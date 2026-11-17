Ξαναχτύπησε η Παπαδοπούλου της ΕΛΑΣ και ξαναγράφει... ιστορία: «Με παρέμβαση Τσίπρα στον Τραμπ βγήκε η Τουρκία από τα F-35»
Ξαναχτύπησε η Παπαδοπούλου της ΕΛΑΣ και ξαναγράφει... ιστορία: «Με παρέμβαση Τσίπρα στον Τραμπ βγήκε η Τουρκία από τα F-35»
Ο αποκλεισμός της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35 ανακοινώθηκε τον Ιούλιο του 2019, επί της πρώτης προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ, λόγω της προμήθειας του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400 από την Άγκυρα
Αντιπαράθεση μεταξύ της βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας Μαρίας Συρεγγέλα και της αναπληρώτριας εκπροσώπου Τύπου της ΕΛΑΣ, Άννας Παπαδοπούλου, για τον αποκλεισμό της Τουρκίας από το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35 σημειώθηκε κατά τη διάρκεια πολιτικής συζήτησης στο Action24, με τη δεύτερη να υποστηρίζει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε την Άγκυρα από το πρόγραμμα έπειτα από παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα.
Η συζήτηση ξεκίνησε με αναφορά της Μαρίας Συρεγγέλα στις δηλώσεις που είχε κάνει ο πρώην πρωθυπουργός τον Ιούλιο του 2026, όταν είχε χαρακτηρίσει «εθνική ήττα» το ενδεχόμενο απόκτησης F-35 από την Τουρκία.
«Ο κ. Τσίπρας μιλούσε για εθνική ήττα τον Ιούλιο του 2026, όταν είχε ακουστεί ότι η Τουρκία μπορεί να πάρει τα F-35, κάτι που δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής» ανέφερε η Μαρία Συρεγγέλα, επισημαίνοντας ότι τέτοιου είδους χαρακτηρισμοί είναι ιδιαίτερα βαρείς, ειδικά όταν προέρχονται από έναν πολιτικό που έχει κυβερνήσει.
Στη συνέχεια, αναφερόμενη στην προηγούμενη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, η Μαρία Συρεγγέλα υποστήριξε ότι δεν θυμάται τον Αλέξη Τσίπρα να έχει κάνει κάποια καταδικαστική δήλωση για το ζήτημα των F-35 και της Τουρκίας.
Στο σημείο αυτό παρενέβη η Άννα Παπαδοπούλου, η οποία δήλωσε χαρακτηριστικά: «Με παρέμβαση Αλέξη Τσίπρα ο Τραμπ έβγαλε την Τουρκία από το πρόγραμμα των F-35».
Η αμερικανική κυβέρνηση αποφάσισε τότε να απομακρύνει την Τουρκία από το πρόγραμμα, επικαλούμενη ζητήματα ασφαλείας που συνδέονταν με τη χρήση των ρωσικών συστημάτων και τη συμβατότητά τους με τα αμερικανικά μαχητικά.
Η απόφαση ανακοινώθηκε στις 17 Ιουλίου 2019, λίγες ημέρες μετά την ανάληψη της πρωθυπουργίας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ ακολούθησαν νομοθετικές παρεμβάσεις του αμερικανικού Κογκρέσου.
Η συζήτηση ξεκίνησε με αναφορά της Μαρίας Συρεγγέλα στις δηλώσεις που είχε κάνει ο πρώην πρωθυπουργός τον Ιούλιο του 2026, όταν είχε χαρακτηρίσει «εθνική ήττα» το ενδεχόμενο απόκτησης F-35 από την Τουρκία.
«Ο κ. Τσίπρας μιλούσε για εθνική ήττα τον Ιούλιο του 2026, όταν είχε ακουστεί ότι η Τουρκία μπορεί να πάρει τα F-35, κάτι που δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής» ανέφερε η Μαρία Συρεγγέλα, επισημαίνοντας ότι τέτοιου είδους χαρακτηρισμοί είναι ιδιαίτερα βαρείς, ειδικά όταν προέρχονται από έναν πολιτικό που έχει κυβερνήσει.
Στη συνέχεια, αναφερόμενη στην προηγούμενη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, η Μαρία Συρεγγέλα υποστήριξε ότι δεν θυμάται τον Αλέξη Τσίπρα να έχει κάνει κάποια καταδικαστική δήλωση για το ζήτημα των F-35 και της Τουρκίας.
Στο σημείο αυτό παρενέβη η Άννα Παπαδοπούλου, η οποία δήλωσε χαρακτηριστικά: «Με παρέμβαση Αλέξη Τσίπρα ο Τραμπ έβγαλε την Τουρκία από το πρόγραμμα των F-35».
Τι ισχύει για τον αποκλεισμό της Τουρκίας από τα F-35Υπενθυμίζεται ότι ο αποκλεισμός της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35 ανακοινώθηκε τον Ιούλιο του 2019, επί της πρώτης προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ, λόγω της προμήθειας του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400 από την Άγκυρα.
Η αμερικανική κυβέρνηση αποφάσισε τότε να απομακρύνει την Τουρκία από το πρόγραμμα, επικαλούμενη ζητήματα ασφαλείας που συνδέονταν με τη χρήση των ρωσικών συστημάτων και τη συμβατότητά τους με τα αμερικανικά μαχητικά.
Η απόφαση ανακοινώθηκε στις 17 Ιουλίου 2019, λίγες ημέρες μετά την ανάληψη της πρωθυπουργίας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ ακολούθησαν νομοθετικές παρεμβάσεις του αμερικανικού Κογκρέσου.
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