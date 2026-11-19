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Πέθανε ο ηθοποιός Λεωνίδας Νικολαΐδης σε ηλικία 84 ετών
Πέθανε ο ηθοποιός Λεωνίδας Νικολαΐδης σε ηλικία 84 ετών
Ενημερώθηκα ότι βρέθηκε στο σπίτι του, ενώ δεν τον είχε αναζητήσει κάποιος για πολλές μέρες, έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας
Σε ηλικία 84 ετών έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Λεωνίδας Νικολαΐδης, ο οποίος είχε παίξει σε παλιές επιθεωρήσεις, αλλά και σε τηλεοπτικές σειρές.
Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου ο Σπύρος Μπιμπίλας με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δημοσιεύοντας εικόνες του εκλιπόντος ηθοποιού, αποχαιρέτησε τον Λεωνίδα Νικολαΐδη, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στη μοναξιά που, όπως περιέγραψε, βίωνε τα τελευταία χρόνια.
Ο Σπύρος Μπιμπίλας σημείωσε ότι ενημερώθηκε από τις Αρχές πως ο ηθοποιός βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του, αφού είχαν περάσει αρκετές ημέρες χωρίς να τον αναζητήσει κανείς.
Συγκεκριμένα, έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσης που έκανε στο Instagram: «Αντίο Λεωνίδα, καλέ μας φίλε και συνάδελφε. Ο Λεωνίδας Νικολαΐδης, αυτός ο τόσο χαρακτηριστικός τύπος των παλιών καλών επιθεωρήσεων και των τηλεοπτικών σειρών, δεν είναι πια κοντά μας. Και με το φευγιό του ακόμα μια φορά έρχεται μπροστά μας η τραγική μοίρα κάποιων μοναχικών ανθρώπων και κυρίως καλλιτεχνών που σβήνουν μόνοι τους χωρίς κάποιον στο πλάι τους. Ενημερώθηκα αργά από τις αρχές ότι βρέθηκε στο σπίτι του ενώ πολλές μέρες δεν τον είχε αναζητήσει κάποιος. Γεννημένος στις 25-3-1942 έφυγε κάποια μέρα του Νοέμβρη. Καλό ταξίδι Λεωνίδα, που πάντα ζητούσες συντροφιά των φίλων από το τηλέφωνο αναπολώντας πολλές παλιές αναμνήσεις».
Δείτε την ανάρτησή του
Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου ο Σπύρος Μπιμπίλας με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δημοσιεύοντας εικόνες του εκλιπόντος ηθοποιού, αποχαιρέτησε τον Λεωνίδα Νικολαΐδη, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στη μοναξιά που, όπως περιέγραψε, βίωνε τα τελευταία χρόνια.
Ο Σπύρος Μπιμπίλας σημείωσε ότι ενημερώθηκε από τις Αρχές πως ο ηθοποιός βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του, αφού είχαν περάσει αρκετές ημέρες χωρίς να τον αναζητήσει κανείς.
Συγκεκριμένα, έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσης που έκανε στο Instagram: «Αντίο Λεωνίδα, καλέ μας φίλε και συνάδελφε. Ο Λεωνίδας Νικολαΐδης, αυτός ο τόσο χαρακτηριστικός τύπος των παλιών καλών επιθεωρήσεων και των τηλεοπτικών σειρών, δεν είναι πια κοντά μας. Και με το φευγιό του ακόμα μια φορά έρχεται μπροστά μας η τραγική μοίρα κάποιων μοναχικών ανθρώπων και κυρίως καλλιτεχνών που σβήνουν μόνοι τους χωρίς κάποιον στο πλάι τους. Ενημερώθηκα αργά από τις αρχές ότι βρέθηκε στο σπίτι του ενώ πολλές μέρες δεν τον είχε αναζητήσει κάποιος. Γεννημένος στις 25-3-1942 έφυγε κάποια μέρα του Νοέμβρη. Καλό ταξίδι Λεωνίδα, που πάντα ζητούσες συντροφιά των φίλων από το τηλέφωνο αναπολώντας πολλές παλιές αναμνήσεις».
Δείτε την ανάρτησή του
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