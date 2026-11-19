Εύη Δρούτσα: Καλύτερα να μην με προσεγγίσει ούτε η Άννα Βίσση, ούτε ο Νίκος Καρβέλας για συνεργασία, δεν θέλω
Εύη Δρούτσα: Καλύτερα να μην με προσεγγίσει ούτε η Άννα Βίσση, ούτε ο Νίκος Καρβέλας για συνεργασία, δεν θέλω
Είναι και οι δυο φίλοι μου, τους αγαπάω, ανέφερε η στιχουργός
Το ενδεχόμενο μιας νέας συνεργασίας με την Άννα Βίσση ή τον Νίκο Καρβέλα απέκλεισε η Εύη Δρούτσα, ξεκαθαρίζοντας πως δεν επιθυμεί να δεχτεί σχετική πρόταση από κανέναν από τους δύο.
Η στιχουργός μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου και μεταξύ άλλων δέχτηκε ερώτηση για το αν της έχει γίνει πρόταση να γράψει τραγούδια για την Άννα Βίσση, μετά την αντιπαράθεση που ξέσπασε ανάμεσα σε εκείνη και τον πρώην σύζυγό της.
Η Εύη Δρούτσα ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί να εμπλακεί σε μια τέτοια συνεργασία, είτε την προσεγγίσει η τραγουδίστρια είτε ο συνθέτης. Όπως εξήγησε, διατηρεί φιλικές σχέσεις και με τους δύο και δεν θέλει να βρεθεί στη θέση να επιλέξει ανάμεσά τους.
Η στιχουργός ανέφερε ακόμη ότι επιχείρησε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την καλλιτέχνιδα, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να τη βρει. Για τον Νίκο Καρβέλα, αντίθετα, δήλωσε ότι μίλησαν πρόσφατα. Όπως είπε: «Δεν μπορώ να πω εγώ ότι θα πάω με την Άννα Βίσση ή με τον Νίκο Καρβέλα. Οπότε καλύτερα να μην με προσεγγίσει κανείς, γιατί είναι και οι δυο φίλοι μου, τους αγαπάω και τους δύο. Έχουμε συνεργαστεί, έχουμε περάσει καλά, και δεν θέλω. Με τον Νίκο Καρβέλα τώρα τελευταία μιλήσαμε. Την Άννα Βίσση δεν ξέρω που θα τη βρω τώρα. Την πήρα 1-2 φορές τηλέφωνο, αλλά δεν μπόρεσα να τη βρω».
Δείτε το βίντεο
Η στιχουργός μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου και μεταξύ άλλων δέχτηκε ερώτηση για το αν της έχει γίνει πρόταση να γράψει τραγούδια για την Άννα Βίσση, μετά την αντιπαράθεση που ξέσπασε ανάμεσα σε εκείνη και τον πρώην σύζυγό της.
Η Εύη Δρούτσα ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί να εμπλακεί σε μια τέτοια συνεργασία, είτε την προσεγγίσει η τραγουδίστρια είτε ο συνθέτης. Όπως εξήγησε, διατηρεί φιλικές σχέσεις και με τους δύο και δεν θέλει να βρεθεί στη θέση να επιλέξει ανάμεσά τους.
Η στιχουργός ανέφερε ακόμη ότι επιχείρησε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την καλλιτέχνιδα, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να τη βρει. Για τον Νίκο Καρβέλα, αντίθετα, δήλωσε ότι μίλησαν πρόσφατα. Όπως είπε: «Δεν μπορώ να πω εγώ ότι θα πάω με την Άννα Βίσση ή με τον Νίκο Καρβέλα. Οπότε καλύτερα να μην με προσεγγίσει κανείς, γιατί είναι και οι δυο φίλοι μου, τους αγαπάω και τους δύο. Έχουμε συνεργαστεί, έχουμε περάσει καλά, και δεν θέλω. Με τον Νίκο Καρβέλα τώρα τελευταία μιλήσαμε. Την Άννα Βίσση δεν ξέρω που θα τη βρω τώρα. Την πήρα 1-2 φορές τηλέφωνο, αλλά δεν μπόρεσα να τη βρω».
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα