Βάσω Λασκαράκη για Μελέτη Ηλία: Ήταν ο μόνος άνθρωπος που με είδε να λυγίζω στον χωρισμό μου
Βάσω Λασκαράκη για Μελέτη Ηλία: Ήταν ο μόνος άνθρωπος που με είδε να λυγίζω στον χωρισμό μου
Ταυτόχρονα με τον χωρισμό βίωνα και μια άλλη πολύ δύσκολη κατάσταση, μια πολύ δική μου φίλη βρισκόταν σε κώμα για πάρα πολύ καιρό, εξομολογήθηκε η ηθοποιός
Για τη δύσκολη περίοδο του χωρισμού της από τον Γιάννη Τσιμιτσέλη μίλησε η Βάσω Λασκαράκη, δηλώνοντας πως ο Μελέτης Ηλίας ήταν ο μόνος άνθρωπος που την είδε να λυγίζει.
Οι δύο ηθοποιοί παραχώρησαν κοινή συνέντευξη στην εκπομπή «Τετ α τετ» το Σάββατο 31 Οκτωβρίου και η ίδια δήλωσε πως ήρθαν πολύ κοντά από το δοκιμαστικό που έκαναν για τη σειρά «Το σόι σου» και έκτοτε γνωρίζουν πως θα είναι πάντα ο ένας στο πλευρό του άλλου στις πιο έντονες στιγμές τους. Μιλώντας για το διαζύγιό της, η Βάσω Λασκαράκη επισήμανε ακόμη πως εκείνο το διάστημα μία φίλη της βρισκόταν σε κώμα, γεγονός που την επιβάρυνε ακόμη περισσότερο ψυχολογικά.
Η ηθοποιός ξεκίνησε να περιγράφει πόσο δυνατή είναι η φιλία της με τον Μελέτη Ηλία, εξηγώντας: «Μέσα στα πρώτα χρόνια της σειράς υπήρξαν δύσκολες καταστάσεις, δηλαδή ήρθαν δύσκολα πράγματα. Σε φέρνει κοντά και η καθημερινότητα της δουλειάς και σίγουρα έναν άνθρωπο γνωρίζεις ότι μπορείς να τον έχεις για στήριγμα... Εγώ από τον Μελέτη δεν έχω ιδιαίτερες απαιτήσεις. Δεν έχω την απαίτηση από τον Μελέτη να με παίρνει κάθε μέρα τηλέφωνο, να δει τι κάνω. Νιώθω ότι μπορώ να στηριχτώ σε μια δύσκολη στιγμή και μου το δίνει ακόμα. Ότι ακόμα κι αν έχει μία δουλειά ή οτιδήποτε, "αν χρειαστεί μπορείς να με πάρεις τηλέφωνο". Μπορεί να είχαμε 15 μέρες να μιλήσουμε, μου έλεγε στο τηλέφωνο "έλα, έγινε αυτό" κατευθείαν. Δεν χρειαζόταν δηλαδή να ξαναζεσταθεί το φαγητό. Το φαγητό ζεστάθηκε στο δοκιμαστικό και το έχουμε πάει μέχρι τώρα».
Έπειτα απάντησε για τη δήλωση που είχε κάνει σχετικά με το γεγονός πως τη βοήθησε να ξεπεράσει τον χωρισμό της: «Ναι, γιατί ήταν ο μόνος άνθρωπος που ήξερε εκείνον τον καιρό το τι περνούσα. Ήταν ο μόνος άνθρωπος που μπορούσα να το εμπιστευτώ, γιατί ήταν ο μόνος άνθρωπος που μπορούσε να με δει να λυγίζω και να είμαι στα άσχημα μου, στα βαριά μου».
Δείτε το βίντεο
Η Βάσω Λασκαράκη συνέχισε: «Ταυτόχρονα με τον χωρισμό βίωνα και μια άλλη πολύ δύσκολη κατάσταση, μια πολύ δική μου φίλη βρισκόταν σε κώμα για πάρα πολύ καιρό. Οπότε τα δυο γεγονότα συνέπεσαν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, για περίπου 6-7 μήνες. Οπότε, ο Μελέτης ήταν εκεί και τα ήξερε σιωπηλά, δεν με έφερε ποτέ σε δύσκολη θέση και δεν με πίεσε ποτέ, δεν με ρώτησε κάτι παραπάνω. Με ρωτούσε πολύ διακριτικά πώς είμαι. Ήταν εκεί με ένα βλέμμα για να ακουμπήσεις επάνω, που είναι πολύ σημαντικό γιατί δεν είναι απαραίτητο ότι και στη δουλειά που είσαι δέκα ώρες με έναν άνθρωπο θα ταιριάξεις με έναν άνθρωπο 100%. Ή μπορεί να μην συνεχίσεις μετά να κάνεις παρέα και να τον θέλεις τον άλλον άνθρωπο στην καθημερινότητά σου».
Οι δύο ηθοποιοί παραχώρησαν κοινή συνέντευξη στην εκπομπή «Τετ α τετ» το Σάββατο 31 Οκτωβρίου και η ίδια δήλωσε πως ήρθαν πολύ κοντά από το δοκιμαστικό που έκαναν για τη σειρά «Το σόι σου» και έκτοτε γνωρίζουν πως θα είναι πάντα ο ένας στο πλευρό του άλλου στις πιο έντονες στιγμές τους. Μιλώντας για το διαζύγιό της, η Βάσω Λασκαράκη επισήμανε ακόμη πως εκείνο το διάστημα μία φίλη της βρισκόταν σε κώμα, γεγονός που την επιβάρυνε ακόμη περισσότερο ψυχολογικά.
Η ηθοποιός ξεκίνησε να περιγράφει πόσο δυνατή είναι η φιλία της με τον Μελέτη Ηλία, εξηγώντας: «Μέσα στα πρώτα χρόνια της σειράς υπήρξαν δύσκολες καταστάσεις, δηλαδή ήρθαν δύσκολα πράγματα. Σε φέρνει κοντά και η καθημερινότητα της δουλειάς και σίγουρα έναν άνθρωπο γνωρίζεις ότι μπορείς να τον έχεις για στήριγμα... Εγώ από τον Μελέτη δεν έχω ιδιαίτερες απαιτήσεις. Δεν έχω την απαίτηση από τον Μελέτη να με παίρνει κάθε μέρα τηλέφωνο, να δει τι κάνω. Νιώθω ότι μπορώ να στηριχτώ σε μια δύσκολη στιγμή και μου το δίνει ακόμα. Ότι ακόμα κι αν έχει μία δουλειά ή οτιδήποτε, "αν χρειαστεί μπορείς να με πάρεις τηλέφωνο". Μπορεί να είχαμε 15 μέρες να μιλήσουμε, μου έλεγε στο τηλέφωνο "έλα, έγινε αυτό" κατευθείαν. Δεν χρειαζόταν δηλαδή να ξαναζεσταθεί το φαγητό. Το φαγητό ζεστάθηκε στο δοκιμαστικό και το έχουμε πάει μέχρι τώρα».
Έπειτα απάντησε για τη δήλωση που είχε κάνει σχετικά με το γεγονός πως τη βοήθησε να ξεπεράσει τον χωρισμό της: «Ναι, γιατί ήταν ο μόνος άνθρωπος που ήξερε εκείνον τον καιρό το τι περνούσα. Ήταν ο μόνος άνθρωπος που μπορούσα να το εμπιστευτώ, γιατί ήταν ο μόνος άνθρωπος που μπορούσε να με δει να λυγίζω και να είμαι στα άσχημα μου, στα βαριά μου».
Δείτε το βίντεο
Η Βάσω Λασκαράκη συνέχισε: «Ταυτόχρονα με τον χωρισμό βίωνα και μια άλλη πολύ δύσκολη κατάσταση, μια πολύ δική μου φίλη βρισκόταν σε κώμα για πάρα πολύ καιρό. Οπότε τα δυο γεγονότα συνέπεσαν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, για περίπου 6-7 μήνες. Οπότε, ο Μελέτης ήταν εκεί και τα ήξερε σιωπηλά, δεν με έφερε ποτέ σε δύσκολη θέση και δεν με πίεσε ποτέ, δεν με ρώτησε κάτι παραπάνω. Με ρωτούσε πολύ διακριτικά πώς είμαι. Ήταν εκεί με ένα βλέμμα για να ακουμπήσεις επάνω, που είναι πολύ σημαντικό γιατί δεν είναι απαραίτητο ότι και στη δουλειά που είσαι δέκα ώρες με έναν άνθρωπο θα ταιριάξεις με έναν άνθρωπο 100%. Ή μπορεί να μην συνεχίσεις μετά να κάνεις παρέα και να τον θέλεις τον άλλον άνθρωπο στην καθημερινότητά σου».
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