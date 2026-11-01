Βάσω Λασκαράκη για Μελέτη Ηλία: Ήταν ο μόνος άνθρωπος που με είδε να λυγίζω στον χωρισμό μου

Ταυτόχρονα με τον χωρισμό βίωνα και μια άλλη πολύ δύσκολη κατάσταση, μια πολύ δική μου φίλη βρισκόταν σε κώμα για πάρα πολύ καιρό, εξομολογήθηκε η ηθοποιός