Ο Πιρς Μπρόσναν καλωσόρισε τον Ρόμπερτ Πάτινσον στον κόσμο του Τζέιμς Μποντ: Θα είσαι υπέροχος
Ο Πιρς Μπρόσναν καλωσόρισε τον Ρόμπερτ Πάτινσον στον κόσμο του Τζέιμς Μποντ: Θα είσαι υπέροχος
Ο ηθοποιός που είχε υποδυθεί στο παρελθόν τον Μποντ, υποδέχτηκε με ενθουσιασμό τον Πάτινσον στην οικογένεια του 007
Τη στήριξή του στον Ρόμπερτ Πάτινσον για την ανάληψη του ρόλου του Τζέιμς Μποντ εξέφρασε ο Πιρς Μπρόσναν, καλωσορίζοντάς τον στον κόσμο του διάσημου κινηματογραφικού πράκτορα.
Ο ηθοποιός, ο οποίος έχει ενσαρκώσει στο παρελθόν τον Μποντ, υποδέχτηκε τον συνάδελφό του στην οικογένεια του 007 μέσα από μία ανάρτηση που έκανε την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.
Δημοσιεύοντας μία φωτογραφία του Πάτινσον ο Μπρόσναν έγραψε: «Αγαπητέ Ρόμπερτ, καλωσόρισες στον κόσμο του Μποντ. Θα είσαι υπέροχος. Έχω όμορφες αναμνήσεις από τον χρόνο που περάσαμε μαζί στα γυρίσματα του “Remember Me”. Είναι χαρά μου να σε βλέπω να χτίζεις μια αξιοσημείωτη πορεία και να προχωράς από επιτυχία σε επιτυχία. Απόλαυσε τη διαδρομή. Με πολλή αγάπη, Πιρς».
Δείτε την ανάρτησή του
Όπως σημείωσε ο ίδιος, οι δύο ηθοποιοί είχαν συνεργαστεί για πρώτη φορά το 2010 στην αισθηματική δραματική ταινία «Remember Me», στην οποία πρωταγωνιστούσαν επίσης η Εμιλί ντε Ρέιβιν και η Μέγκαν Μαρκλ.
Η ανακοίνωση για τον Πάτινσον έβαλε τέλος σε μία περίοδο σεναρίων και φημών σχετικά με το ποιος θα αναλάμβανε τον ρόλο του 007. Ανάμεσα στα ονόματα που είχαν ακουστεί ήταν εκείνα των Κάλουμ Τέρνερ, Τζακ Λόουντεν, Νίκολας Χουλτ, Τζος Ο' Κόνορ, Τομ Φράνσις, Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον, Χάρις Ντίκινσον, αλλά και του Χάρι Στάιλς. Τη νέα ταινία της σειράς, που βρίσκεται υπό την παραγωγή της Amazon MGM, θα σκηνοθετήσει ο Ντενί Βιλνέβ.
Πριν από την ανακοίνωση της επιλογής του νέου πρωταγωνιστή, ο Μπρόσναν είχε δηλώσει στους «Times» τον Σεπτέμβριο ότι πίστευε πως ο επόμενος Τζέιμς Μποντ θα ήταν «κάποιος που κανείς μας δεν γνωρίζει». Είχε προσθέσει ότι υπήρχαν «πολλοί καλοί υποψήφιοι» και «πολλοί σπουδαίοι ηθοποιοί» στη διεκδίκηση του ρόλου.
Όταν, μάλιστα, ρωτήθηκε για συγκεκριμένα ονόματα, προτίμησε να μην πάρει θέση: «Δεν θα επέλεγα κανέναν. Η σύζυγός μου μου είπε να μην λέω τίποτα και έχω ήδη πει πάρα πολλά. Γιατί, μόλις πω κάτι, διαδίδεται παντού και μετά με "κρεμάνε"» είχε σχολιάσει.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο ηθοποιός, ο οποίος έχει ενσαρκώσει στο παρελθόν τον Μποντ, υποδέχτηκε τον συνάδελφό του στην οικογένεια του 007 μέσα από μία ανάρτηση που έκανε την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.
Δημοσιεύοντας μία φωτογραφία του Πάτινσον ο Μπρόσναν έγραψε: «Αγαπητέ Ρόμπερτ, καλωσόρισες στον κόσμο του Μποντ. Θα είσαι υπέροχος. Έχω όμορφες αναμνήσεις από τον χρόνο που περάσαμε μαζί στα γυρίσματα του “Remember Me”. Είναι χαρά μου να σε βλέπω να χτίζεις μια αξιοσημείωτη πορεία και να προχωράς από επιτυχία σε επιτυχία. Απόλαυσε τη διαδρομή. Με πολλή αγάπη, Πιρς».
Δείτε την ανάρτησή του
Όπως σημείωσε ο ίδιος, οι δύο ηθοποιοί είχαν συνεργαστεί για πρώτη φορά το 2010 στην αισθηματική δραματική ταινία «Remember Me», στην οποία πρωταγωνιστούσαν επίσης η Εμιλί ντε Ρέιβιν και η Μέγκαν Μαρκλ.
Η ανακοίνωση για τον Πάτινσον έβαλε τέλος σε μία περίοδο σεναρίων και φημών σχετικά με το ποιος θα αναλάμβανε τον ρόλο του 007. Ανάμεσα στα ονόματα που είχαν ακουστεί ήταν εκείνα των Κάλουμ Τέρνερ, Τζακ Λόουντεν, Νίκολας Χουλτ, Τζος Ο' Κόνορ, Τομ Φράνσις, Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον, Χάρις Ντίκινσον, αλλά και του Χάρι Στάιλς. Τη νέα ταινία της σειράς, που βρίσκεται υπό την παραγωγή της Amazon MGM, θα σκηνοθετήσει ο Ντενί Βιλνέβ.
Πριν από την ανακοίνωση της επιλογής του νέου πρωταγωνιστή, ο Μπρόσναν είχε δηλώσει στους «Times» τον Σεπτέμβριο ότι πίστευε πως ο επόμενος Τζέιμς Μποντ θα ήταν «κάποιος που κανείς μας δεν γνωρίζει». Είχε προσθέσει ότι υπήρχαν «πολλοί καλοί υποψήφιοι» και «πολλοί σπουδαίοι ηθοποιοί» στη διεκδίκηση του ρόλου.
Όταν, μάλιστα, ρωτήθηκε για συγκεκριμένα ονόματα, προτίμησε να μην πάρει θέση: «Δεν θα επέλεγα κανέναν. Η σύζυγός μου μου είπε να μην λέω τίποτα και έχω ήδη πει πάρα πολλά. Γιατί, μόλις πω κάτι, διαδίδεται παντού και μετά με "κρεμάνε"» είχε σχολιάσει.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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