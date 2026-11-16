ο 46.7% δηλώνει ότι προτιμά αυτοδύναμη κυβέρνηση έναντι ενός 46.6% που επιλέγει κυβέρνηση συνεργασιών.

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Οριακές μεταβολές σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα καταγράφονται στην έρευνα Noεμβρίου της Opinion Poll παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Action 24: Στην εκτίμηση ψήφου η Ν.Δ παραμένει στο 30,3% και έχει παράσταση νίκης 68%, η ΕΛΑΣ από το 15,8% εμφανίζεται στο 15.9% και το ΠΑΣΟΚ από το 12,3% στο 12.6% . Έτσι η Ν.Δ παραμένει μακράν πρώτη με διαφορά 14,4% από την σταθερά δεύτερη ΕΛΑΣ , η οποία προηγείται 3,3 μονάδες του ΠΑΣΟΚ (από 3,6 τον Οκτώβριο). Έχει ενδιαφέρον ότι τΣε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα κόμματα, μικρά κέρδη κατέγραψε η Ελληνική Λύση και πήγε στο 7,2% ( από 6,8%), στάσιμο έμεινε το Κ.Κ.Ε με 7,1% (από 7,2%), άνοδο εμφανίζει η Πλεύση Ελευθερίας 5.8% ( από 5.1%), σταθερή η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού στο 4.5% ( 4.5%) , το ίδιο και ο ΣΥΡΙΖΑ 1,6% ( 1,7%) , όπως και η Νίκη 1.3% ( 1,1%). Άνοδο «έγραψε» η Φωνή Λογικής 3,9% (από 3,5%) , πτώση καταγράφει το ΜεΡΑ25 στο 2,1% (από 2,7% ), μικρή άνοδο η Συμμαχία Ελλήνων στο 4% (από 3,5%) και το «Άλλο κόμμα» στο 3,7%. Σημειώνεται, ότι μεταξύ άλλων στο «Άλλο κόμμα» καταγράφονται και η Νέα Αριστερά, οι Δημοκράτες του Στέφανου Κασσελάκη, και οι Σπαρτιάτες που εμφανίζουν επιδόσεις αρκετά κάτω από το 1%, όπως ανέφεραν οι αναλυτές της Opinion PollΜε βάση αυτές τις επιδόσεις, οι αναλυτές της Opinion Poll κάνουν λόγο για ενιακομματική Βουλή με τις έδρες να κατανέμονται ως εξής : Ν.Δ 119, ΕΛΑΣ 47, ΠΑΣΟΚ 37, Ελληνική Λύση και Κ.Κ.Ε από 21, Πλεύση Ελευθερίας 17, Ελπίδα 14, Φωνή Λογικής και Συμμαχία Ελλήνων από 12. Με το δεδομένο ότι το άθροισμα όσων δεν μπαίνουν στην Βουλή είναι 8.7% , ο πήχης της αυτοδυναμίας διαμορφώνεται στο 37%. Σημειώνεται δε πως το άθροισμα των κομμάτων στα δεξιά της Ν.Δ συγκεντρώνει περίπου 20% .Στην καταλληλότητα για Πρωθυπουργός ο Κ. Μητσοτάκης συγκεντρώνει το 28,4% ( 27,4%) των προτιμήσεων έναντι 13,5% ( 13,1%) του Α. Τσίπρα και 6,7% ( 7,1%) του Ν. Ανδρουλάκη . Ο «Κανένας» συγκεντρώνει το 27,9% (από 26,5%) Θετική άποψη για θητεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη έχει το 31,4% , ενώ αρνητική άποψη το 66,7%. Τα υψηλότερα ποσοστά θετικών απόψεων εμφανίζονται ανάμεσα στους ψηφοφόρους της Ν.Δ με 68,9% και ακολουθούν οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ με 24,8%Το 50,7% δηλώνει ότι ανησυχεί για τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά μετά την έναρξη διαδικασίας πόντισης του καλωδίου , ενώ το 46,9% δηλώνει όχι.Το 45,4% θεωρεί ότι θα επηρεαστούν οι εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά από τις συγκρούσεις ρεπουμπλικάνων , δημοκρατικών στις Η.Π.Α, ενώ το 46,1% έχει αντίθετη άποψη.Πάντως το 56,9% θεωρεί ότι ενισχύθηκε η διεθνής και αμυντική θέση της χώρας την τελευταία επταετία. Αντίθετη άποψη έχει το 39%. Τα μεγαλύτερα ποσοστά θετικών απόψεων βρίσκονται ανάμεσα στους ψηφοφόρους της Ν.Δ, του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Λύσης με ποσοστά 82,9%, 62.4% και 51,9% αντίστοιχα.Ως σοβαρότερο πρόβλημα δηλώνεται η ακρίβεια κι ο πληθωρισμός από το 67,8%. Αν προστεθεί η οικονομία και η ανάπτυξη με 28.7%, η ενεργειακή κρίση και το κόστος θέρμανσης με 17% η στεγαστική κρίση με 11.4%, το ύψος εισοδημάτων με 10.8% , το κόστος ενέργειας με 10.4%, τότε αθροίζεται ένα τεράστιο ποσοστό που δείχνει και την διάσταση του προβλήματος και τι απασχολεί βασικά σήμερα τους πολίτες (είχαν περιθώριο μέχρι 3 απαντήσεις). Ψηλά με 15.4% βτήκαν οι αναλυτές της εταιρείας και την διαφθορά , όπως και τα ελληνοτουρκικά με 12,4%.Το 61,5% θεωρεί ότι η Κυβέρνηση έχει την βασική ευθύνη για την ακρίβεια, λόγω της αδυναμίας της να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, με το 36,1% να θεωρεί ότι βασικά η ακρίβεια οφείλεται σε εξωγενείς, διεθνείς παράγοντες όπως πόλεμοι, παγκόσμια ενεργειακή κρίση.Το 6,9% δηλώνει ότι δεν επηρεάζεται ιδιαίτερα από την ακρίβεια και το 36,6% ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες αλλά ότι ανταπεξέρχεται. Ταυτόχρονα το 40,8% δηλώνει ότι αναγκάζεται να περιορίσει βασικές ανάγκες και το 15,7% ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί ( άθροισμα 56,5%).