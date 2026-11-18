Στο prequel του Hunger Games, η ηθοποιός υποδύεται μια εκπρόσωπο του Καπιτωλίου που αναλαμβάνει να συνοδεύσει τους νεαρούς συμμετέχοντες στους Αγώνες Πείνας





Η 79χρονη ηθοποιός αποκάλυψε ότι χρειάστηκε να υποβληθεί σε μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία μεταμόρφωσης για να ενσαρκώσει τη Ντρουσίλα Σικλ, ενώ παραδέχτηκε ότι διασκέδαζε τρομάζοντας τους νεότερους συμπρωταγωνιστές της ακόμη και όταν οι κάμερες δεν λειτουργούσαν.







«Ο χαρακτήρας μου είναι απαίσιος. Είναι διεφθαρμένη. Ενσαρκώνει οτιδήποτε απεχθές υπάρχει στο Καπιτώλιο. Κάνει αυτή τη δουλειά εδώ και 25 χρόνια και τους μισεί όλους», δήλωσε η Κλόουζ.



Όπως εξήγησε, η Ντρουσίλα αντιμετωπίζει τους νεαρούς που επιλέγονται να αγωνιστούν μέχρι θανάτου με απόλυτη περιφρόνηση. «Για εκείνη είναι μικρά γουρουνάκια. Απλώς υλικό για τις συζητήσεις στα δείπνα της. Και είναι αλκοολική. Είναι ένας απαίσιος, διεφθαρμένος άνθρωπος», πρόσθεσε.







Η εντυπωσιακή μεταμόρφωση για τον ρόλο Η Γκλεν Κλόουζ αποκάλυψε επίσης ότι η εμφάνιση της Ντρουσίλα Σικλ απαιτούσε μια ιδιαίτερα περίπλοκη διαδικασία μακιγιάζ, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πρόσωπο που να αντανακλά τη σκοτεινή προσωπικότητα του χαρακτήρα.



Μιλώντας στο PEOPLE τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, εξήγησε ότι η ομάδα μακιγιάζ χρησιμοποίησε ειδικές τεχνικές για να αλλοιώσει τα χαρακτηριστικά της. Όπως είπε, χρειάστηκε να τεντώσει το στόμα της «όσο περισσότερο μπορούσε», ενώ στο ειδικό σκουφάκι κάτω από την περούκα της τοποθετήθηκαν κορδόνια που τραβούσαν και τέντωναν το δέρμα του προσώπου της.



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«Τους τρόμαζα για να είναι σε εγρήγορση» Η ηθοποιός δεν περιορίστηκε στη μεταμόρφωση της εξωτερικής της εμφάνισης, αλλά φαίνεται πως διατήρησε στοιχεία της απειλητικής συμπεριφοράς του χαρακτήρα της και κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων των γυρισμάτων.



Μια γυναίκα αδίστακτη, διεφθαρμένη και γεμάτη μίσος υποδύεται η Γκλεν Κλόουζ στην ταινία « The Hunger Games: Sunrise on the Reaping », με την ίδια να περιγράφει τον χαρακτήρα της «απαίσιο».Η 79χρονη ηθοποιός αποκάλυψε ότι χρειάστηκε να υποβληθεί σε μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία μεταμόρφωσης για να ενσαρκώσει τη Ντρουσίλα Σικλ, ενώ παραδέχτηκε ότι διασκέδαζε τρομάζοντας τους νεότερους συμπρωταγωνιστές της ακόμη και όταν οι κάμερες δεν λειτουργούσαν.Καλεσμένη στην εκπομπή «Today», την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, η βραβευμένη ηθοποιός συζήτησε με τον παρουσιαστή Κρεγκ Μέλβιν για τον νέο της ρόλο, αποκαλύπτοντας στοιχεία της προσωπικότητας της Ντρουσίλα Σικλ, μιας εκπροσώπου του Καπιτωλίου που αναλαμβάνει να συνοδεύσει τους νεαρούς συμμετέχοντες της Περιφέρειας 12 στους Αγώνες Πείνας.«Ο χαρακτήρας μου είναι απαίσιος. Είναι διεφθαρμένη. Ενσαρκώνει οτιδήποτε απεχθές υπάρχει στο Καπιτώλιο. Κάνει αυτή τη δουλειά εδώ και 25 χρόνια και τους μισεί όλους», δήλωσε η Κλόουζ.Όπως εξήγησε, η Ντρουσίλα αντιμετωπίζει τους νεαρούς που επιλέγονται να αγωνιστούν μέχρι θανάτου με απόλυτη περιφρόνηση. «Για εκείνη είναι μικρά γουρουνάκια. Απλώς υλικό για τις συζητήσεις στα δείπνα της. Και είναι αλκοολική. Είναι ένας απαίσιος, διεφθαρμένος άνθρωπος», πρόσθεσε.Ο Μέλβιν σχολίασε αστειευόμενος ότι ένας τέτοιος χαρακτήρας θα πρέπει να αποτέλεσε μεγάλη υποκριτική πρόκληση για την ίδια. «Α, το ελπίζω!», απάντησε τότε γελώντας η ηθοποιός.Η Γκλεν Κλόουζ αποκάλυψε επίσης ότι η εμφάνιση της Ντρουσίλα Σικλ απαιτούσε μια ιδιαίτερα περίπλοκη διαδικασία μακιγιάζ, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πρόσωπο που να αντανακλά τη σκοτεινή προσωπικότητα του χαρακτήρα.Μιλώντας στο PEOPLE τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, εξήγησε ότι η ομάδα μακιγιάζ χρησιμοποίησε ειδικές τεχνικές για να αλλοιώσει τα χαρακτηριστικά της. Όπως είπε, χρειάστηκε να τεντώσει το στόμα της «όσο περισσότερο μπορούσε», ενώ στο ειδικό σκουφάκι κάτω από την περούκα της τοποθετήθηκαν κορδόνια που τραβούσαν και τέντωναν το δέρμα του προσώπου της.Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη μύτη, την οποία η ίδια ήθελε να αποκτήσει μια παραμορφωμένη, σχεδόν γουρουνίσια όψη. «Ήθελα να έχει αυτή την απαίσια, γουρουνίσια μύτη. Έτσι, την τραβούσαμε όσο περισσότερο γινόταν με χειρουργική ταινία και στη συνέχεια κατασκευάστηκε μια προσθετική μύτη για να κρύψει την ταινία. Μετά τεντώναμε τα πάντα», περιέγραψε.Η ηθοποιός δεν περιορίστηκε στη μεταμόρφωση της εξωτερικής της εμφάνισης, αλλά φαίνεται πως διατήρησε στοιχεία της απειλητικής συμπεριφοράς του χαρακτήρα της και κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων των γυρισμάτων.

Ο Κρεγκ Μέλβιν αποκάλυψε ότι ορισμένοι από τους νεότερους συμπρωταγωνιστές της τού είχαν εκμυστηρευτεί πως η Κλόουζ έπαιρνε τον ρόλο της κακιάς «πολύ σοβαρά ακόμη και εκτός κάμερας», φτάνοντας στο σημείο να τους τρομάζει όταν δεν πραγματοποιούνταν λήψεις.



Η 79χρονη ηθοποιός ξέσπασε σε γέλια όταν άκουσε την παρατήρηση, ενώ, όταν ο παρουσιαστής τη ρώτησε αν πράγματι συνέβαινε κάτι τέτοιο, εκείνη απάντησε χωρίς δισταγμό. «Ναι, φυσικά!», είπε, γελώντας με έναν επιτηδευμένα μοχθηρό τρόπο. «Για να τους κρατάω σε εγρήγορση!».



Όταν ο Μέλβιν τη ρώτησε τι ακριβώς έκανε για να τρομάζει τους συναδέλφους της, η Κλόουζ απάντησε παιχνιδιάρικα «Α, δεν ξέρω», προτού βγάλει έναν ήχο που θύμιζε άγριο αιλουροειδές και σηκώσει τα χέρια της, σχηματίζοντας με τα δάχτυλά της νύχια.



Η υπόθεση της νέας ταινίας και οι πρωταγωνιστές Το «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping» διαδραματίζεται 24 χρόνια πριν από τα γεγονότα της πρώτης ταινίας «The Hunger Games», με πρωταγωνίστρια την Τζένιφερ Λόρενς. Η ιστορία επικεντρώνεται στους 50ούς Αγώνες Πείνας, στους οποίους επιλέγονται τέσσερις νεαροί από την Περιφέρεια 12 της Πάνεμ για να συμμετάσχουν σε έναν αγώνα επιβίωσης μέχρι θανάτου.



Τους τέσσερις συμμετέχοντες υποδύονται ο Τζόζεφ Ζάντα, η Μακένα Γκρέις, ο Μπεν Γουάνγκ και η Μόλι ΜακΚαν. Ο 21χρονος Τζόζεφ Ζάντα ενσαρκώνει τον Χέιμιτς Άμπερναθι, έναν χαρακτήρα που οι θεατές γνώρισαν στις προηγούμενες ταινίες της σειράς μέσα από την ερμηνεία του Γούντι Χάρελσον. Η Ντρουσίλα Σικλ της Γκλεν Κλόουζ είναι η εκπρόσωπος του Καπιτωλίου που αναλαμβάνει να συνοδεύσει τους τέσσερις νεαρούς από την Περιφέρεια 12 στην πόλη όπου διεξάγονται οι Αγώνες Πείνας.



Στο καστ συμμετέχουν επίσης η Ελ Φάνινγκ, ο Κίραν Κάλκιν, η Μάγια Χοκ, ο Τζέσι Πλέμονς, ο Ρέιφ Φάινς, ο Κέλβιν Χάρισον Τζούνιορ και η Λίλι Τέιλορ. Αρκετοί από τους ηθοποιούς ενσαρκώνουν νεότερες εκδοχές χαρακτήρων που έχουν ήδη εμφανιστεί στις προηγούμενες ταινίες του επιτυχημένου κινηματογραφικού franchise.