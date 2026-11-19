Ο Τζος Ο’Κόνορ βρέθηκε κοντά στον ρόλο του Τζέιμς Μποντ, αλλά αποσύρθηκε από τη διεκδίκησή του
Ο Τζος Ο’Κόνορ βρέθηκε κοντά στον ρόλο του Τζέιμς Μποντ, αλλά αποσύρθηκε από τη διεκδίκησή του
Σύμφωνα με δημοσιογράφο, ο ηθοποιός αποχώρησε λίγο μετά τη συμμετοχή του στο δοκιμαστικό
Τη διεκδίκηση του ρόλου του Τζέιμς Μποντ από τον Τζος Ο’Κόνορ και την απόφασή του να αποσυρθεί από τη διαδικασία πριν από την οριστική επιλογή αποκαλύπτει δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο ο ηθοποιός αποτελούσε εξαρχής μία από τις βασικές επιλογές του Ντενί Βιλνέβ, με τον ρόλο να καταλήγει τελικά στον Ρόμπερτ Πάτινσον.
Ο Μάθιου Μπελόνι, ο δημοσιογράφος που είχε προβλέψει ότι ο Πάτινσον θα αναλάβει τον ρόλο του 007, έγραψε στο Puck, σύμφωνα με τον Guardian, ότι ο Ο’Κόνορ «είχε από την αρχή επιφυλάξεις για τις απαιτήσεις και τη δέσμευση που συνοδεύουν τον ρόλο» και αποχώρησε λίγο μετά τη συμμετοχή του στο δοκιμαστικό.
Ο Τζος Ο’Κόνορ έγινε ευρύτερα γνωστός από την ερμηνεία του ως πρίγκιπας Κάρολος στη σειρά «The Crown», ενώ έχει συμμετάσχει και σε ανεξάρτητες παραγωγές, όπως τα «God’s Own Country», «La Chimera» και «The Mastermind». Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αρχικά βρισκόταν στην τελική τριάδα των υποψηφίων, μαζί με τους Κάλουμ Τέρνερ και Τζακ Λόουντεν.
Στη συνέχεια έγινε γνωστό ότι στη λίστα των υποψηφίων προστέθηκαν και οι Ρόμπερτ Πάτινσον και Νίκολας Χουλτ, πρωταγωνιστής της ταινίας «How to Rob a Bank».
Αναφερόμενος στη θέση του Ο’Κόνορ στη διαδικασία επιλογής, ο Μπελόνι υποστήριξε ότι ο ηθοποιός ήταν στις προτιμήσεις του σκηνοθέτη, σε τέτοιο βαθμό που αρκετοί θεωρούσαν πως είχε ήδη εξασφαλίσει τον ρόλο. Όπως έγραψε, ο Ο’Κόνορ «ήταν εξαρχής ένα από τα φαβορί του Ντενί Βιλνέβ, σε τέτοιο βαθμό που αρκετοί άνθρωποι του χώρου θεωρούσαν ότι ο ρόλος ήταν ουσιαστικά δικός του». Ωστόσο, επειδή υπήρχαν ενδοιασμοί για τη συμμετοχή του στην παραγωγή «αμφιταλαντευόταν διαρκώς για το αν θα περάσει από δοκιμαστικό, μέχρι που τελικά το τόλμησε, για να αποσύρει λίγο μετά οριστικά την υποψηφιότητά του».
Ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε και σε έναν όρο της συμφωνίας που φέρεται να είχε υπογράψει η Amazon MGM με τον Πάτινσον πριν από την οντισιόν του. Σύμφωνα με τον Μπελόνι, ο ηθοποιός δεν ήταν υποχρεωμένος να προσαρμόσει τις προσωπικές εμπορικές συνεργασίες του στις συμφωνίες που συνδέονται με τις ταινίες του Τζέιμς Μποντ.
Οι εμπορικές συνεργασίες με μεγάλες εταιρείες αποτελούν διαχρονικά σημαντικό μέρος των εσόδων του κινηματογραφικού franchise, ενώ ο Ρόμπερτ Πάτινσον έχει ήδη συμβόλαια με οίκους μόδας και ρολογιών. Το ζήτημα ενδέχεται να χρειαστεί περαιτέρω διευθέτηση στο μέλλον, καθώς, όπως σημείωσε ο Μπελόνι, οι δύο πλευρές «θα κληθούν πλέον να το διαπραγματευτούν».
Φωτογραφία άρθρου: AFP
Ο Μάθιου Μπελόνι, ο δημοσιογράφος που είχε προβλέψει ότι ο Πάτινσον θα αναλάβει τον ρόλο του 007, έγραψε στο Puck, σύμφωνα με τον Guardian, ότι ο Ο’Κόνορ «είχε από την αρχή επιφυλάξεις για τις απαιτήσεις και τη δέσμευση που συνοδεύουν τον ρόλο» και αποχώρησε λίγο μετά τη συμμετοχή του στο δοκιμαστικό.
Josh O’Connor was actually the early favorite for James Bond https://t.co/ipvevTnxV4 via @celebitchy— SOCIALITE LIFE (@socialitelife) November 18, 2026
Στη συνέχεια έγινε γνωστό ότι στη λίστα των υποψηφίων προστέθηκαν και οι Ρόμπερτ Πάτινσον και Νίκολας Χουλτ, πρωταγωνιστής της ταινίας «How to Rob a Bank».
Αναφερόμενος στη θέση του Ο’Κόνορ στη διαδικασία επιλογής, ο Μπελόνι υποστήριξε ότι ο ηθοποιός ήταν στις προτιμήσεις του σκηνοθέτη, σε τέτοιο βαθμό που αρκετοί θεωρούσαν πως είχε ήδη εξασφαλίσει τον ρόλο. Όπως έγραψε, ο Ο’Κόνορ «ήταν εξαρχής ένα από τα φαβορί του Ντενί Βιλνέβ, σε τέτοιο βαθμό που αρκετοί άνθρωποι του χώρου θεωρούσαν ότι ο ρόλος ήταν ουσιαστικά δικός του». Ωστόσο, επειδή υπήρχαν ενδοιασμοί για τη συμμετοχή του στην παραγωγή «αμφιταλαντευόταν διαρκώς για το αν θα περάσει από δοκιμαστικό, μέχρι που τελικά το τόλμησε, για να αποσύρει λίγο μετά οριστικά την υποψηφιότητά του».
Ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε και σε έναν όρο της συμφωνίας που φέρεται να είχε υπογράψει η Amazon MGM με τον Πάτινσον πριν από την οντισιόν του. Σύμφωνα με τον Μπελόνι, ο ηθοποιός δεν ήταν υποχρεωμένος να προσαρμόσει τις προσωπικές εμπορικές συνεργασίες του στις συμφωνίες που συνδέονται με τις ταινίες του Τζέιμς Μποντ.
Οι εμπορικές συνεργασίες με μεγάλες εταιρείες αποτελούν διαχρονικά σημαντικό μέρος των εσόδων του κινηματογραφικού franchise, ενώ ο Ρόμπερτ Πάτινσον έχει ήδη συμβόλαια με οίκους μόδας και ρολογιών. Το ζήτημα ενδέχεται να χρειαστεί περαιτέρω διευθέτηση στο μέλλον, καθώς, όπως σημείωσε ο Μπελόνι, οι δύο πλευρές «θα κληθούν πλέον να το διαπραγματευτούν».
Φωτογραφία άρθρου: AFP
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