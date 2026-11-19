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Οικογένεια με οπλοστάσιο από πολεμικά τυφέκια και χειροβομβίδες στην Κρήτη, τέσσερις συλλήψεις
Οικογένεια με οπλοστάσιο από πολεμικά τυφέκια και χειροβομβίδες στην Κρήτη, τέσσερις συλλήψεις
Δύο πολεμικά τυφέκια, τρεις χειροβομβίδες και 590 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων εντόπισαν οι αστυνομικοί
Τέσσερα άτομα, ανάμεσά τους ένας ανήλικος, συνελήφθησαν στον Δήμο Γόρτυνας, στο Ηράκλειο, μετά από αστυνομική επιχείρηση κατά την οποία εντοπίστηκαν δύο πολεμικά τυφέκια, τρεις χειροβομβίδες και 590 φυσίγγια.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται ένας 68χρονος πατέρας, μία 46χρονη μητέρα, ο ανήλικος γιος τους, καθώς και ένας 18χρονος, ο οποίος δεν έχει συγγενική σχέση με την οικογένεια.
Σύμφωνα με το neakriti.gr, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης (19/11), από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αστερουσίων και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών.
Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες σε κατοικίες και ποιμνιοστάσιο στην περιοχή του Δήμου Γόρτυνας, όπου εντόπισαν και κατάσχεσαν:
- Δύο πολεμικά τυφέκια
- 590 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων
- Τρεις χειροβομβίδες
- Μία ξιφολόγχη
- Δύο μαχαίρια
- Μία ποιμενική ράβδο
Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται ένας 68χρονος πατέρας, μία 46χρονη μητέρα, ο ανήλικος γιος τους, καθώς και ένας 18χρονος, ο οποίος δεν έχει συγγενική σχέση με την οικογένεια.
Σύμφωνα με το neakriti.gr, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης (19/11), από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αστερουσίων και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών.
Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες σε κατοικίες και ποιμνιοστάσιο στην περιοχή του Δήμου Γόρτυνας, όπου εντόπισαν και κατάσχεσαν:
- Δύο πολεμικά τυφέκια
- 590 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων
- Τρεις χειροβομβίδες
- Μία ξιφολόγχη
- Δύο μαχαίρια
- Μία ποιμενική ράβδο
- Ένα κινητό τηλέφωνο
Σε βάρος των τεσσάρων συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ για την υπόθεση της μητέρας περιλαμβάνεται και το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.
Οι συλληφθέντες πρόκειται να οδηγηθούν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αστερουσίων.
Σε βάρος των τεσσάρων συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ για την υπόθεση της μητέρας περιλαμβάνεται και το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.
Οι συλληφθέντες πρόκειται να οδηγηθούν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αστερουσίων.
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