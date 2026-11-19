Η ανιψιά της Ντόλι Πάρτον φόρεσε στα CMA Awards φόρεμα σχεδιασμένο για εκείνη, τα δάκρυα της Τέιλορ Σουίφτ με τον φόρο τιμής στην τραγουδίστρια
Η ανιψιά της Ντόλι Πάρτον φόρεσε στα CMA Awards φόρεμα σχεδιασμένο για εκείνη, τα δάκρυα της Τέιλορ Σουίφτ με τον φόρο τιμής στην τραγουδίστρια
Η Λέινι Γουίλσον και ο Βινς Γκιλ ερμήνευσαν το «I Will Always Love You» και συγκίνησαν ολόκληρο το στάδιο
Στα 60ά CMA Awards (Country Music Association Awards) τιμήθηκε η Ντόλι Πάρτον, αρχικά με την επιλογή της ανιψιάς της η οποία εμφανίστηκε στην τελετή φορώντας φόρεμα που είχε σχεδιαστεί για την τραγουδίστρια, και έπειτα με τη συγκινητική ερμηνεία της Λέινι Γουίλσον και του Βινς Γκιλ, η οποία προκάλεσε τα δάκρυα της Τέιλορ Σουίφτ. Οι δύο καλλιτέχνες τραγούδησαν το «I Will Always Love You», μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της θρυλικής ερμηνεύτριας που έφυγε από τη ζωή τον Αύγουστο σε ηλικία 80 ετών.
Η Ντανιέλ Πάρτον περπάτησε στο κόκκινο χαλί την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου φορώντας ένα μακρυμάνικο λευκό φόρεμα με εντυπωσιακές χρυσές λεπτομέρειες και κρόσσια, το οποίο συνδύασε με λαμπερές χρυσές μπότες, ολοκληρώνοντας το look της με αστραφτερά χρυσά σκουλαρίκια.
Λίγο πριν από την τελετή απονομής, η ίδια μίλησε για την ευκαιρία να φορέσει το συγκεκριμένο φόρεμα προς τιμήν της θείας της, σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Taste of Country Nights». Όπως εξήγησε, είχε δημιουργηθεί για το τραγούδι «Light of a Clear Blue Morning», το οποίο κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1977 και το ηχογράφησε για τέταρτη φορά τον Ιανουάριο του 2026, μαζί με τις Μάιλι Σάιρους, Λέινι Γουίλσον, Ρέμπα ΜακΕντάιρ και Κουίν Λατίφα: «Το φόρεμα που θα φορέσω είναι πραγματικά ξεχωριστό. Είχε δημιουργηθεί για τη Ντόλι για το “Light of a Clear Blue Morning” και το τραγούδι μόλις προτάθηκε για Grammy. Το είχε δοκιμάσει. Προφανώς δεν πρόλαβε να το φορέσει για τον σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκε και έτσι θα έχω την ευκαιρία να το φορέσω για να την τιμήσω. Δεν είναι υπέροχο;», είχε πει χαρακτηριστικά.
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Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ανέβηκαν στη σκηνή η Λέινι Γουίλσον και ο Βινς Γκιλ, οι οποίοι τραγούδησαν για την Ντόλι Πάρτον, συγκινώντας ολόκληρο το στάδιο. «Ντόλι, σε ευχαριστούμε για όλα όσα σήμαινες για εμάς και θα σε αγαπάμε για πάντα», δήλωσε η τραγουδίστρια πριν ξεκινήσει να ερμηνεύει το «I Will Always Love You».
Όταν η κάμερα στράφηκε προς το κοινό μέσα στην Bridgestone Arena του Νάσβιλ, όπου πραγματοποιήθηκε η τελετή, η Τέιλορ Σουίφτ εμφανίστηκε με δάκρυα στα μάτια.
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Φωτογραφίες: Reuters
Η Ντανιέλ Πάρτον περπάτησε στο κόκκινο χαλί την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου φορώντας ένα μακρυμάνικο λευκό φόρεμα με εντυπωσιακές χρυσές λεπτομέρειες και κρόσσια, το οποίο συνδύασε με λαμπερές χρυσές μπότες, ολοκληρώνοντας το look της με αστραφτερά χρυσά σκουλαρίκια.
Λίγο πριν από την τελετή απονομής, η ίδια μίλησε για την ευκαιρία να φορέσει το συγκεκριμένο φόρεμα προς τιμήν της θείας της, σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Taste of Country Nights». Όπως εξήγησε, είχε δημιουργηθεί για το τραγούδι «Light of a Clear Blue Morning», το οποίο κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1977 και το ηχογράφησε για τέταρτη φορά τον Ιανουάριο του 2026, μαζί με τις Μάιλι Σάιρους, Λέινι Γουίλσον, Ρέμπα ΜακΕντάιρ και Κουίν Λατίφα: «Το φόρεμα που θα φορέσω είναι πραγματικά ξεχωριστό. Είχε δημιουργηθεί για τη Ντόλι για το “Light of a Clear Blue Morning” και το τραγούδι μόλις προτάθηκε για Grammy. Το είχε δοκιμάσει. Προφανώς δεν πρόλαβε να το φορέσει για τον σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκε και έτσι θα έχω την ευκαιρία να το φορέσω για να την τιμήσω. Δεν είναι υπέροχο;», είχε πει χαρακτηριστικά.
Δείτε φωτογραφία
Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ανέβηκαν στη σκηνή η Λέινι Γουίλσον και ο Βινς Γκιλ, οι οποίοι τραγούδησαν για την Ντόλι Πάρτον, συγκινώντας ολόκληρο το στάδιο. «Ντόλι, σε ευχαριστούμε για όλα όσα σήμαινες για εμάς και θα σε αγαπάμε για πάντα», δήλωσε η τραγουδίστρια πριν ξεκινήσει να ερμηνεύει το «I Will Always Love You».
Όταν η κάμερα στράφηκε προς το κοινό μέσα στην Bridgestone Arena του Νάσβιλ, όπου πραγματοποιήθηκε η τελετή, η Τέιλορ Σουίφτ εμφανίστηκε με δάκρυα στα μάτια.
Δείτε το βίντεο
We’ll always love you, Dolly Parton. 🥹🫶 Lainey Wilson and Vince Gill kicked off the CMA Awards with a beautiful tribute to the country great that had everyone singing along. pic.twitter.com/8Icg61UANc— Entertainment Tonight (@etnow) November 19, 2026
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