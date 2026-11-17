Ξαναχτύπησε η Παπαδοπούλου της ΕΛΑΣ και ξαναγράφει... ιστορία: «Με παρέμβαση Τσίπρα στον Τραμπ βγήκε η Τουρκία από τα F-35»

Ο αποκλεισμός της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35 ανακοινώθηκε τον Ιούλιο του 2019, επί της πρώτης προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ, λόγω της προμήθειας του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400 από την Άγκυρα