Ο Ρόμπερτ Πάτινσον επανεφευρίσκει τον εαυτό του: Οι μεταμορφώσεις επί οθόνης και οι θυελλώδεις έρωτες του νέου Τζέιμς Μποντ
Ο Ρόμπερτ Πάτινσον επανεφευρίσκει τον εαυτό του: Οι μεταμορφώσεις επί οθόνης και οι θυελλώδεις έρωτες του νέου Τζέιμς Μποντ
Ο ηθοποιός θέλει να αποδείξει πως μπορεί να φέρει νέα πνοή στον θρυλικό ήρωα - Η σχέση με την Κρίστεν Στιούαρτ, ο αρραβώνας με τη Σούκι Γουότερχαουζ και η κόρη τους
Ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του θρυλικού κινηματογραφικού πράκτορα Τζέιμς Μποντ ανοίγει ο Ρόμπερτ Πάτινσον, παίρνοντας επίσημα τη σκυτάλη από τον Ντάνιελ Κρεγκ. Στα 40 του χρόνια, ο Βρετανός ηθοποιός, που ξεκίνησε από τον «Χάρι Πότερ», αγαπήθηκε ως Έντουαρντ Κάλεν στο «Twilight» και στη συνέχεια ανέλαβε τον ρόλο του «Μπάτμαν», καλείται τώρα να δώσει τη δική του εκδοχή στον θρυλικό πράκτορα 007.
Ο Πάτινσον θα πρωταγωνιστήσει στην 26η επίσημη ταινία της σειράς, όπως ανακοινώθηκε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, τη σκηνοθεσία της οποίας έχει αναλάβει ο Ντενί Βιλνέβ, γνωστός μεταξύ άλλων για τα «Dune» και «Arrival». Το σενάριο φέρει την υπογραφή του Στίβεν Νάιτ, ενώ την παραγωγή έχουν αναλάβει η Έιμι Πασκάλ και ο Ντέιβιντ Χέιμαν. Πρόκειται για την πρώτη ταινία του Τζέιμς Μποντ υπό την Amazon MGM, μετά τη συμφωνία του 2025 με την Μπάρμπαρα Μπρόκολι και τον Μάικλ Τζ. Γουίλσον.
Ο Ρόμπερτ Πάτινσον γεννήθηκε στις 13 Μαΐου 1986 στο Μπαρνς του νοτιοδυτικού Λονδίνου και είναι ο μικρότερος από τα τρία παιδιά της οικογένειάς του. Ο πατέρας του, Ρίτσαρντ, ασχολούνταν με το εμπόριο κλασικών αυτοκινήτων, ενώ η μητέρα του, Κλερ, εργαζόταν σε πρακτορείο μοντέλων. Ο ίδιος ήρθε σε επαφή με την υποκριτική στην εφηβεία του, όταν εντάχθηκε σε ερασιτεχνική θεατρική ομάδα.
Η πρώτη μεγάλη κινηματογραφική ευκαιρία ήρθε το 2005, όταν σε ηλικία 19 ετών υποδύθηκε τον Σέντρικ Ντίγκορι στο «Harry Potter and the Goblet of Fire». Ο ρόλος τον έφερε στο προσκήνιο, όμως έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό λίγα χρόνια αργότερα.
Το 2008 πρωταγωνίστησε στο πρώτο «Twilight», ως ο μυστηριώδης βρικόλακας Έντουαρντ Κάλεν, απέναντι στην Κρίστεν Στιούαρτ που υποδύθηκε την Μπέλα. Το φιλμ εξελίχθηκε σε σειρά πέντε ταινιών, γνωρίζοντας τεράστια απήχηση και μετατρέποντας τον Πάτινσον σε έναν από τους μεγαλύτερους νεανικούς σταρ της εποχής. Τα συνολικά έσοδα των ταινιών ξεπέρασαν τα 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.
Η δημοσιότητα που γνώρισε εκείνη την περίοδο ήταν κάτι που ο ίδιος δεν αντιμετώπισε με ευκολία. Χρόνια αργότερα είχε εξηγήσει πόσο δύσκολο ήταν να διαχειριστεί την καθημερινή προσοχή που λάμβανε από τους θαυμαστές και τα μέσα ενημέρωσης: «Υπήρχαν άνθρωποι που κάθονταν έξω από το σπίτι μου κάθε μέρα και αυτό με τρέλαινε», είχε δηλώσει ο Πάτινσον στο NME το 2015, συμπληρώνοντας: «Δεν πήγαινα σε σούπερ μάρκετ για περίπου έξι χρόνια. Τώρα όμως μπορώ να μπω και να πιάσω κουβέντα με τον άνθρωπο που δουλεύει εκεί για τα παιδιά του ή για το πού θα πάει διακοπές, χωρίς να σκέφτομαι “θα με πουλήσει;”. Δεν χρειάζεται πλέον να σκέφτομαι τέτοια πράγματα».
Ο Πάτινσον θα πρωταγωνιστήσει στην 26η επίσημη ταινία της σειράς, όπως ανακοινώθηκε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, τη σκηνοθεσία της οποίας έχει αναλάβει ο Ντενί Βιλνέβ, γνωστός μεταξύ άλλων για τα «Dune» και «Arrival». Το σενάριο φέρει την υπογραφή του Στίβεν Νάιτ, ενώ την παραγωγή έχουν αναλάβει η Έιμι Πασκάλ και ο Ντέιβιντ Χέιμαν. Πρόκειται για την πρώτη ταινία του Τζέιμς Μποντ υπό την Amazon MGM, μετά τη συμφωνία του 2025 με την Μπάρμπαρα Μπρόκολι και τον Μάικλ Τζ. Γουίλσον.
Ο Ρόμπερτ Πάτινσον γεννήθηκε στις 13 Μαΐου 1986 στο Μπαρνς του νοτιοδυτικού Λονδίνου και είναι ο μικρότερος από τα τρία παιδιά της οικογένειάς του. Ο πατέρας του, Ρίτσαρντ, ασχολούνταν με το εμπόριο κλασικών αυτοκινήτων, ενώ η μητέρα του, Κλερ, εργαζόταν σε πρακτορείο μοντέλων. Ο ίδιος ήρθε σε επαφή με την υποκριτική στην εφηβεία του, όταν εντάχθηκε σε ερασιτεχνική θεατρική ομάδα.
Από τον «Χάρι Πότερ» στο «Twilight»
Η πρώτη μεγάλη κινηματογραφική ευκαιρία ήρθε το 2005, όταν σε ηλικία 19 ετών υποδύθηκε τον Σέντρικ Ντίγκορι στο «Harry Potter and the Goblet of Fire». Ο ρόλος τον έφερε στο προσκήνιο, όμως έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό λίγα χρόνια αργότερα.
Το 2008 πρωταγωνίστησε στο πρώτο «Twilight», ως ο μυστηριώδης βρικόλακας Έντουαρντ Κάλεν, απέναντι στην Κρίστεν Στιούαρτ που υποδύθηκε την Μπέλα. Το φιλμ εξελίχθηκε σε σειρά πέντε ταινιών, γνωρίζοντας τεράστια απήχηση και μετατρέποντας τον Πάτινσον σε έναν από τους μεγαλύτερους νεανικούς σταρ της εποχής. Τα συνολικά έσοδα των ταινιών ξεπέρασαν τα 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.
Η σχέση με την Κρίστεν Στιούαρτ και το τίμημα της δημοσιότηταςΗ χημεία ανάμεσα στον Έντουαρντ και την Μπέλα δεν περιορίστηκε στη μεγάλη οθόνη. Ο Πάτινσον και η Στιούαρτ έγιναν ζευγάρι και στην πραγματική ζωή, με τη σχέση τους να εξελίσσεται παράλληλα με την παγκόσμια επιτυχία του «Twilight». Οι δυο τους παρέμειναν μαζί για περίπου τέσσερα χρόνια, με την προσωπική τους ζωή να βρίσκεται διαρκώς στο επίκεντρο.
Η δημοσιότητα που γνώρισε εκείνη την περίοδο ήταν κάτι που ο ίδιος δεν αντιμετώπισε με ευκολία. Χρόνια αργότερα είχε εξηγήσει πόσο δύσκολο ήταν να διαχειριστεί την καθημερινή προσοχή που λάμβανε από τους θαυμαστές και τα μέσα ενημέρωσης: «Υπήρχαν άνθρωποι που κάθονταν έξω από το σπίτι μου κάθε μέρα και αυτό με τρέλαινε», είχε δηλώσει ο Πάτινσον στο NME το 2015, συμπληρώνοντας: «Δεν πήγαινα σε σούπερ μάρκετ για περίπου έξι χρόνια. Τώρα όμως μπορώ να μπω και να πιάσω κουβέντα με τον άνθρωπο που δουλεύει εκεί για τα παιδιά του ή για το πού θα πάει διακοπές, χωρίς να σκέφτομαι “θα με πουλήσει;”. Δεν χρειάζεται πλέον να σκέφτομαι τέτοια πράγματα».
Μετά το «Twilight», ο Πάτινσον επέλεξε να αλλάξει διαδρομή και να αφήσει πίσω του τον «Έντουαρντ Κάλεν». Το 2012 πρωταγωνίστησε στο «Cosmopolis» του Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ, υποδυόμενος έναν νεαρό δισεκατομμυριούχο που διασχίζει το Μανχάταν μέσα σε μια λιμουζίνα, ενώ μέσα σε μία ημέρα βλέπει την περιουσία του να καταρρέει και τον γάμο του να διαλύεται. Ακολούθησε το «The Rover», ενώ το 2016 συμμετείχε στο «The Lost City of Z» του Τζέιμς Γκρέι.
Η προσπάθεια να ξεφύγει από τον Έντουαρντ Κάλεν
Ο «μεταμορφώσεις» του πριν από τον 007
Το 2017 ήρθε ένας από τους σημαντικότερους ρόλους της καριέρας του. Στο «Good Time» των αδελφών Σάφντι, ο Πάτινσον υποδύθηκε τον Κόνι Νίκας, έναν εγκληματία που προσπαθεί μέσα σε μία νύχτα να βοηθήσει τον αδελφό του να βγει από τη φυλακή. Η ερμηνεία του έλαβε εξαιρετικές κριτικές και αποτέλεσε σημείο καμπής στην προσπάθειά του να αποδείξει ότι μπορούσε να σταθεί και έξω από το στερεότυπο του ήρωα του «Twilight»: «Δεν έχω πραγματικά ζώνη άνεσης. Συνεχίζω να σκέφτομαι ότι κάθε φορά προσπαθώ να κάνω το αντίθετο από αυτό που έκανα την προηγούμενη φορά», είχε πει μεταξύ άλλων σε συνέντευξή του στο Deadline.
Στη συνέχεια έπαιξε στα «High Life» και «The Lighthouse», όπου συμπρωταγωνίστησε με τον Γουίλεμ Νταφόε, ενώ το 2020 επέστρεψε σε μια μεγάλη χολιγουντιανή παραγωγή με το «Tenet» του Κρίστοφερ Νόλαν όπου υποδύθηκε τον Νιλ, έναν μυστηριώδη πράκτορα που βρίσκεται στο πλευρό του πρωταγωνιστή και ξεχώρισε για το χιούμορ και την ψυχραιμία του.
Δύο χρόνια αργότερα, ανέλαβε έναν ακόμη εμβληματικό ρόλο, τον Μπρους Γουέιν στο «The Batman» του Ματ Ριβς. Η ταινία του 2022 παρουσίασε μια διαφορετική πλευρά του υπερήρωα, πιο νεανική αλλά ταυτόχρονα σκοτεινή και συναισθηματικά φορτισμένη. Η σημαντική εμπορική της επιτυχία οδήγησε στη συνέχεια του franchise «The Batman Part II», τα γυρίσματα του οποίου πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο, ενώ η πρεμιέρα αναμένεται τον Φεβρουάριο του 2028.
Τα τελευταία χρόνια ο Πάτινσον συνέχισε να κάνει ιδιαίτερες επιλογές ρόλων. Το «Mickey 17» του Μπονγκ Τζουν-χο ήταν μία από αυτές, καθώς υποδύθηκε πολλαπλές εκδοχές ενός ανθρώπου που χρησιμοποιείται ως αναλώσιμος εργαζόμενος σε μια αποστολή στο διάστημα, ενώ στο «Die, My Love», στο πλευρό της Τζένιφερ Λόρενς, εξερεύνησε τις εύθραυστες ισορροπίες μιας σχέσης που δοκιμάζεται, καθώς η ψυχική κατάσταση των πρωταγωνιστών οδηγείται στα άκρα.
Το 2026 αποτελεί μία χρονιά ορόσημο για τον ηθοποιό. Παράλληλα με την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, ο Πάτινσον πρωταγωνίστησε στο «Primetime» του Λανς Οπενχάιμ και στο «The Drama» με τη Ζεντάγια. Ακολουθεί το «Dune: Part Three» του Βιλνέβ που θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους τον Δεκέμβριο. Εκεί υποδύεται τον Scytale, έναν χαρακτήρα εντελώς διαφορετικό από όσους έχει ενσαρκώσει μέχρι σήμερα, ο οποίος εμφανίζεται μάλιστα στο τρέιλερ με ξανθά μαλλιά και ξυρισμένα φρύδια.
Γιατί ο Ρόμπερτ Πάτινσον είναι ο νέος Τζέιμς Μποντ
Μετά από μια πορεία γεμάτη διαφορετικούς και απαιτητικούς ρόλους, ο Ρόμπερτ Πάτινσον κατάφερε να αποδείξει ότι μπορεί να μεταμορφώνεται ουσιαστικά μέσα από κάθε χαρακτήρα που υποδύεται, αφήνοντας πίσω του την εικόνα του βρικόλακα που τον έκανε ευρέως γνωστό. Η υποκριτική του ευελιξία και η ικανότητά του να κινείται με άνεση από το εμπορικό σινεμά σε πιο σύνθετους και αντισυμβατικούς ρόλους φαίνεται πως ήταν μεταξύ των στοιχείων που έπεισαν την ομάδα που αναζητούσε επί μήνες τον επόμενο Τζέιμς Μποντ ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να αναλάβει τον ρόλο.
«Το γεγονός ότι δεν φοβάται ως ηθοποιός, ο αυτοσαρκασμός και η ικανότητά του να επανεφευρίσκει συνεχώς τον εαυτό του τον καθιστούν τον ιδανικό Μποντ για την εποχή μας», δήλωσαν οι παραγωγοί Έιμι Πασκάλ και Ντέιβιντ Χέιμαν, ενώ ο Ντενί Βιλνέβ τόνισε πως: «Έχει τη διαχρονική ψυχή του 007 και φέρνει ένα πνεύμα που είναι εντελώς νέο».
Ο ηθοποιός χαρακτήρισε τον ρόλο «τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής του», προσθέτοντας πως κατάφερε να κάνει ένα όνειρό του πραγματικότητα. Πλέον, καλείται να δώσει τη δική του εκδοχή του 007, ως ο έβδομος ηθοποιός στη σειρά μετά τους Σον Κόνερι, Τζορτζ Λέιζενμπι, Ρότζερ Μουρ, Τίμοθι Ντάλτον, Πιρς Μπρόσναν και Ντάνιελ Κρεγκ.
Η προσωπική του ζωή
Στήριγμά του σε κάθε βήμα είναι τα τελευταία χρόνια η ηθοποιός Σούκι Γουότερχαουζ, με την οποία συνδέθηκε για πρώτη φορά το 2018. Το ζευγάρι έχει επιλέξει να κρατά μεγάλο μέρος της σχέσης του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ωστόσο το 2023 αποκαλύφθηκε ότι αρραβωνιάστηκαν. Τον Μάρτιο του 2024 απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, μια κόρη, το όνομα της οποίας δεν έχει γίνει δημόσια γνωστό.
Ο Πάτινσον, σε συνέντευξή του στο People το 2025 είχε μιλήσει για τις δυσκολίες της πατρότητας, επισημαίνοντας πως προσπαθεί να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί: «Δεν ξέρεις, κανείς δεν ξέρει πώς να το κάνει σωστά. Θέλω να πω, απλώς μπορείς να προσπαθήσεις να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς», είχε πει.
Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image
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