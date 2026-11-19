Από την πλευρά του, ο Βασίλης Ζούλιας περιέγραψε μια διαφορετική ασυνήθιστη απαίτηση πελάτισσάς του, η οποία αφορούσε στη διακόσμηση ενός παπουτσιού με αληθινά λουλούδια αντί για υφασμάτινα. Όπως είπε, ο ίδιος και η ομάδα του προχώρησαν στην υλοποίησή της:

«Το πιο περίεργο πράγμα που μας έχει ζητήσει πελάτισσα είναι τα τριαντάφυλλα που θα είναι πάνω στο παπούτσι να είναι φρέσκα και όχι από ύφασμα. Φυσικά το κάναμε».