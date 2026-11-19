Ο Στράτος Τζώρτζογλου αποχώρησε από τις παράστασεις «Όλιβερ Τουίστ» και «Σκρουτζ»: Λυπάμαι γιατί είχα την πιο ονειρεμένη συνεργασία με τα παιδιά του θιάσου
Ο Στράτος Τζώρτζογλου αποχώρησε από τις παράστασεις «Όλιβερ Τουίστ» και «Σκρουτζ»: Λυπάμαι γιατί είχα την πιο ονειρεμένη συνεργασία με τα παιδιά του θιάσου
Φέρεται πως υπήρχαν διαφωνίες ανάμεσα στον ηθοποιό και την παραγωγό Γιούλη Ηλιοπούλου, οι οποίες δεν κατάφεραν να επιλυθούν
Από τις παραστάσεις «Όλιβερ Τουίστ» και «Τα Χριστούγεννα του Σκρουτζ» αποχώρησε ο Στράτος Τζώρτζογλου, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Instagram, εκφράζοντας τη θλίψη του για το τέλος της συνεργασίας του με τα παιδιά του θιάσου, την οποία χαρακτήρισε «ονειρεμένη».
Ο ηθοποιός αποκάλυψε πως έχουν βρεθεί οι αντικαταστάτες του και έδωσε υπόσχεση πως θα συναντηθεί ξανά με τους συναδέλφους του.
Όπως έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Στράτος Τζώρτζογλου: «Λυπάμαι πραγματικά γιατί είχα την πιο ονειρεμένη, αγνή, γεμάτη αγάπη επαγγελματική (και με μερικούς από εσας «αδερφική» σχέση) με τα «παιδιά του θιάσου» και που το υπόσχομαι στον εαυτό μου να ξανασυναντηθούμε θεατρικά - σε προσωπικό επίπεδο σίγουρα! Ένα μεγάλο τεράστιο «ευχαριστώ» από καρδιάς σε όλες τις «ψυχούλες σας» που δημιουργήσαμε κάτι πολύ ονειρεμένο και αγνό, γεμάτοι ενθουσιασμό, φαντασία, χαρά, γέλιο και τελικά καταφέραμε να νικήσουμε την αίθουσα γίγαντα 700 θέσεων imax των village cinemas στο Μαρούσι για 2 Κυριακές 8/11 και 15/11 και που δυστυχώς δεν θα βρεθούμε ξανά στον ΟΛΙΒΕΡ στις 2 ακόμη προγραμματισμένες παραστάσεις στις 22/11 και 29/11 - ευτυχώς βρέθηκε ο αντικαταστάτης μου - όσο για το έργο «Τα Χριστούγεννα του Σκρουτζ» υπήρχε από την αρχή η διανομή στον ρόλο του Σκρουτζ από τον πολύ άξιο και ταλαντούχο Χρήστο Μάντακα. Σας ευχαριστώ και σας αγαπώ όλους σας. Αγαπημένο dream team μου».
Δείτε την ανάρτηση
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του περιοδικού ΟΚ! ο ηθοποιός αποφάσισε να αποχωρήσει λόγω διαφωνιών με την παραγωγό Γιούλη Ηλιοπούλου, τις οποίες δεν κατάφεραν να επιλύσουν.
Όπως αναφέρεται, ο Στράτος Τζώρτζογλου το μεσημέρι της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου βρέθηκε στα Village Cinemas στο Μαρούσι όπου γίνονται οι παραστάσεις του «Όλιβερ Τουίστ» προκειμένου να πάρει το κοστούμι που φορούσε σε έναν από του δυο ρόλους που έπαιζε, καθώς ανήκε σε εκείνον.
Ο ηθοποιός αποκάλυψε πως έχουν βρεθεί οι αντικαταστάτες του και έδωσε υπόσχεση πως θα συναντηθεί ξανά με τους συναδέλφους του.
Όπως έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Στράτος Τζώρτζογλου: «Λυπάμαι πραγματικά γιατί είχα την πιο ονειρεμένη, αγνή, γεμάτη αγάπη επαγγελματική (και με μερικούς από εσας «αδερφική» σχέση) με τα «παιδιά του θιάσου» και που το υπόσχομαι στον εαυτό μου να ξανασυναντηθούμε θεατρικά - σε προσωπικό επίπεδο σίγουρα! Ένα μεγάλο τεράστιο «ευχαριστώ» από καρδιάς σε όλες τις «ψυχούλες σας» που δημιουργήσαμε κάτι πολύ ονειρεμένο και αγνό, γεμάτοι ενθουσιασμό, φαντασία, χαρά, γέλιο και τελικά καταφέραμε να νικήσουμε την αίθουσα γίγαντα 700 θέσεων imax των village cinemas στο Μαρούσι για 2 Κυριακές 8/11 και 15/11 και που δυστυχώς δεν θα βρεθούμε ξανά στον ΟΛΙΒΕΡ στις 2 ακόμη προγραμματισμένες παραστάσεις στις 22/11 και 29/11 - ευτυχώς βρέθηκε ο αντικαταστάτης μου - όσο για το έργο «Τα Χριστούγεννα του Σκρουτζ» υπήρχε από την αρχή η διανομή στον ρόλο του Σκρουτζ από τον πολύ άξιο και ταλαντούχο Χρήστο Μάντακα. Σας ευχαριστώ και σας αγαπώ όλους σας. Αγαπημένο dream team μου».
Δείτε την ανάρτηση
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του περιοδικού ΟΚ! ο ηθοποιός αποφάσισε να αποχωρήσει λόγω διαφωνιών με την παραγωγό Γιούλη Ηλιοπούλου, τις οποίες δεν κατάφεραν να επιλύσουν.
Όπως αναφέρεται, ο Στράτος Τζώρτζογλου το μεσημέρι της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου βρέθηκε στα Village Cinemas στο Μαρούσι όπου γίνονται οι παραστάσεις του «Όλιβερ Τουίστ» προκειμένου να πάρει το κοστούμι που φορούσε σε έναν από του δυο ρόλους που έπαιζε, καθώς ανήκε σε εκείνον.
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