Η είδηση έγινε γνωστή τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στα social media - Όλο το προηγούμενο περιεχόμενο στους λογαριασμούς του 007 στο X και το Instagram διαγράφηκε αιφνιδιαστικά και αντικαταστάθηκε από φωτογραφία του ηθοποιού, η οποία έγραφε: «Η ταυτότητα επιβεβαιώθηκε»





Η είδηση έγινε γνωστή τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, από τους επίσημους λογαριασμούς του Τζέιμς Μποντ στα social media. Όλο το προηγούμενο περιεχόμενο στους λογαριασμούς του 007 στο X και το Instagram διαγράφηκε αιφνιδιαστικά και αντικαταστάθηκε από ένα επαναλαμβανόμενο μήνυμα που έγραφε: «Η ταυτότητα επιβεβαιώθηκε».







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Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη James Bond 007 (@007)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη James Bond 007 (@007)

Η ανακοίνωση ήρθε έπειτα από μια μακρά διαδικασία επιλογής,



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Ο Κρεγκ πρωταγωνίστησε συνολικά σε πέντε ταινίες του Τζέιμς Μποντ, ξεκινώντας με το «Casino Royale» το 2006. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, το franchise σημείωσε μεγάλα εισπρακτικά ρεκόρ, με το «Skyfall» του 2012 να αποφέρει μόνο του 1,1 δισ. δολάρια παγκοσμίως.



Ο Πάτινσον αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στην επόμενη ταινία του Τζέιμς Μποντ, την 26η επίσημη ταινία του franchise. Ωστόσο, αν συμπεριληφθούν και οι δύο «ανεπίσημες» ταινίες, το «Casino Royale» του 1967 και το «Never Say Never Again» του 1983, ο συνολικός αριθμός φτάνει τις 28.



Η μέχρι στιγμής χωρίς τίτλο ταινία θα είναι η πρώτη που θα γυριστεί μετά την απόκτηση των δικαιωμάτων της σειράς από την Amazon MGM Studios, έναντι περισσότερου του 1 δισ. δολαρίων το 2025, από την Μπάρμπαρα Μπρόκολι και τον Μάικλ Τζ. Γουίλσον, κληρονόμους του αρχικού παραγωγού Άλμπερτ «Κάμπι» Μπρόκολι και επί σειρά ετών διαχειριστές των ταινιών του Τζέιμς Μποντ.



Ο νέος Τζέιμς Μποντ είναι ο Ρόμπερτ Πάτινσον , καθώς ο 40χρονος ηθοποιός ανακοινώθηκε επίσημα ως ο διάδοχος του Ντάνιελ Κρεγκ και γίνεται ο έβδομος ηθοποιός που υποδύεται τον ρόλο σε ταινία της σειράς.Η είδηση έγινε γνωστή τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, από τους επίσημους λογαριασμούς του Τζέιμς Μποντ στα social media. Όλο το προηγούμενο περιεχόμενο στους λογαριασμούς του 007 στο X και το Instagram διαγράφηκε αιφνιδιαστικά και αντικαταστάθηκε από ένα επαναλαμβανόμενο μήνυμα που έγραφε: «Η ταυτότητα επιβεβαιώθηκε».Στη συνέχεια, το στούντιο δημοσίευσε την πρώτη φωτογραφία του ηθοποιού με το χαρακτηριστικό σμόκιν του Τζέιμς Μποντ, συνοδεύοντας την ανακοίνωση με δελτίο Τύπου, στο οποίο αναφέρεται ότι η επιλογή του Πάτινσον «θα εγκαινιάσει μια νέα εποχή για έναν από τους πιο διάσημους χαρακτήρες του κινηματογράφου».Η ανακοίνωση ήρθε έπειτα από μια μακρά διαδικασία επιλογής, κατά την οποία ο Πάτινσον φέρεται να βρισκόταν σε μια τελική λίστα πέντε ηθοποιών , στην οποία περιλαμβάνονταν επίσης ο Τζος Ο'Κόνορ και ο Κάλουμ Τέρνερ. Την Παρασκευή είχαν κυκλοφορήσει πληροφορίες ότι στον Πάτινσον είχαν προσφερθεί ευνοϊκότεροι όροι συμβολαίου σε σχέση με τους ανταγωνιστές του, ενισχύοντας τις φήμες ότι ήταν το μεγάλο φαβορί για τον ρόλο.Η τελευταία ταινία του Ντάνιελ Κρεγκ ως Τζέιμς Μποντ ήταν το «No Time to Die», που κυκλοφόρησε το 2021, έπειτα από καθυστέρηση λόγω της πανδημίας του Covid. Η πλοκή της 25ης ταινίας της σειράς έδωσε στο franchise μια αίσθηση ολοκλήρωσης, με τον Μποντ να φαίνεται ότι πεθαίνει, πριν από την εμφάνιση της κάρτας τίτλου που έγραφε: «Ο Τζέιμς Μποντ θα επιστρέψει».Ο Κρεγκ πρωταγωνίστησε συνολικά σε πέντε ταινίες του Τζέιμς Μποντ, ξεκινώντας με το «Casino Royale» το 2006. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, το franchise σημείωσε μεγάλα εισπρακτικά ρεκόρ, με το «Skyfall» του 2012 να αποφέρει μόνο του 1,1 δισ. δολάρια παγκοσμίως.Ο Πάτινσον αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στην επόμενη ταινία του Τζέιμς Μποντ, την 26η επίσημη ταινία του franchise. Ωστόσο, αν συμπεριληφθούν και οι δύο «ανεπίσημες» ταινίες, το «Casino Royale» του 1967 και το «Never Say Never Again» του 1983, ο συνολικός αριθμός φτάνει τις 28.Η μέχρι στιγμής χωρίς τίτλο ταινία θα είναι η πρώτη που θα γυριστεί μετά την απόκτηση των δικαιωμάτων της σειράς από την Amazon MGM Studios, έναντι περισσότερου του 1 δισ. δολαρίων το 2025, από την Μπάρμπαρα Μπρόκολι και τον Μάικλ Τζ. Γουίλσον, κληρονόμους του αρχικού παραγωγού Άλμπερτ «Κάμπι» Μπρόκολι και επί σειρά ετών διαχειριστές των ταινιών του Τζέιμς Μποντ.

Την επίβλεψη του franchise θα έχουν ο παραγωγός των ταινιών «Harry Potter», Ντέιβιντ Χέιμαν, και η παραγωγός των ταινιών «Spider-Man», Έιμι Πασκάλ, ενώ τη σκηνοθεσία της νέας ταινίας θα αναλάβει ο Ντενί Βιλνέβ, σκηνοθέτης της τριλογίας «Dune». Το σενάριο γράφει ο Στίβεν Νάιτ, δημιουργός της σειράς «Peaky Blinders».



Ο πρώτος ηθοποιός που υποδύθηκε τον Τζέιμς Μποντ στη μεγάλη οθόνη ήταν ο γεννημένος στο Εδιμβούργο Σον Κόνερι, στην ταινία «Dr No» του 1962. Η επιτυχία της ταινίας ήταν τόσο μεγάλη, ώστε ο Κόνερι επέστρεψε για τέσσερις ακόμη ταινίες μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, οι οποίες θεωρούνται από πολλούς ως μερικές από τις κορυφαίες της σειράς: «From Russia With Love», «Goldfinger», «Thunderball» και «You Only Live Twice».