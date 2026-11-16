Ολίβια Γουάιλντ: Όποιος υποστηρίζει ότι είναι εύκολο να μεγαλώνεις παιδιά μετά από έναν χωρισμό, λέει ανοησίες
Ολίβια Γουάιλντ: Όποιος υποστηρίζει ότι είναι εύκολο να μεγαλώνεις παιδιά μετά από έναν χωρισμό, λέει ανοησίες
Η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι το τέλος της σχέσης της με τον Τζέισον Σουντέικις με τον οποίο έχει αποκτήσει έναν γιο και μία κόρη την έκανε να αισθανθεί «αποτυχημένη»
Δύσκολη χαρακτήρισε η Ολίβια Γουάιλντ την ανατροφή των παιδιών της με τον πρώην σύντροφό της Τζέισον Σουντέικις, έξι χρόνια μετά τον χωρισμό τους, σημειώνοντας πως οποίος υποστηρίζει το αντίθετο «λέει ανοησίες».
Η 42χρονη ηθοποιός και ο 51χρονος πρωταγωνιστής του «Ted Lasso» ήταν μαζί για σχεδόν δέκα χρόνια και αρραβωνιάστηκαν το 2013. Μαζί απέκτησαν τον 12χρονο Ότις και τη 10χρονη Ντέιζι, πριν αποφασίσουν να χωρίσουν στα τέλη του 2020.
Μιλώντας για τον τρόπο με τον οποίο εκείνη και ο πρώην σύντροφός της μεγαλώνουν από κοινού τα παιδιά τους σε νέα συνέντευξή της στους «New York Times» δήλωσε αρχικά: «Πραγματικά νιώθω περήφανη για το πόσο καλοί είμαστε στο να μεγαλώνουμε από κοινού τα παιδιά μας στην οικογένειά μου. Έχουμε φτάσει σε μια υγιή ισορροπία. Είναι πολύ δύσκολο» και συμπλήρωσε: «Όποιος προσποιείται ότι είναι εύκολο, ότι "απλώς αποφασίζεις συνειδητά να αποσυνδεθείς και μετά βρίσκεις έναν τρόπο", λέει ανοησίες».
Η Γουάιλντ δήλωσε ότι αισθάνεται ανακούφιση επειδή μπορεί να προσφέρει στα παιδιά της μια ζωή στην οποία οι γονείς τους έχουν «μια πραγματική αίσθηση αυθεντικότητας» ως προς το πώς αισθάνεται και πώς τα πηγαίνει ο καθένας τους.
Όπως εξήγησε, τα παιδιά αντιλαμβάνονται όταν αλλάζει η δυναμική ανάμεσα στους γονείς τους. «Όταν προσπαθείς να το κρύψεις από τα παιδιά σου, το αισθάνονται. Είναι οι πιο διαισθητικοί άνθρωποι στο σπίτι. Και τότε οι άνθρωποι αρχίζουν να νιώθουν: "Τι είναι αληθινό; Γιατί μπορώ να καταλάβω ότι κάτι παίζεται για χάρη μου". Δεν θα το ευχόμουν αυτό σε κανέναν», ανέφερε.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Γουάιλντ παραδέχτηκε ότι ο χωρισμός της από τον Σουντέικις την έκανε να αισθανθεί «αποτυχημένη» και περιέγραψε τη διάλυση της σχέσης τους ως μία από τις «πιο επώδυνες» αποφάσεις της ζωής της. «Αισθάνεσαι σαν αποτυχημένος όταν δεν μπορείς να κάνεις μια σχέση να λειτουργήσει, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για το άτομο με το οποίο έχεις παιδιά», εξομολογήθηκε και συμπλήρωσε: «Αυτή ήταν με διαφορά η πιο δύσκολη, επώδυνη απόφαση που έχω πάρει ποτέ στη ζωή μου, να καταλάβω ότι δεν ήταν καλύτερο για τα παιδιά μου να ζουν σε ένα σπίτι όπου οι γονείς τους δεν ήταν ευθυγραμμισμένοι».
Η ηθοποιός εξήγησε ότι οι γονείς της είναι ακόμη μαζί και έχουν μια εξαιρετική σχέση, γεγονός που έκανε το αίσθημα της αποτυχίας πιο έντονο: «Πάντα πίστευα ότι αυτό θα ήμουν κι εγώ. Και η ντροπή προέρχεται επίσης από αυτό, όταν νιώθεις ότι δεν κατάφερες να κάνεις σωστά αυτό το πράγμα που υποτίθεται ότι πρέπει να καταφέρουμε», ανέφερε. «Μας λένε ότι αν είσαι καλός σε αυτό, θα μείνεις με κάποιον για πάντα. Αν δεν είσαι τόσο καλός, είναι λίγο απογοητευτικό», κατέληξε.
Η 42χρονη ηθοποιός και ο 51χρονος πρωταγωνιστής του «Ted Lasso» ήταν μαζί για σχεδόν δέκα χρόνια και αρραβωνιάστηκαν το 2013. Μαζί απέκτησαν τον 12χρονο Ότις και τη 10χρονη Ντέιζι, πριν αποφασίσουν να χωρίσουν στα τέλη του 2020.
Μιλώντας για τον τρόπο με τον οποίο εκείνη και ο πρώην σύντροφός της μεγαλώνουν από κοινού τα παιδιά τους σε νέα συνέντευξή της στους «New York Times» δήλωσε αρχικά: «Πραγματικά νιώθω περήφανη για το πόσο καλοί είμαστε στο να μεγαλώνουμε από κοινού τα παιδιά μας στην οικογένειά μου. Έχουμε φτάσει σε μια υγιή ισορροπία. Είναι πολύ δύσκολο» και συμπλήρωσε: «Όποιος προσποιείται ότι είναι εύκολο, ότι "απλώς αποφασίζεις συνειδητά να αποσυνδεθείς και μετά βρίσκεις έναν τρόπο", λέει ανοησίες».
Olivia Wilde admits co-parenting with ex Jason Sudeikis is 'so hard' six years after their ugly split that left her feeling like a 'failure' https://t.co/sHF8FYuCZt— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 15, 2026
Η Γουάιλντ δήλωσε ότι αισθάνεται ανακούφιση επειδή μπορεί να προσφέρει στα παιδιά της μια ζωή στην οποία οι γονείς τους έχουν «μια πραγματική αίσθηση αυθεντικότητας» ως προς το πώς αισθάνεται και πώς τα πηγαίνει ο καθένας τους.
Όπως εξήγησε, τα παιδιά αντιλαμβάνονται όταν αλλάζει η δυναμική ανάμεσα στους γονείς τους. «Όταν προσπαθείς να το κρύψεις από τα παιδιά σου, το αισθάνονται. Είναι οι πιο διαισθητικοί άνθρωποι στο σπίτι. Και τότε οι άνθρωποι αρχίζουν να νιώθουν: "Τι είναι αληθινό; Γιατί μπορώ να καταλάβω ότι κάτι παίζεται για χάρη μου". Δεν θα το ευχόμουν αυτό σε κανέναν», ανέφερε.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Γουάιλντ παραδέχτηκε ότι ο χωρισμός της από τον Σουντέικις την έκανε να αισθανθεί «αποτυχημένη» και περιέγραψε τη διάλυση της σχέσης τους ως μία από τις «πιο επώδυνες» αποφάσεις της ζωής της. «Αισθάνεσαι σαν αποτυχημένος όταν δεν μπορείς να κάνεις μια σχέση να λειτουργήσει, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για το άτομο με το οποίο έχεις παιδιά», εξομολογήθηκε και συμπλήρωσε: «Αυτή ήταν με διαφορά η πιο δύσκολη, επώδυνη απόφαση που έχω πάρει ποτέ στη ζωή μου, να καταλάβω ότι δεν ήταν καλύτερο για τα παιδιά μου να ζουν σε ένα σπίτι όπου οι γονείς τους δεν ήταν ευθυγραμμισμένοι».
Η ηθοποιός εξήγησε ότι οι γονείς της είναι ακόμη μαζί και έχουν μια εξαιρετική σχέση, γεγονός που έκανε το αίσθημα της αποτυχίας πιο έντονο: «Πάντα πίστευα ότι αυτό θα ήμουν κι εγώ. Και η ντροπή προέρχεται επίσης από αυτό, όταν νιώθεις ότι δεν κατάφερες να κάνεις σωστά αυτό το πράγμα που υποτίθεται ότι πρέπει να καταφέρουμε», ανέφερε. «Μας λένε ότι αν είσαι καλός σε αυτό, θα μείνεις με κάποιον για πάντα. Αν δεν είσαι τόσο καλός, είναι λίγο απογοητευτικό», κατέληξε.
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