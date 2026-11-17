Σπύρος Μαρτίκας για Βρισηίδα Ανδριώτου: Θα πάμε στο δικαστήριο ενωμένοι να διεκδικήσουμε αυτό που μας «σκότωσε»
Σπύρος Μαρτίκας για Βρισηίδα Ανδριώτου: Θα πάμε στο δικαστήριο ενωμένοι να διεκδικήσουμε αυτό που μας «σκότωσε»
Εγώ βρίσκομαι εδώ, ό,τι ώρα με χρειαστεί η Βρισηίδα θα είμαι δίπλα της, ανέφερε ο πρώην σύντροφός της
Την κοινή στάση που θέλει να κρατήσει με τη Βρισηίδα Ανδριώτου απέναντι στη διεκδίκηση όσων έχασαν, περιέγραψε ο Σπύρος Μαρτίκας, τονίζοντας πως θα πάνε μαζί στο δικαστήριο για να πάρουν πίσω όσα, όπως είπε, τους «σκότωσαν».
Ο πρώην παίκτης του «Survivor» μίλησε στην κάμερα του «Happy Day» που προβλήθηκε την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, ξεκαθαρίζοντας πως δεν έχει θυμώσει με όσα είπε η πρώην σύντροφός του σε πρόσφατη συνέντευξή της, με δημοσιογράφο να υποστηρίζει ότι ήταν έμμεση αναφορά στη σχέση τους και στα χρήματα που έχασε η ίδια.
Ο Σπύρος Μαρτίκας τόνισε ότι οι δυο τους αναμένεται να βρεθούν σύντομα μαζί στο δικαστήριο, προκειμένου να διεκδικήσουν τα χρήματά τους και να δικαιωθούν για την οικονομική ζημιά που φέρεται να υπέστησαν από κύκλωμα με τις απάτες στα καζίνο: «Επειδή έχουμε κάτι σοβαρό που θα συμβεί πολύ σύντομα, με τη Βρισηίδα εκεί θα πάμε αγαπημένοι, δυνατοί, ενωμένοι, δυνατοί και θα πάμε να διεκδικήσουμε αυτό που μας σκότωσε. Θα πάμε να διεκδικήσουμε την απόλυτη δικαίωση. Πολύ σύντομα, πάρα πολύ σύντομα είναι το δικαστήριο».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ο επιχειρηματίας εξήγησε πως δεν κρίνει τη συναισθηματική κατάσταση στην οποία μπορεί να βρίσκεται η Βρισηίδα Ανδριώτου και πως επιθυμεί να είναι καλά και να προχωρήσει στη ζωή της: «Δεν μπορώ να γνωρίζω και να καταλάβω τον συναισθηματικό κόσμο που μπορεί να έχει κάποιος σε μια δεδομένη στιγμή. Εγώ θέλω η Βρισηίδα να είναι καλά, να είναι ευτυχισμένη για ό,τι και αν κάνει, να κάνει τα όνειρά της πραγματικότητα και να συνεχίσει τη ζωή της ευτυχισμένη, τίποτα άλλο. Δεν θυμώνω, δεν έχω λόγο να θυμώσω. Εγώ βρίσκομαι εδώ, ότι ώρα με χρειαστεί η Βρισηίδα θα είμαι δίπλα της».
Οι δηλώσεις του ήρθαν μετά τη συνέντευξη που παραχώρησε η Βρισηίδα Ανδριώτου στη Δάφνη Καραβοκύρη. Σε αυτήν, η ίδια αναφέρθηκε στις οικονομίες που έχασε, επειδή εμπιστεύτηκε έναν άνθρωπο, χωρίς να τον κατονομάσει ευθέως. Όπως ισχυρίστηκε, έφτασε να έχει μόλις 25 ευρώ στην τσέπη της και χρειάστηκε να εργαστεί στην υποδοχή νυχτερινού κέντρου, προκειμένου να ανακάμψει οικονομικά.
Όπως είχε πει στο Vidcast: «Έχασα τα λεφτά μου από ένα ατυχές συμβάν, εμπιστεύτηκα τα λεφτά μου σε έναν άνθρωπο και έτσι τα έχασα. Είναι πολλά αυτά τα λεφτά, όλες οι οικονομίες της ζωής μου. Έφτασα στο σημείο να έχω 25 ευρώ στην τσέπη μου και ξεκίνησα να δουλεύω υποδοχή στον Φέρρη και δεν φοβάμαι τη δουλειά. Προτιμώ να μου χρωστάνε, παρά να χρωστάω. Δεν μπορώ να κοιμάμαι. Απορώ πώς κοιμούνται αυτοί που χρωστάνε. Αα πάνε διακοπές, ξέχασα».
Ο πρώην παίκτης του «Survivor» μίλησε στην κάμερα του «Happy Day» που προβλήθηκε την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, ξεκαθαρίζοντας πως δεν έχει θυμώσει με όσα είπε η πρώην σύντροφός του σε πρόσφατη συνέντευξή της, με δημοσιογράφο να υποστηρίζει ότι ήταν έμμεση αναφορά στη σχέση τους και στα χρήματα που έχασε η ίδια.
Ο Σπύρος Μαρτίκας τόνισε ότι οι δυο τους αναμένεται να βρεθούν σύντομα μαζί στο δικαστήριο, προκειμένου να διεκδικήσουν τα χρήματά τους και να δικαιωθούν για την οικονομική ζημιά που φέρεται να υπέστησαν από κύκλωμα με τις απάτες στα καζίνο: «Επειδή έχουμε κάτι σοβαρό που θα συμβεί πολύ σύντομα, με τη Βρισηίδα εκεί θα πάμε αγαπημένοι, δυνατοί, ενωμένοι, δυνατοί και θα πάμε να διεκδικήσουμε αυτό που μας σκότωσε. Θα πάμε να διεκδικήσουμε την απόλυτη δικαίωση. Πολύ σύντομα, πάρα πολύ σύντομα είναι το δικαστήριο».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ο επιχειρηματίας εξήγησε πως δεν κρίνει τη συναισθηματική κατάσταση στην οποία μπορεί να βρίσκεται η Βρισηίδα Ανδριώτου και πως επιθυμεί να είναι καλά και να προχωρήσει στη ζωή της: «Δεν μπορώ να γνωρίζω και να καταλάβω τον συναισθηματικό κόσμο που μπορεί να έχει κάποιος σε μια δεδομένη στιγμή. Εγώ θέλω η Βρισηίδα να είναι καλά, να είναι ευτυχισμένη για ό,τι και αν κάνει, να κάνει τα όνειρά της πραγματικότητα και να συνεχίσει τη ζωή της ευτυχισμένη, τίποτα άλλο. Δεν θυμώνω, δεν έχω λόγο να θυμώσω. Εγώ βρίσκομαι εδώ, ότι ώρα με χρειαστεί η Βρισηίδα θα είμαι δίπλα της».
Οι δηλώσεις του ήρθαν μετά τη συνέντευξη που παραχώρησε η Βρισηίδα Ανδριώτου στη Δάφνη Καραβοκύρη. Σε αυτήν, η ίδια αναφέρθηκε στις οικονομίες που έχασε, επειδή εμπιστεύτηκε έναν άνθρωπο, χωρίς να τον κατονομάσει ευθέως. Όπως ισχυρίστηκε, έφτασε να έχει μόλις 25 ευρώ στην τσέπη της και χρειάστηκε να εργαστεί στην υποδοχή νυχτερινού κέντρου, προκειμένου να ανακάμψει οικονομικά.
Όπως είχε πει στο Vidcast: «Έχασα τα λεφτά μου από ένα ατυχές συμβάν, εμπιστεύτηκα τα λεφτά μου σε έναν άνθρωπο και έτσι τα έχασα. Είναι πολλά αυτά τα λεφτά, όλες οι οικονομίες της ζωής μου. Έφτασα στο σημείο να έχω 25 ευρώ στην τσέπη μου και ξεκίνησα να δουλεύω υποδοχή στον Φέρρη και δεν φοβάμαι τη δουλειά. Προτιμώ να μου χρωστάνε, παρά να χρωστάω. Δεν μπορώ να κοιμάμαι. Απορώ πώς κοιμούνται αυτοί που χρωστάνε. Αα πάνε διακοπές, ξέχασα».
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