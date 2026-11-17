Good Job Nicky για Σοφία Αλιμπέρτη και Γιάννη Πάριο: «Ποια νομίζεις ότι διάλεγε τα κομμάτια που θα κυκλοφορούσε ο πατέρας μου;»
Good Job Nicky για Σοφία Αλιμπέρτη και Γιάννη Πάριο: «Ποια νομίζεις ότι διάλεγε τα κομμάτια που θα κυκλοφορούσε ο πατέρας μου;»
Η μάνα μου είναι η πιο αυστηρή, ανέφερε ο τραγουδιστής
Στον ρόλο που είχε η Σοφία Αλιμπέρτη στην επιλογή των τραγουδιών που κυκλοφορούσε ο Γιάννης Πάριος αναφέρθηκε ο Good Job Nicky, αφήνοντας να εννοηθεί πως εκείνη διάλεγε τα κομμάτια του πατέρα του.
Με αφορμή την παρουσίαση δίσκου του «Gone Missing» που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, ο καλλιτέχνης έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» μιλώντας για τη σημασία της νέας δουλειάς του, αλλά και για τον καθοριστικό ρόλο που έχει η μητέρα του σχετικά με την επιλογή των τραγουδιών που θα ερμηνεύσει.
Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το εάν ο Γιάννης Πάριος είναι πιο αυστηρός επειδή έχει καλλιτεχνική φλέβα, ο Good Job Nicky απάντησε πως και η μητέρα του έχει άποψη για τη μουσική, υπονοώντας πως όταν ήταν μαζί οι γονείς του, η Σοφία Αλιμπέρτη είχε σχεδόν τον πρώτο λόγο για τα τραγούδια που επέλεγε να πει ο πατέρας του. Όπως ανέφερε: «Η μάνα μου δεν έχει καλλιτεχνική φλέβα; Αυτό μου λες; Περιμένω; Ποιος πιστεύεις ότι διάλεγε τα κομμάτια που θα κυκλοφορούσε ο πατέρας μου; Για πες μου; Ποια νομίζεις; Ποια νομίζεις ότι πάνω κάτω επιλέγει ποια θα βγάλει ο γιος της; Είναι απολύτως η πιο αυστηρή, η μάνα μου είναι άστα να πάνε».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ο Good Job Nicky εξήγησε τι σημαίνει για εκείνον ο νέος δίσκος του: «Gone Missing λέγεται ο δίσκος και έχει να κάνει με την ανάγκη μου να εξαφανιστώ, είχα καιρό να μείνω μόνος μου με τις σκέψεις μου, τις απέφευγα όντως. Πολλές κρίσεις πανικού, ψευδοδυσφαγία, όλα αυτά που τα έχω αναφέρει ξανά και με ακολουθούσαν μέχρι και σήμερα, μέχρι και τότε μάλλον. Αυτό ο δίσκος ήταν η απελευθέρωση από όλα τα πράγματα που με επιβάρυναν. Τώρα αυτό σηματοδοτεί μία καινούργια αρχή για εμένα».
Έπειτα, έκανε δηλώσεις και ο Γιώργος Νταλάρας που ήταν καλεσμένος στην παρουσίαση, σχολιάζοντας για τον καλλιτέχνη: «Αυτό που κάνει είναι μοναδικό» και συνέχισε απευθυνόμενος στον τραγουδιστή «αν βρεις το σθένος και το κουράγιο να πας να καθίσεις ένα - δύο χρόνια στο Λονδίνο, να βρεις του σωστούς ανθρώπους για να κάνεις αυτό που σου χρωστάει το όνειρό σου».
Η Σοφία Αλιμπέρτη έδωσε το «παρών» στην παρουσίαση του «Gone Missing» και φωτογραφήθηκε αγκαλιά με τον γιο της, αλλά και με τα props που υπήρχαν στον χώρο. Η ίδια δημοσίευσε και ένα σχετικό στιγμιότυπο μέσω των Instagram stories της.
Φωτογραφίες: NDP PHOTO / Παναγιώτης Κουφαλέξης
Με αφορμή την παρουσίαση δίσκου του «Gone Missing» που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, ο καλλιτέχνης έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» μιλώντας για τη σημασία της νέας δουλειάς του, αλλά και για τον καθοριστικό ρόλο που έχει η μητέρα του σχετικά με την επιλογή των τραγουδιών που θα ερμηνεύσει.
Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το εάν ο Γιάννης Πάριος είναι πιο αυστηρός επειδή έχει καλλιτεχνική φλέβα, ο Good Job Nicky απάντησε πως και η μητέρα του έχει άποψη για τη μουσική, υπονοώντας πως όταν ήταν μαζί οι γονείς του, η Σοφία Αλιμπέρτη είχε σχεδόν τον πρώτο λόγο για τα τραγούδια που επέλεγε να πει ο πατέρας του. Όπως ανέφερε: «Η μάνα μου δεν έχει καλλιτεχνική φλέβα; Αυτό μου λες; Περιμένω; Ποιος πιστεύεις ότι διάλεγε τα κομμάτια που θα κυκλοφορούσε ο πατέρας μου; Για πες μου; Ποια νομίζεις; Ποια νομίζεις ότι πάνω κάτω επιλέγει ποια θα βγάλει ο γιος της; Είναι απολύτως η πιο αυστηρή, η μάνα μου είναι άστα να πάνε».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ο Good Job Nicky εξήγησε τι σημαίνει για εκείνον ο νέος δίσκος του: «Gone Missing λέγεται ο δίσκος και έχει να κάνει με την ανάγκη μου να εξαφανιστώ, είχα καιρό να μείνω μόνος μου με τις σκέψεις μου, τις απέφευγα όντως. Πολλές κρίσεις πανικού, ψευδοδυσφαγία, όλα αυτά που τα έχω αναφέρει ξανά και με ακολουθούσαν μέχρι και σήμερα, μέχρι και τότε μάλλον. Αυτό ο δίσκος ήταν η απελευθέρωση από όλα τα πράγματα που με επιβάρυναν. Τώρα αυτό σηματοδοτεί μία καινούργια αρχή για εμένα».
Έπειτα, έκανε δηλώσεις και ο Γιώργος Νταλάρας που ήταν καλεσμένος στην παρουσίαση, σχολιάζοντας για τον καλλιτέχνη: «Αυτό που κάνει είναι μοναδικό» και συνέχισε απευθυνόμενος στον τραγουδιστή «αν βρεις το σθένος και το κουράγιο να πας να καθίσεις ένα - δύο χρόνια στο Λονδίνο, να βρεις του σωστούς ανθρώπους για να κάνεις αυτό που σου χρωστάει το όνειρό σου».
Η Σοφία Αλιμπέρτη έδωσε το «παρών» στην παρουσίαση του «Gone Missing» και φωτογραφήθηκε αγκαλιά με τον γιο της, αλλά και με τα props που υπήρχαν στον χώρο. Η ίδια δημοσίευσε και ένα σχετικό στιγμιότυπο μέσω των Instagram stories της.
Φωτογραφίες: NDP PHOTO / Παναγιώτης Κουφαλέξης
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