Μεγαλώνοντας, συνηθίζουμε να μετράμε τις επιτυχίες. Τον πρώτο καλό βαθμό. Το πρώτο μετάλλιο. Το πρώτο γκολ. Την πρώτη φορά που ένα παιδί κάνει ποδήλατο χωρίς βοηθητικές ρόδες.
Απαλλάχθηκε ο επιχειρηματίας που είχε καταγγείλει ο Σπύρος Μαρτίκας για απάτη
Απαλλάχθηκε ο επιχειρηματίας που είχε καταγγείλει ο Σπύρος Μαρτίκας για απάτη
Νέα τροπή λαμβάνει η υπόθεση του αποκαλούμενου «καζίνο Λουτρακίου», καθώς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Κορίνθου αποφάσισε να μην παραπέμψει σε δίκη τον επιχειρηματία
Εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση του «καζίνο Λουτρακίου», καθώς ο επιχειρηματίας που είχε κατηγορηθεί ότι κινούσε τα «νήματα» στο κύκλωμα που είχε καταγγείλει ο Σπύρος Μαρτίκας δεν παραπέμπεται σε δίκη για τα αδικήματα που του είχαν αποδοθεί.
Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Κορίνθου, αξιολογώντας το σύνολο της δικογραφίας, έκρινε ότι δεν προέκυψαν συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά και αποδεικτικά στοιχεία που να θεμελιώνουν ποινικά αξιόλογη συμμετοχή του Α.Κ. στις πράξεις που του αποδίδονταν. Ειδικότερα, δεν προέκυψε η απαιτούμενη σύνδεσή του με τον φερόμενο εγκληματικό μηχανισμό, ούτε τα στοιχεία εκείνα που θα θεμελίωναν συμμετοχή του στις επιμέρους κακουργηματικές πράξεις.
Την ίδια ώρα, για την ίδια υπόθεση παραπέμπονται σε δίκη πέντε κατηγορούμενοι. Οι πέντε παραπέμπονται να δικαστούν για τις πράξεις που τους αποδίδονται, ενώ τρεις από τους κατηγορούμενους κρατούνται στις φυλακές Κορυδαλλού.
Σύμφωνα με το βούλευμα, οι κατηγορούμενοι φέρονται να έδρασαν από κοινού, κατόπιν συναπόφασης και με κοινό δόλο, ενώ μεταξύ των κατηγοριών περιλαμβάνονται η διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και διακεκριμένη απάτη.
Για τον Α.Κ., αντίθετα, το Δικαστικό Συμβούλιο έκρινε ότι δεν πρέπει να παραπεμφθεί σε δίκη για τις συγκεκριμένες πράξεις.
Οι συνήγοροι υπεράσπισης Ιωάννης Γλύκας και Τζαμάκου Σεμίνα δήλωσαν σχετικά:
«Η εξέλιξη αυτή δικαιώνει την από την πρώτη στιγμή σταθερή θέση ότι ο Α.Κ. δεν είχε την απαιτούμενη πραγματική και υποκειμενική σύνδεση με τις πράξεις που του αποδίδονταν και ότι η προσεκτική αξιολόγηση του συνόλου της δικογραφίας οδηγεί σε διαφορετικό συμπέρασμα από εκείνο που θα προέκυπτε από μία αποσπασματική ανάγνωση επιμέρους αναφορών. Η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου αποτελεί, ως εκ τούτου, μία σημαντική εξέλιξη για τον εντολέα μας, ο οποίος δεν παραπέμπεται σε δίκη για τις συγκεκριμένες αποδιδόμενες σε αυτόν πράξεις».
Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Κορίνθου, αξιολογώντας το σύνολο της δικογραφίας, έκρινε ότι δεν προέκυψαν συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά και αποδεικτικά στοιχεία που να θεμελιώνουν ποινικά αξιόλογη συμμετοχή του Α.Κ. στις πράξεις που του αποδίδονταν. Ειδικότερα, δεν προέκυψε η απαιτούμενη σύνδεσή του με τον φερόμενο εγκληματικό μηχανισμό, ούτε τα στοιχεία εκείνα που θα θεμελίωναν συμμετοχή του στις επιμέρους κακουργηματικές πράξεις.
Την ίδια ώρα, για την ίδια υπόθεση παραπέμπονται σε δίκη πέντε κατηγορούμενοι. Οι πέντε παραπέμπονται να δικαστούν για τις πράξεις που τους αποδίδονται, ενώ τρεις από τους κατηγορούμενους κρατούνται στις φυλακές Κορυδαλλού.
Σύμφωνα με το βούλευμα, οι κατηγορούμενοι φέρονται να έδρασαν από κοινού, κατόπιν συναπόφασης και με κοινό δόλο, ενώ μεταξύ των κατηγοριών περιλαμβάνονται η διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και διακεκριμένη απάτη.
Για τον Α.Κ., αντίθετα, το Δικαστικό Συμβούλιο έκρινε ότι δεν πρέπει να παραπεμφθεί σε δίκη για τις συγκεκριμένες πράξεις.
Οι συνήγοροι υπεράσπισης Ιωάννης Γλύκας και Τζαμάκου Σεμίνα δήλωσαν σχετικά:
«Η εξέλιξη αυτή δικαιώνει την από την πρώτη στιγμή σταθερή θέση ότι ο Α.Κ. δεν είχε την απαιτούμενη πραγματική και υποκειμενική σύνδεση με τις πράξεις που του αποδίδονταν και ότι η προσεκτική αξιολόγηση του συνόλου της δικογραφίας οδηγεί σε διαφορετικό συμπέρασμα από εκείνο που θα προέκυπτε από μία αποσπασματική ανάγνωση επιμέρους αναφορών. Η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου αποτελεί, ως εκ τούτου, μία σημαντική εξέλιξη για τον εντολέα μας, ο οποίος δεν παραπέμπεται σε δίκη για τις συγκεκριμένες αποδιδόμενες σε αυτόν πράξεις».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα