποψηφιότητες της Κλόουζ για Όσκαρ ήρθε το 1982, στην κατηγορία Β' Γυναικείου Ρόλου, για την ταινία «Ο κόσμος σύμφωνα με τον Γκαρπ» (The World According to Garp). Την επόμενη χρονιά διεκδίκησε ξανά το ίδιο βραβείο για το δράμα «The Big Chill», ενώ το 1984 ήταν υποψήφια στην ίδια κατηγορία για την ταινία «The Natural», με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ.



Σε κλάματα ξέσπασε η Γκλεν Κλόουζ , καθώς παρέλαβε τιμητικό Όσκαρ, έπειτα από μια πορεία 44 ετών κατά την οποία είχε διεκδικήσει το βραβείο οκτώ φορές χωρίς να καταφέρει να το κερδίσει.Η 79χρονη ηθοποιός τιμήθηκε τηνστην 17η τελετή των Governors Awards, που πραγματοποιήθηκε στο Dolby Theatre του Χόλιγουντ για τη συνολική προσφορά της στον κινηματογράφο και τη διαδρομή της στην υποκριτική.Όταν ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο, δεν κατάφερε να συγκρατήσει τη συγκίνησή της. Στο πλευρό της βρέθηκε ο φίλος και συμπρωταγωνιστής της στην ταινία «Επικίνδυνες Σχέσεις» (Dangerous Liaisons), Τζον Μάλκοβιτς , ο οποίος της παρέδωσε το βραβείο.«Είναι μια εξαιρετική καλλιτέχνιδα. Διαθέτει όλα όσα χρειάζονται. Μπορεί να ανταποκριθεί στους μεγάλους και στους μικρούς ρόλους. Η Γκλεν δεν φοβάται να φτάσει στα άκρα και αυτό είναι κάτι που θαυμάζω σε εκείνη» είπε ο Μάλκοβιτς, αναφερόμενος στην ηθοποιό ως «φίλη και πολύτιμη συνεργάτιδά» του, σύμφωνα με το Hollywood Reporter. «Αγαπά τον κόσμο, είναι ακούραστη, πολύ έξυπνη, λίγο επιφυλακτική και μια σπουδαία ηθοποιός που ξέρει ακριβώς τι κάνει και δίνει το 100% κάθε φορά» πρόσθεσε.προκάλεσε γέλια στην αίθουσα, θυμίζοντας μερικούς από τους πιο χαρακτηριστικούς τρόπους με τους οποίους έχουν πεθάνει οι ηρωίδες που έχει ενσαρκώσει η Κλόουζ στη μεγάλη οθόνη. «Προσωπικά, πιστεύω ότι το σημάδι ενός σπουδαίου ηθοποιού είναι το πόσο εντυπωσιακά πεθαίνει στην οθόνη. Έχω περάσει κι εγώ από αυτό μερικές φορές και, πιστέψτε με, δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται», είπε ο ίδιος.«Όμως η Γκλεν έχει συμμετέχει σε μερικούς από τους πιο αξιομνημόνευτους θανάτους χαρακτήρων που έχουν καταγραφεί ποτέ σε φιλμ. Στη διάρκεια της σπουδαίας καριέρας της, που μετρά 50 χρόνια, την έχουν αποκεφαλίσει, την έχουν τσιμπήσει σκορπιοί, την έχουν κατασπαράξει πεινασμένα, μολυσμένα παιδιά. Έχει πεθάνει σε αρκετά τροχαία, έχει στραγγαλιστεί, έχει πυροβοληθεί σε μια φεμινιστική συγκέντρωση, έχει πυροβοληθεί ξανά, ενώ έχει αναδυθεί από την μπανιέρα σε εκείνη την εμβληματική σκηνή του "Ολέθρια Σχέση"» σχολίασε ο Μάλκοβιτς. «Α, και την έχουν συνθλίψει μέσα σε ασανσέρ. Παρεμπιπτόντως, ήταν η καλύτερη ερμηνεία σε σκηνή συντριβής μέσα σε ασανσέρ που έχω δει ποτέ» πρόσθεσε.Η ηθοποιός καταχειροκροτήθηκε από το κοινό, το οποίο σηκώθηκε όρθιο και της χάρισε ένα παρατεταμένο χειροκρότημα. Παραλαμβάνοντας το τιμητικό Όσκαρ, η Κλόουζ αναφέρθηκε στις οκτώ προηγούμενες υποψηφιότητές της, εξηγώντας πως ποτέ δεν αντιμετώπισε τη βράβευση ως αυτοσκοπό.«Ως κάποια που βρίσκεται κάπως έξω από το σύστημα, ποτέ δεν ανησυχούσα για το αν θα κερδίσω ή όχι, αν και ορισμένες χρονιές πίστευα ότι είχα πιθανότητες» είπε. «Πάντα ένιωθα ότι η μεγάλη τιμή είναι να βρίσκομαι στην αίθουσα. Τα τελευταία 43 χρόνια έχω βρεθεί σε αυτήν οκτώ φορές. Το να βρίσκομαι απόψε εδώ, ανάμεσα σε ανθρώπους που με έχουν εμπνεύσει σταθερά, των οποίων η δουλειά με έχει στηρίξει και με έχει προκαλέσει να γίνομαι καλύτερη, είναι η μεγαλύτερη τιμή από όλες» συνέχισε.Η πρώτη από τις οκτώ υποψηφιότητες της Κλόουζ για Όσκαρ ήρθε το 1982, στην κατηγορία Β' Γυναικείου Ρόλου, για την ταινία «Ο κόσμος σύμφωνα με τον Γκαρπ» (The World According to Garp). Την επόμενη χρονιά διεκδίκησε ξανά το ίδιο βραβείο για το δράμα «The Big Chill», ενώ το 1984 ήταν υποψήφια στην ίδια κατηγορία για την ταινία «The Natural», με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ.

Το 1987 απέσπασε την πρώτη της υποψηφιότητα στην κατηγορία Α' Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στο ερωτικό θρίλερ «Ολέθρια Σχέση» (Fatal Attraction), έναν από τους πιο γνωστούς ρόλους της. Ακολούθησε, το 1988, ακόμη μία υποψηφιότητα στην ίδια κατηγορία για τις «Επικίνδυνες Σχέσεις», όπου συμπρωταγωνίστησε με τον Μάλκοβιτς.



Χρειάστηκε να περάσουν 23 χρόνια για να επιστρέψει στις υποψηφιότητες, αυτή τη φορά για την ταινία εποχής «Albert Nobbs» (2011). Ακολούθησε η υποψηφιότητά της για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο «The Wife» (2018), ενώ η πιο πρόσφατη ήρθε το 2020, στην κατηγορία Β' Γυναικείου Ρόλου, για την ταινία του Ρον Χάουαρντ «Hillbilly Elegy».



Φωτογραφία άρθρου: AFP