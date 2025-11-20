Βρισηίδα Ανδριώτου: Η κατάθεση για το κύκλωμα με τις απάτες στο καζίνο - «Έχασα €50.000, είδα τον Μαρτίκα πριν πιει δύο πακέτα χάπια»

Το κατάστημα μασάζ και οι διαφημιστικές αναρτήσεις

Όπως σημειώνει στην κατάθεσή της, η μεγάλη ανησυχία του «αρχηγού» ήταν «να μη μιλήσουμε και ότι θα επιστρέψει εκείνος τα χρήματα όσο οι δουλειές του πάνε καλύτερα! Ότι θα πούλαγε ένα οικόπεδο που είχε! Ότι θα έπαιρνε λεφτά από τον δικηγόρο του και θα του ζήταγε περισσότερα για να δώσει και σε εμάς! Ψέματα και μόνο ψέματα! Ατελείωτα ψέματα, με μοναδικό σκοπό να περιμένουμε, να ελπίζουμε και να μη μιλάμε!».Παράλληλα συνεχίζοντας ισχυρίζεται ότι «το σύνολο της επιστροφής των χρημάτων που εισπράξαμε εγώ και ο Σπύρος Μαρτίκας, από τον συγκεκριμένο ήταν το ποσό των 33.000€! Μάλιστα σε ανύποπτο χρόνο ζήτησε από τον Σπύρο Μαρτίκα μία υπογεγραμμένη από το ΚΕΠ υπεύθυνη δήλωση, ότι όποτε έχει ο Σπύρος Μαρτίκας θα του τα επιστρέψει κιόλας! Το θράσος μοναδικό! Και αυτό με την υπόσχεση ότι κάνει εκκαθάριση για τα 33.000€, μέχρι τώρα και μετά απ' αυτό θα συνεχίσει να βοηθάει! Άρα συνολικά εγώ έχασα 50.000€».Η Ανδριώτου υποστηρίζει ότι διατήρησε επικοινωνία με τον αρχηγό του κυκλώματος, ο οποίος – σύμφωνα με την κατάθεσή της – την «προέτρεπε» να κάνει διαφημιστικά stories για τα καταστήματα μασάζ, συμπεριλαμβανομένου του νέου καταστήματος στον Κορυδαλλό, το οποίο – όπως λέει – «άνοιξε μέσα σε 20 μέρες» μετά τα γεγονότα. Ισχυρίζεται επίσης στην κατάθεσή της ότι για κάθε υπηρεσία διαφήμισης που παρείχε, είχε εκδώσει τιμολόγια.