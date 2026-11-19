Γιάννης Πλούταρχος: Θέλω να πω συγγνώμη στα παιδιά μου για το βάρος που τους έχω δώσει
Γιάννης Πλούταρχος: Θέλω να πω συγγνώμη στα παιδιά μου για το βάρος που τους έχω δώσει
Ο τραγουδιστής απάντησε σε ερώτηση για το εάν η ύπαρξη ενός επώνυμου γονέα ανοίγει ή κλείνει πόρτες στα παιδιά του
Την πίεση που μπορεί να συνοδεύει τα παιδιά του λόγω της φήμης του επωνύμου του αναγνώρισε ο Γιάννης Πλούταρχος, εκφράζοντας την επιθυμία να τους ζητήσει συγγνώμη για το βάρος που τους έχει προκαλέσει.
Ο καλλιτέχνης βρέθηκε την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου σε φιλανθρωπική συναυλία, έχοντας στο πλευρό του τον γιο του, Γιώργο Κακοσαίο και την κόρη του, Κατερίνα. Ο Γιάννης Πλούταρχος μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Πέμπτη μιλώντας για τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσουν όσοι ακολουθούν τον ίδιο επαγγελματικό δρόμο με έναν γονιό που έχει ήδη καταξιωθεί σε έναν χώρο.
Πιο συγκεκριμένα, σε ερώτηση για το εάν η ύπαρξη ενός επώνυμου γονέα ανοίγει ή κλείνει πόρτες, ο τραγουδιστής εξήγησε ότι ενδέχεται αρχικά να διευκολύνει τα πρώτα βήματα στην καριέρα, ωστόσο συνοδεύεται και από ένα σημαντικό βάρος.
Ο Γιάννης Πλούταρχος ζήτησε συγγνώμη από τα παιδιά του για την ευθύνη που, όπως είπε, τους έχει μεταφέρει: «Είναι πιο εύκολο όταν ξεκινάει την καριέρα του ένας άνθρωπος, αλλά τρομερά πιο δύσκολο και θέλω να πω συγγνώμη στα παιδιά για όλο αυτό το βάρος που τους έχω δώσει».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ο Γιώργος Κακοσαίος δέχτηκε ερώτηση για το εάν αισθάνεται το βάρος που προανέφερε ο πατέρας του, δηλώνοντας: «Ήταν πάρα πολύ όμορφη μέρα σήμερα, κανένα βάρος».
Ο καλλιτέχνης βρέθηκε την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου σε φιλανθρωπική συναυλία, έχοντας στο πλευρό του τον γιο του, Γιώργο Κακοσαίο και την κόρη του, Κατερίνα. Ο Γιάννης Πλούταρχος μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Πέμπτη μιλώντας για τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσουν όσοι ακολουθούν τον ίδιο επαγγελματικό δρόμο με έναν γονιό που έχει ήδη καταξιωθεί σε έναν χώρο.
Πιο συγκεκριμένα, σε ερώτηση για το εάν η ύπαρξη ενός επώνυμου γονέα ανοίγει ή κλείνει πόρτες, ο τραγουδιστής εξήγησε ότι ενδέχεται αρχικά να διευκολύνει τα πρώτα βήματα στην καριέρα, ωστόσο συνοδεύεται και από ένα σημαντικό βάρος.
Ο Γιάννης Πλούταρχος ζήτησε συγγνώμη από τα παιδιά του για την ευθύνη που, όπως είπε, τους έχει μεταφέρει: «Είναι πιο εύκολο όταν ξεκινάει την καριέρα του ένας άνθρωπος, αλλά τρομερά πιο δύσκολο και θέλω να πω συγγνώμη στα παιδιά για όλο αυτό το βάρος που τους έχω δώσει».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ο Γιώργος Κακοσαίος δέχτηκε ερώτηση για το εάν αισθάνεται το βάρος που προανέφερε ο πατέρας του, δηλώνοντας: «Ήταν πάρα πολύ όμορφη μέρα σήμερα, κανένα βάρος».
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