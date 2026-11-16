Ποιοι μετανάστες από την ΕΕ θα πηγαίνουν στο return hub της Ρουάντας - Τι περιλαμβάνει η συμφωνία

Ελλάδα, Γερμανία, Αυστρία, Δανία και Ολλανδία επισημοποίησαν τις διαπραγματεύσεις με τη Ρουάντα, με στόχο την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας στις αρχές Ιανουαρίου – Ποιοι μετανάστες θα μεταφέρονται εκεί, ποιες κατηγορίες εξαιρούνται και οι δύο επιλογές που θα έχουν μετά την άφιξή τους