Η Μπέλα Χαντίντ φιλήθηκε στο στόμα στη μέση του δρόμου με τον νέο της σύντροφο
Η Μπέλα Χαντίντ φιλήθηκε στο στόμα στη μέση του δρόμου με τον νέο της σύντροφο
Η σχέση τους έγινε γνωστή, όταν το μοντέλο δημοσίευσε φωτογραφίες από την παρουσία τους σε αγώνα χόκεϊ
Σε μία τρυφερή στιγμή με τον νέο της σύντροφο εθεάθη η Μπέλα Χαντίντ, καθώς οι δυο τους αντάλλαζαν ένα φιλί στο στόμα στη μέση του δρόμου.
Ο φακός «συνέλαβε» το μοντέλο με τον Νέιθαν Λέισι, την Τρίτη 17 Νοεμβρίου κατά τη διάρκεια βόλτα τους στο Άσπεν του Κολοράντο. Οι δυο τους επισκέφθηκαν καταστήματα με vintage είδη, ενώ δεν έλειψαν οι στάσεις στον δρόμο για να φιληθούν. Η Χαντίντ είχε επιλέξει ένα λευκό σκούφο, τζιν μπουφάν και παντελόνι, ενώ ο Λέισι φορούσε καρό πουκάμισο, λευκό τζάκετ και καπέλο.
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Το ζευγάρι είχε επίσης στη βόλτα του ένα Γκόλντεν Ριτρίβερ, με τη Χαντίντ να ακουμπά το κεφάλι της στον ώμο του συντρόφου της και να χαμογελά.
Η σχέση τους έγινε γνωστή τον Νοέμβριο, όταν το μοντέλο δημοσίευσε φωτογραφίες από την παρουσία τους σε αγώνα χόκεϊ. Αρχικά, οι δυο τους θεωρούνταν φίλοι, ωστόσο οι τελευταίες κοινές εμφανίσεις τους δείχνουν ότι η σχέση τους έχει εξελιχθεί σε ερωτική.
Ο φακός «συνέλαβε» το μοντέλο με τον Νέιθαν Λέισι, την Τρίτη 17 Νοεμβρίου κατά τη διάρκεια βόλτα τους στο Άσπεν του Κολοράντο. Οι δυο τους επισκέφθηκαν καταστήματα με vintage είδη, ενώ δεν έλειψαν οι στάσεις στον δρόμο για να φιληθούν. Η Χαντίντ είχε επιλέξει ένα λευκό σκούφο, τζιν μπουφάν και παντελόνι, ενώ ο Λέισι φορούσε καρό πουκάμισο, λευκό τζάκετ και καπέλο.
Δείτε φωτογραφίες
Bella Hadid packs on the PDA with new cowboy boyfriend Nathan Lacy during loved-up thrifting adventure after debuting new romance https://t.co/KjpNEH327L— Daily Mail (@DailyMail) November 18, 2026
Bella Hadid locks lips with new boyfriend while shopping in Aspen 🛍️— TMZ (@TMZ) November 18, 2026
📸: Backgrid pic.twitter.com/FSEyvyx3ev
Η σχέση τους έγινε γνωστή τον Νοέμβριο, όταν το μοντέλο δημοσίευσε φωτογραφίες από την παρουσία τους σε αγώνα χόκεϊ. Αρχικά, οι δυο τους θεωρούνταν φίλοι, ωστόσο οι τελευταίες κοινές εμφανίσεις τους δείχνουν ότι η σχέση τους έχει εξελιχθεί σε ερωτική.
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