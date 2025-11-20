Βρισηίδα Ανδριώτου: Η κατάθεση για το κύκλωμα με τις απάτες στο καζίνο - «Έχασα €50.000, είδα τον Μαρτίκα πριν πιει δύο πακέτα χάπια»
Βρισηίδα Ανδριώτου: Η κατάθεση για το κύκλωμα με τις απάτες στο καζίνο - «Έχασα €50.000, είδα τον Μαρτίκα πριν πιει δύο πακέτα χάπια»
Τι περιγράφει η Βρισηίδα Ανδριώτου στην κατάθεσή της για τα υποτιθέμενα «επενδυτικά προγράμματα» στο καζίνο Λουτρακίου – Τα ποσά, τα ταξίδια και οι σκηνές με μετρητά και χρυσές λίρες
Την δράση του κυκλώματος με τις απάτες στα καζίνο, τις υποσχέσεις για αποδόσεις χιλιάδων ευρώ, τον ψυχολογικό πόλεμο στον τότε σύντροφό της, Σπύρο Μαρτίκα περιγράφει στην κατάθεσή της, η Βρισηίδα Ανδριώτου ισχυριζόμενη ότι έχασε περί τα 50.000 ευρώ.
Η Ανδριώτου ισχυρίζεται ότι γνώρισε τον βασικό εμπλεκόμενο μέσω του τότε συντρόφου της, Σπύρου Μαρτίκα. Σύμφωνα με την κατάθεσή της τους προσκάλεσε για Σαββατοκύριακο στο ξενοδοχείο του καζίνο Λουτρακίου, υποστηρίζοντας ότι ο «διευθυντής» ήθελε να γνωρίσει προσωπικά τον Μαρτίκα.
Στη σουίτα του ξενοδοχείου, η μάρτυρας περιγράφει ότι είδε μεγάλα χρηματικά ποσά – «περίπου 5 εκατ. ευρώ» – και «1.500 χρυσές λίρες», καθώς και ποσό «περίπου 700.000 ευρώ» που, όπως λέει, ο ένας εμπλεκόμενος (σ.σ. ο αρχηγός) παρέδωσε στον άλλο.
Σύμφωνα με την κατάθεση της Ανδριώτου, τους παρουσιάστηκε σχήμα το οποίο υποσχόταν απόδοση «10% την εβδομάδα» μέσω «επενδύσεων στα ταμεία του καζίνο». Η Ανδριώτου ισχυρίζεται ότι η ίδια επένδυσε 43.000 € και ο Μαρτίκας 7.000 €, με τους δύο να παραδίδουν συνολικά 50.000 €.
Όπως καταθέτει, την πρώτη Κυριακή της διαδικασίας έλαβαν «55.000 €» ως «πληρωμή». Επίσης ισχυρίζεται ότι είδε τον «αρχηγό» να φεύγει «με 550.000 €». Μετά την αρχική επιτυχία, ισχυρίζεται ότι ο Μαρτίκας «έσπασε συμβόλαια ασφαλιστικής» για νέα κεφάλαια, επιστρέφοντας ξανά στο καζίνο τις επόμενες εβδομάδες.
Η Ανδριώτου περιγράφει ότι στις αρχές Ιουλίου 2024 δέχθηκε τηλεφώνημα από τον Μαρτίκα, ο οποίος – σύμφωνα με όσα της είπε – είχε δεχθεί επίθεση με όπλα από δύο άγνωστους που στόχευσαν μόνο τον ίδιο. Η ίδια λέει ότι εκείνη την ημέρα ο Μαρτίκας είχε παραλάβει «πληρωμή σε πλάκες χρυσού».
Στη συνέχεια περιγράφει περιστατικό όπου, μέσω κάμερας στο σπίτι, είδε τον Μαρτίκα να επιχειρεί να καταναλώσει «δύο κουτιά χαπιών», ειδοποιώντας άμεσα συγγενικό του πρόσωπο. «Το βράδυ της ίδιας μέρας μέσα από την κάμερα που είχαμε στο σπίτι που ζούσαμε μαζί, για το μικρό μας σκυλάκι, βλέπω στα σκοτάδια τον Σπύρο Μαρτίκα με δύο κουτιά χάπια έτοιμος να τα καταπιεί και αρχίζω και ουρλιάζω από το ηχείο της κάμερας και ειδοποίησα την αδερφή του να κατέβει που μένει σ ένα διαμέρισμα από πάνω, για να μη ζήσουμε ακόμα χειρότερα γεγονότα» είπε.
Όπως καταθέτει, ο «αρχηγός» του κυκλώματος της επέστρεψε 10.000 € αρχικά, ενώ στη συνέχεια έδινε στον Μαρτίκα εβδομαδιαία ποσά, με συνολικά επιστρεφόμενα χρήματα 33.000 €. Η ίδια υποστηρίζει ότι η προσωπική της ζημία ανέρχεται σε 50.000 €.
Η γνωριμία και το ταξίδι στο καζίνο Λουτρακίου
Η Ανδριώτου ισχυρίζεται ότι γνώρισε τον βασικό εμπλεκόμενο μέσω του τότε συντρόφου της, Σπύρου Μαρτίκα. Σύμφωνα με την κατάθεσή της τους προσκάλεσε για Σαββατοκύριακο στο ξενοδοχείο του καζίνο Λουτρακίου, υποστηρίζοντας ότι ο «διευθυντής» ήθελε να γνωρίσει προσωπικά τον Μαρτίκα.
Στη σουίτα του ξενοδοχείου, η μάρτυρας περιγράφει ότι είδε μεγάλα χρηματικά ποσά – «περίπου 5 εκατ. ευρώ» – και «1.500 χρυσές λίρες», καθώς και ποσό «περίπου 700.000 ευρώ» που, όπως λέει, ο ένας εμπλεκόμενος (σ.σ. ο αρχηγός) παρέδωσε στον άλλο.
Το υποτιθέμενο «επενδυτικό πρόγραμμα»
Σύμφωνα με την κατάθεση της Ανδριώτου, τους παρουσιάστηκε σχήμα το οποίο υποσχόταν απόδοση «10% την εβδομάδα» μέσω «επενδύσεων στα ταμεία του καζίνο». Η Ανδριώτου ισχυρίζεται ότι η ίδια επένδυσε 43.000 € και ο Μαρτίκας 7.000 €, με τους δύο να παραδίδουν συνολικά 50.000 €.
Όπως καταθέτει, την πρώτη Κυριακή της διαδικασίας έλαβαν «55.000 €» ως «πληρωμή». Επίσης ισχυρίζεται ότι είδε τον «αρχηγό» να φεύγει «με 550.000 €». Μετά την αρχική επιτυχία, ισχυρίζεται ότι ο Μαρτίκας «έσπασε συμβόλαια ασφαλιστικής» για νέα κεφάλαια, επιστρέφοντας ξανά στο καζίνο τις επόμενες εβδομάδες.
Το τηλεφώνημα για ληστεία και η κρίση
Η Ανδριώτου περιγράφει ότι στις αρχές Ιουλίου 2024 δέχθηκε τηλεφώνημα από τον Μαρτίκα, ο οποίος – σύμφωνα με όσα της είπε – είχε δεχθεί επίθεση με όπλα από δύο άγνωστους που στόχευσαν μόνο τον ίδιο. Η ίδια λέει ότι εκείνη την ημέρα ο Μαρτίκας είχε παραλάβει «πληρωμή σε πλάκες χρυσού».
Στη συνέχεια περιγράφει περιστατικό όπου, μέσω κάμερας στο σπίτι, είδε τον Μαρτίκα να επιχειρεί να καταναλώσει «δύο κουτιά χαπιών», ειδοποιώντας άμεσα συγγενικό του πρόσωπο. «Το βράδυ της ίδιας μέρας μέσα από την κάμερα που είχαμε στο σπίτι που ζούσαμε μαζί, για το μικρό μας σκυλάκι, βλέπω στα σκοτάδια τον Σπύρο Μαρτίκα με δύο κουτιά χάπια έτοιμος να τα καταπιεί και αρχίζω και ουρλιάζω από το ηχείο της κάμερας και ειδοποίησα την αδερφή του να κατέβει που μένει σ ένα διαμέρισμα από πάνω, για να μη ζήσουμε ακόμα χειρότερα γεγονότα» είπε.
Οι επιστροφές χρημάτων
Όπως καταθέτει, ο «αρχηγός» του κυκλώματος της επέστρεψε 10.000 € αρχικά, ενώ στη συνέχεια έδινε στον Μαρτίκα εβδομαδιαία ποσά, με συνολικά επιστρεφόμενα χρήματα 33.000 €. Η ίδια υποστηρίζει ότι η προσωπική της ζημία ανέρχεται σε 50.000 €.
Όπως σημειώνει στην κατάθεσή της, η μεγάλη ανησυχία του «αρχηγού» ήταν «να μη μιλήσουμε και ότι θα επιστρέψει εκείνος τα χρήματα όσο οι δουλειές του πάνε καλύτερα! Ότι θα πούλαγε ένα οικόπεδο που είχε! Ότι θα έπαιρνε λεφτά από τον δικηγόρο του και θα του ζήταγε περισσότερα για να δώσει και σε εμάς! Ψέματα και μόνο ψέματα! Ατελείωτα ψέματα, με μοναδικό σκοπό να περιμένουμε, να ελπίζουμε και να μη μιλάμε!».
Παράλληλα συνεχίζοντας ισχυρίζεται ότι «το σύνολο της επιστροφής των χρημάτων που εισπράξαμε εγώ και ο Σπύρος Μαρτίκας, από τον συγκεκριμένο ήταν το ποσό των 33.000€! Μάλιστα σε ανύποπτο χρόνο ζήτησε από τον Σπύρο Μαρτίκα μία υπογεγραμμένη από το ΚΕΠ υπεύθυνη δήλωση, ότι όποτε έχει ο Σπύρος Μαρτίκας θα του τα επιστρέψει κιόλας! Το θράσος μοναδικό! Και αυτό με την υπόσχεση ότι κάνει εκκαθάριση για τα 33.000€, μέχρι τώρα και μετά απ' αυτό θα συνεχίσει να βοηθάει! Άρα συνολικά εγώ έχασα 50.000€».
Παράλληλα συνεχίζοντας ισχυρίζεται ότι «το σύνολο της επιστροφής των χρημάτων που εισπράξαμε εγώ και ο Σπύρος Μαρτίκας, από τον συγκεκριμένο ήταν το ποσό των 33.000€! Μάλιστα σε ανύποπτο χρόνο ζήτησε από τον Σπύρο Μαρτίκα μία υπογεγραμμένη από το ΚΕΠ υπεύθυνη δήλωση, ότι όποτε έχει ο Σπύρος Μαρτίκας θα του τα επιστρέψει κιόλας! Το θράσος μοναδικό! Και αυτό με την υπόσχεση ότι κάνει εκκαθάριση για τα 33.000€, μέχρι τώρα και μετά απ' αυτό θα συνεχίσει να βοηθάει! Άρα συνολικά εγώ έχασα 50.000€».
Το κατάστημα μασάζ και οι διαφημιστικές αναρτήσειςΗ Ανδριώτου υποστηρίζει ότι διατήρησε επικοινωνία με τον αρχηγό του κυκλώματος, ο οποίος – σύμφωνα με την κατάθεσή της – την «προέτρεπε» να κάνει διαφημιστικά stories για τα καταστήματα μασάζ, συμπεριλαμβανομένου του νέου καταστήματος στον Κορυδαλλό, το οποίο – όπως λέει – «άνοιξε μέσα σε 20 μέρες» μετά τα γεγονότα. Ισχυρίζεται επίσης στην κατάθεσή της ότι για κάθε υπηρεσία διαφήμισης που παρείχε, είχε εκδώσει τιμολόγια.
Ειδήσεις σήμερα:
Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Προσωπική δέσμευση του προέδρου Τραμπ η ενίσχυση της συνεργασίας με την Ελλάδα»
Τι συμβαίνει με το ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο βόρεια της Σκωτίας - Πώς η Μόσχα δοκιμάζει τις αντοχές του Λονδίνου, του ΝΑΤΟ και της Δύσης
Αναβολή για τις 2 Δεκεμβρίου πήρε η δίκη της Δήμητρας Ματσούκα που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, πινακίδες και πάνω από το όριο ταχύτητας και αλκοόλ
Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Προσωπική δέσμευση του προέδρου Τραμπ η ενίσχυση της συνεργασίας με την Ελλάδα»
Τι συμβαίνει με το ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο βόρεια της Σκωτίας - Πώς η Μόσχα δοκιμάζει τις αντοχές του Λονδίνου, του ΝΑΤΟ και της Δύσης
Αναβολή για τις 2 Δεκεμβρίου πήρε η δίκη της Δήμητρας Ματσούκα που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, πινακίδες και πάνω από το όριο ταχύτητας και αλκοόλ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα