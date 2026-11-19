Περικλής Κονδυλάτος: Το πιο περίεργο που μου έχουν ζητήσει ήταν να φτιάξω δημιουργία για τελετουργικό μαγείας
Περικλής Κονδυλάτος: Το πιο περίεργο που μου έχουν ζητήσει ήταν να φτιάξω δημιουργία για τελετουργικό μαγείας
Ήθελαν να το κάνω με μια συγκεκριμένη όψη της Σελήνης, ανέφερε ο σχεδιαστής
Μια από τις πιο ασυνήθιστες επαγγελματικές προτάσεις που έχει δεχτεί μοιράστηκε ο Περικλής Κονδυλάτος, αναφέροντας πως του είχαν ζητήσει να δημιουργήσει ένα αντικείμενο για τελετουργικό μαγείας.
Ο σχεδιαστής παραχώρησε συνέντευξη στο MadWalk26 Vidcast μαζί με τον Βασίλη Ζούλια, μιλώντας για στιγμές από την επαγγελματική πορεία και τη συνεργασία τους. Σε ερώτηση για τις πιο ασυνήθιστες απαιτήσεις που έχουν δεχτεί από πελάτες τους, ο Περικλής Κονδυλάτος δήλωσε ότι στο παρελθόν του ζητήθηκε να δημιουργήσει ένα αντικείμενο που θα χρησιμοποιούνταν σε τελετουργικό μαγείας.
Όπως ανέφερε, η απαίτηση αυτή συνοδευόταν και από συγκεκριμένη χρονική προϋπόθεση, την οποία δεν δέχτηκε: «Για μένα το πιο περίεργο που μου έχουν ζητήσει και δεν το έκανα, ήταν κάτι που περιλάμβανε η δημιουργία μου να τους βοηθήσει στο πλαίσιο κάποιου τελετουργικού μαγείας. Ήθελαν να το κάνω με μια συγκεκριμένη όψη της Σελήνης και δεν το έκανα».
Δείτε το βίντεο
Από την πλευρά του, ο Βασίλης Ζούλιας περιέγραψε μια διαφορετική ασυνήθιστη απαίτηση πελάτισσάς του, η οποία αφορούσε στη διακόσμηση ενός παπουτσιού με αληθινά λουλούδια αντί για υφασμάτινα. Όπως είπε, ο ίδιος και η ομάδα του προχώρησαν στην υλοποίησή της: «Το πιο περίεργο πράγμα που μας έχει ζητήσει πελάτισσα είναι τα τριαντάφυλλα που θα είναι πάνω στο παπούτσι να είναι φρέσκα και όχι από ύφασμα. Φυσικά το κάναμε».
Ο σχεδιαστής παραχώρησε συνέντευξη στο MadWalk26 Vidcast μαζί με τον Βασίλη Ζούλια, μιλώντας για στιγμές από την επαγγελματική πορεία και τη συνεργασία τους. Σε ερώτηση για τις πιο ασυνήθιστες απαιτήσεις που έχουν δεχτεί από πελάτες τους, ο Περικλής Κονδυλάτος δήλωσε ότι στο παρελθόν του ζητήθηκε να δημιουργήσει ένα αντικείμενο που θα χρησιμοποιούνταν σε τελετουργικό μαγείας.
Όπως ανέφερε, η απαίτηση αυτή συνοδευόταν και από συγκεκριμένη χρονική προϋπόθεση, την οποία δεν δέχτηκε: «Για μένα το πιο περίεργο που μου έχουν ζητήσει και δεν το έκανα, ήταν κάτι που περιλάμβανε η δημιουργία μου να τους βοηθήσει στο πλαίσιο κάποιου τελετουργικού μαγείας. Ήθελαν να το κάνω με μια συγκεκριμένη όψη της Σελήνης και δεν το έκανα».
Δείτε το βίντεο
Από την πλευρά του, ο Βασίλης Ζούλιας περιέγραψε μια διαφορετική ασυνήθιστη απαίτηση πελάτισσάς του, η οποία αφορούσε στη διακόσμηση ενός παπουτσιού με αληθινά λουλούδια αντί για υφασμάτινα. Όπως είπε, ο ίδιος και η ομάδα του προχώρησαν στην υλοποίησή της: «Το πιο περίεργο πράγμα που μας έχει ζητήσει πελάτισσα είναι τα τριαντάφυλλα που θα είναι πάνω στο παπούτσι να είναι φρέσκα και όχι από ύφασμα. Φυσικά το κάναμε».
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