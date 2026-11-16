Με διπλό ρόλο στην ταινία «Non-Refundable» η Μίλι Μπόμπι Μπράουν
Με διπλό ρόλο στην ταινία «Non-Refundable» η Μίλι Μπόμπι Μπράουν
Το φιλμ βασίζεται σε πρωτότυπο σενάριο του Ντέιβιντ Μπερνστάιν
Μετά το φινάλε του «Stranger Things», την ολοκλήρωση της τριλογίας «Enola Holmes» και εν αναμονή μίας κωμωδίας κατασκόπων με τον Ντέιβιντ Χάρμπορ, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν έκλεισε το επόμενο πρότζεκτ της για το Netflix. Πρόκειται για την κωμωδία «Non-Refundable», στην οποία θα έχει τον διπλό ρόλο της πρωταγωνίστριας και της παραγωγού, δίπλα στον Τζακ Ίνανεν, τον ανερχόμενο ηθοποιό της σειράς «Adults» του FX.
Με τον υποψήφιο για Emmy Πολ Μπριγκάντι στο τιμόνι της σκηνοθεσίας, το φιλμ συστήνεται ως μία ευρηματική κωμωδία με επίκεντρο τον Nate και τη Dani, ένα πρώην ζευγάρι, το οποίο, παρά τον χωρισμό του, εξακολουθεί να είναι οικονομικά δεσμευμένο με τον χώρο της γαμήλιας δεξίωσής του. Οι δύο πρώην αποφασίζουν να ταξιδέψουν στο Μεξικό από πείσμα και εκδίκηση, προσπαθώντας να ξεπεράσουν ο ένας τον άλλον με νέους συντρόφους.
Η ταινία βασίζεται σε πρωτότυπο σενάριο του Ντέιβιντ Μπερνστάιν, σύμφωνα με το Deadline. Η ηθοποιός και ο σύζυγός της, Τζέικ Μπον Τζόβι, θα αναλάβουν την παραγωγή για λογαριασμό της PCMA, μαζί με τους Άντριου Σουέτ και Άαρον Ράιντερ για την Embrace Entertainment και τους Γουίλ Σπεκ και Τζος Γκόρντον μέσω της Speck + Gordon Inc. Χρέη εκτελεστικών παραγωγών θα έχουν η Μίλι Μπόμπι Μπράουν (για την PCMA), ο Έρικ Φάινμαν και ο Ντέιβιντ Κερν.
Στο Netflix, το όνομα της υποψήφιας για Emmy πρωταγωνίστριας έχει ταυτιστεί με μεγάλες επιτυχίες δράσης και φαντασίας, όπως το «Stranger Things», το «Damsel» και οι ταινίες «Enola Holmes». Ωστόσο, τα στελέχη της πλατφόρμας την επέλεξαν για τον ρόλο αφού την είδαν στο «Just Picture It», μία επερχόμενη ρομαντική κομεντί στην οποία συμπρωταγωνιστεί με τον Γκάμπριελ Λαμπέλ, διακρίνοντας και την κωμική πλευρά της.
Έχοντας ολοκληρώσει τις πέντε σεζόν του «Stranger Things» την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2025, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν έκανε πρεμιέρα με το «Enola Holmes 3», το οποίο ξεπέρασε τις 20 εκατομμύρια προβολές μέσα στις πρώτες πέντε ημέρες. Στα επόμενα σχέδιά της είναι ένα κατασκοπικό θρίλερ της A24 με την υπογραφή του Τζακ Θορν, στο οποίο θα ενώσει τις δυνάμεις της ξανά με τον Ντέιβιντ Χάρμπορ.
Με τον υποψήφιο για Emmy Πολ Μπριγκάντι στο τιμόνι της σκηνοθεσίας, το φιλμ συστήνεται ως μία ευρηματική κωμωδία με επίκεντρο τον Nate και τη Dani, ένα πρώην ζευγάρι, το οποίο, παρά τον χωρισμό του, εξακολουθεί να είναι οικονομικά δεσμευμένο με τον χώρο της γαμήλιας δεξίωσής του. Οι δύο πρώην αποφασίζουν να ταξιδέψουν στο Μεξικό από πείσμα και εκδίκηση, προσπαθώντας να ξεπεράσουν ο ένας τον άλλον με νέους συντρόφους.
EXCLUSIVE: Millie Bobby Brown has found her next project with Netflix: a comedy titled ‘Non-Refundable’ that she’ll produce and headline opposite Jack Innanen, the breakout star of FX’s ‘Adults.’— Deadline (@DEADLINE) November 10, 2026
More details here: https://t.co/I61d92PNzc
(Photos: Getty, Aitor Rosas Sune/PMC pic.twitter.com/QPhabH75yZ
Η ταινία βασίζεται σε πρωτότυπο σενάριο του Ντέιβιντ Μπερνστάιν, σύμφωνα με το Deadline. Η ηθοποιός και ο σύζυγός της, Τζέικ Μπον Τζόβι, θα αναλάβουν την παραγωγή για λογαριασμό της PCMA, μαζί με τους Άντριου Σουέτ και Άαρον Ράιντερ για την Embrace Entertainment και τους Γουίλ Σπεκ και Τζος Γκόρντον μέσω της Speck + Gordon Inc. Χρέη εκτελεστικών παραγωγών θα έχουν η Μίλι Μπόμπι Μπράουν (για την PCMA), ο Έρικ Φάινμαν και ο Ντέιβιντ Κερν.
Στο Netflix, το όνομα της υποψήφιας για Emmy πρωταγωνίστριας έχει ταυτιστεί με μεγάλες επιτυχίες δράσης και φαντασίας, όπως το «Stranger Things», το «Damsel» και οι ταινίες «Enola Holmes». Ωστόσο, τα στελέχη της πλατφόρμας την επέλεξαν για τον ρόλο αφού την είδαν στο «Just Picture It», μία επερχόμενη ρομαντική κομεντί στην οποία συμπρωταγωνιστεί με τον Γκάμπριελ Λαμπέλ, διακρίνοντας και την κωμική πλευρά της.
Έχοντας ολοκληρώσει τις πέντε σεζόν του «Stranger Things» την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2025, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν έκανε πρεμιέρα με το «Enola Holmes 3», το οποίο ξεπέρασε τις 20 εκατομμύρια προβολές μέσα στις πρώτες πέντε ημέρες. Στα επόμενα σχέδιά της είναι ένα κατασκοπικό θρίλερ της A24 με την υπογραφή του Τζακ Θορν, στο οποίο θα ενώσει τις δυνάμεις της ξανά με τον Ντέιβιντ Χάρμπορ.
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