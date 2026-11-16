Η Ναόμι Κάμπελ άρπαξε θυμωμένη τα ρούχα μου κι εγώ ήμουν σαν τσουβάλι: Η Βίκυ Καγιά θυμήθηκε απίστευτα περιστατικά στην καριέρα της
Η Ναόμι Κάμπελ άρπαξε θυμωμένη τα ρούχα μου κι εγώ ήμουν σαν τσουβάλι: Η Βίκυ Καγιά θυμήθηκε απίστευτα περιστατικά στην καριέρα της
«Ήθελα τόσο πολύ να πετύχω και να τα κάνω καλά και δεν ήθελα να βγω χάλια», εξήγησε το μοντέλο
Σκηνικά από την καριέρα της ως μοντέλο θυμήθηκε η Βίκυ Καγιά, αποκαλύπτοντας ένα περιστατικό που είχε ζήσει με τη Ναόμι Κάμπελ, κατά το οποίο είχε αρπάξει θυμωμένη τα ρούχα της λίγο πριν εμφανιστούν σε επίδειξη μόδας.
Το μοντέλο περιέγραψε στο MadWalk26 Vidcast τι συνέβη, σημειώνοντας πως παρόλο που δεν την ενόχλησε η κίνηση της Κάμπελ καθώς ήταν σταρ, είχε αισθανθεί πολύ άσχημα, γιατί ένιωσε πως της στέρησε την ευκαιρία της να πετύχει.
Η Καγιά είπε αναλυτικά: «Όταν ήμουν 18-19 χρονών είχα κάνει την επίδειξη του Trussardi στο Μιλάνο. Είχε έρθει η Ναόμι Κάμπελ, η οποία ήταν πάρα πολύ θυμωμένη -δεν ξέρω αν είχε πιει και αλκοόλ, δεν ξέρω τι είχε συμβεί- και δεν της άρεσαν τα ρούχα της και επειδή έτυχε και ήμουν εγώ παραδίπλα -δεν με ήξερε η γυναίκα- πήρε τα δικά μου ρούχα, γιατί της άρεσαν αυτά. Και ξαφνικά εγώ ήμουν με ένα πράγμα φαρδύ σαν τσουβάλι και αισθάνθηκα πάρα πολύ άσχημα, όχι γιατί μου πήρε τα ρούχα η Ναόμι Κάμπελ -και καλά έκανε γιατί ήταν η σταρ τότε- αλλά γιατί ήθελα τόσο πολύ να πετύχω και να τα κάνω καλά και να κάνω κι άλλες επιδείξεις και δεν ήθελα να βγω χάλια. Φορούσα ένα κόκκινο φανελάκι, t-shirt, σατέν, μου ήταν τεράστιο γιατί εγώ τότε δεν είχα καθόλου στήθος, και μία δερμάτινη φούστα μίντι που μου ήταν κι αυτή φαρδιά. Ήμουν λίγο σαν τον παπουτσωμένο γάτο, αλλά δεν πειράζει».
Δείτε το βίντεο
Παράλληλα, ανέφερε με ποιους σχεδιαστές θα ήθελε να συνεργαστεί αλλά δεν είχε την ευκαιρία: «Ονειρευόμουν να συνεργαστώ με τη Βίβιαν Γουέστγουντ, αλλά δεν ήμουν ποτέ το στιλ της και με τον Ρικ Όουενς. Μία φορά που ήθελαν να με δουν στο κάστινγκ του Ρικ Όουενς, δεν έφτασα καν στην πόρτα, είχαν ήδη κλείσει», δήλωσε.
Η Βίκυ Καγιά, στη συνέχεια, μίλησε για τις στιγμές που αισθάνθηκε πραγματική σταρ τόσο στην επαγγελματική της πορεία όσο και στην προσωπική της ζωή: «Στο μόντελινγκ με τα μαλλιά και το make-up που κάνεις, πάντα σαν σταρ νιώθεις, πρέπει να δείχνεις σαν σταρ. Αλλά εκεί που αισθάνθηκα πραγματική σταρ, με τα όλα μου, ήταν όταν έπαιξα στο μιούζικαλ που σκηνοθέτησε ο Σταμάτης Φασουλής. Στην προσωπική μου ζωή αισθάνθηκα πραγματική σταρ, όταν έκανα τα παιδιά μου. Όχι την ώρα που τα έκανα, αλλά καθώς μεγάλωνα τα παιδιά μου, το "μαμά, μαμά, μαμά" είναι όλος τους ο κόσμος. Πιο σταρ από αυτό δεν έχει για εμένα», είπε.
Τέλος, το μοντέλο αποκάλυψε την πιο ακραία πρόκληση που κλήθηκε να αντιμετωπίσει κατά τη διάρκεια επαγγελματικής συνεργασίας: «Το πιο τρελό πράγμα που μου έχουν ζητήσει είναι να κρεμαστώ από γέφυρα στη Βουδαπέστη, στο καταχείμωνο», εξήγησε.
Το μοντέλο περιέγραψε στο MadWalk26 Vidcast τι συνέβη, σημειώνοντας πως παρόλο που δεν την ενόχλησε η κίνηση της Κάμπελ καθώς ήταν σταρ, είχε αισθανθεί πολύ άσχημα, γιατί ένιωσε πως της στέρησε την ευκαιρία της να πετύχει.
Η Καγιά είπε αναλυτικά: «Όταν ήμουν 18-19 χρονών είχα κάνει την επίδειξη του Trussardi στο Μιλάνο. Είχε έρθει η Ναόμι Κάμπελ, η οποία ήταν πάρα πολύ θυμωμένη -δεν ξέρω αν είχε πιει και αλκοόλ, δεν ξέρω τι είχε συμβεί- και δεν της άρεσαν τα ρούχα της και επειδή έτυχε και ήμουν εγώ παραδίπλα -δεν με ήξερε η γυναίκα- πήρε τα δικά μου ρούχα, γιατί της άρεσαν αυτά. Και ξαφνικά εγώ ήμουν με ένα πράγμα φαρδύ σαν τσουβάλι και αισθάνθηκα πάρα πολύ άσχημα, όχι γιατί μου πήρε τα ρούχα η Ναόμι Κάμπελ -και καλά έκανε γιατί ήταν η σταρ τότε- αλλά γιατί ήθελα τόσο πολύ να πετύχω και να τα κάνω καλά και να κάνω κι άλλες επιδείξεις και δεν ήθελα να βγω χάλια. Φορούσα ένα κόκκινο φανελάκι, t-shirt, σατέν, μου ήταν τεράστιο γιατί εγώ τότε δεν είχα καθόλου στήθος, και μία δερμάτινη φούστα μίντι που μου ήταν κι αυτή φαρδιά. Ήμουν λίγο σαν τον παπουτσωμένο γάτο, αλλά δεν πειράζει».
Δείτε το βίντεο
Παράλληλα, ανέφερε με ποιους σχεδιαστές θα ήθελε να συνεργαστεί αλλά δεν είχε την ευκαιρία: «Ονειρευόμουν να συνεργαστώ με τη Βίβιαν Γουέστγουντ, αλλά δεν ήμουν ποτέ το στιλ της και με τον Ρικ Όουενς. Μία φορά που ήθελαν να με δουν στο κάστινγκ του Ρικ Όουενς, δεν έφτασα καν στην πόρτα, είχαν ήδη κλείσει», δήλωσε.
Η Βίκυ Καγιά, στη συνέχεια, μίλησε για τις στιγμές που αισθάνθηκε πραγματική σταρ τόσο στην επαγγελματική της πορεία όσο και στην προσωπική της ζωή: «Στο μόντελινγκ με τα μαλλιά και το make-up που κάνεις, πάντα σαν σταρ νιώθεις, πρέπει να δείχνεις σαν σταρ. Αλλά εκεί που αισθάνθηκα πραγματική σταρ, με τα όλα μου, ήταν όταν έπαιξα στο μιούζικαλ που σκηνοθέτησε ο Σταμάτης Φασουλής. Στην προσωπική μου ζωή αισθάνθηκα πραγματική σταρ, όταν έκανα τα παιδιά μου. Όχι την ώρα που τα έκανα, αλλά καθώς μεγάλωνα τα παιδιά μου, το "μαμά, μαμά, μαμά" είναι όλος τους ο κόσμος. Πιο σταρ από αυτό δεν έχει για εμένα», είπε.
Τέλος, το μοντέλο αποκάλυψε την πιο ακραία πρόκληση που κλήθηκε να αντιμετωπίσει κατά τη διάρκεια επαγγελματικής συνεργασίας: «Το πιο τρελό πράγμα που μου έχουν ζητήσει είναι να κρεμαστώ από γέφυρα στη Βουδαπέστη, στο καταχείμωνο», εξήγησε.
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