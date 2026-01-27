Σπύρος Μαρτίκας για Βρισηίδα Ανδριώτου: Της δίνω κάθε εβδομάδα χρήματα για να ρεφάρει τη δική της ζημιά, σε λίγο καιρό θα τα πάρει όλα
Δεν έχει να χάσει τίποτα, έχω υποσχεθεί ότι θα πάρει όλα της τα λεφτά από εμένα, είπε ο πρώην παίκτης του «Survivor»
Στην υπόθεση του κυκλώματος με τις απάτες στο καζίνο αναφέρθηκε ο Σπύρος Μαρτίκας, διευκρινίζοντας ότι δίνει κάθε εβδομάδα, στην πρώην σύντροφό του,Βρισηίδα Ανδριώτου, μέρος των χρημάτων που έχασε και εκείνη, επισημαίνοντας πως πολύ σύντομα θα την εξοφλήσει.
Ο πρώην παίκτης του «Survivor» μίλησε στο «Happy Day», με τις δηλώσεις του να προβάλλονται την Τρίτη 27 Ιανουαρίου, και τόνισε ότι η πρώην σύντροφός του δεν υπέστη καμία οικονομική ζημιά από τη δράση του κυκλώματος, καθώς εκείνος έχει αναλάβει να της επιστρέψει όλα τα χρήματα που έχασε.
Συγκεκριμένα, ο Σπύρος Μαρτίκας εξήγησε: «Δεν επηρεάστηκα από όσα πέρασα το τελευταίο διάστημα. Θα ορθοποδήσω και ήδη είμαι πολύ καλά» και πρόσθεσε: «Η Βρισηίδα είναι καλά, δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν έχει να χάσει τίποτα, έχω υποσχεθεί και την έχω εξασφαλίσει στο ότι θα πάρει όλα της τα λεφτά από εμένα. Της δίνω συνέχεια χρήματα, κάθε εβδομάδα της δίνω χρήματα για να ρεφάρει τη δική της ζημιά. Η Βρισηίδα δεν έχει πάθει το παραμικρό, σε λίγο καιρό θα τα πάρει όλα».
Τη δράση του κυκλώματος με τις απάτες στα καζίνο και τις υποσχέσεις για αποδόσεις χιλιάδων ευρώ, περιέγραψε στην κατάθεσή της η Βρισηίδα Ανδριώτου, υποστηρίζοντας ότι έχασε περίπου 50.000 ευρώ.
Η γνωριμία και το ταξίδι στο καζίνο Λουτρακίου
Η Βρισηίδα Ανδριώτου ισχυρίζεται ότι γνώρισε τον βασικό εμπλεκόμενο μέσω του Σπύρου Μαρτίκα. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, τους προσκάλεσε για ένα Σαββατοκύριακο στο ξενοδοχείο του καζίνο Λουτρακίου, υποστηρίζοντας ότι ο «διευθυντής» ήθελε να γνωρίσει προσωπικά τον φαρμακοποιό. Στη σουίτα του ξενοδοχείου, η μάρτυρας περιγράφει ότι είδε μεγάλα χρηματικά ποσά, «περίπου 5 εκατ. ευρώ» – και «1.500 χρυσές λίρες», καθώς και ποσό «περίπου 700.000 ευρώ» που, όπως αναφέρει, ο ένας εμπλεκόμενος (σ.σ. ο αρχηγός) παρέδωσε στον άλλο.
Το υποτιθέμενο «επενδυτικό πρόγραμμα»
Σύμφωνα με την κατάθεση της Βρισηίδας Ανδριώτου, τους παρουσιάστηκε ένα σχήμα που υποσχόταν απόδοση «10% την εβδομάδα» μέσω «επενδύσεων στα ταμεία του καζίνο». Η ίδια ισχυρίζεται ότι η ίδια επένδυσε 43.000 € και ο Σπύρος Μαρτίκας 7.000 €, παραδίδοντας συνολικά 50.000 €.
Όπως κατέθεσε, την πρώτη Κυριακή της διαδικασίας έλαβαν «55.000 €» ως «πληρωμή». Επιπλέον, αναφέρει ότι είδε τον «αρχηγό» να φεύγει «με 550.000 €». Μετά την αρχική επιτυχία, ισχυρίζεται ότι ο πρώην σύντροφός της «έσπασε συμβόλαια ασφαλιστικής» για νέα κεφάλαια, επιστρέφοντας ξανά στο καζίνο τις επόμενες εβδομάδες.
