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Άγρια δολοφονία στη Βραζιλία: Σκότωσε με 15 σφαίρες στο κεφάλι τον πεθερό και την πεθερά του, δεν δεχόταν τον χωρισμό από την κόρη τους, σκληρό βίντεο
Άγρια δολοφονία στη Βραζιλία: Σκότωσε με 15 σφαίρες στο κεφάλι τον πεθερό και την πεθερά του, δεν δεχόταν τον χωρισμό από την κόρη τους, σκληρό βίντεο
Η κόρη του 55χρονου συνταξιούχου αστυνομικού Αρινάλντο Σεραφίμ Σαντάνα και της 54χρονης Ροσάντζελα Νικολέτι είχε χωρίσει τον Βαντουίρ Τσάβες μετά από 16 χρόνια γάμου
Σοκ προκαλεί το βίντεο από τη δολοφονία που διέπραξε ο 40χρονος Βαντουίρ Τσάβες στη Βραζιλία όταν πυροβόλησε 15 φορές στο κεφάλι και σκότωσε τον πεθερό και την πεθερά του.
Από τα πυρά του Τσάβες το βράδυ της περασμένης Τετάρτης σε μπαρ στην πόλη Μαρακατζού, έχασαν τη ζωή τους ο 55χρονος συνταξιούχος αστυνομικός Αρινάλντο Σεραφίμ Σαντάνα και η 54χρονη σύζυγός του Ροσάντζελα Νικολέτι.
Σύμφωνα με την αστυνομία κίνητρο του 40χρονου δράστη ήταν το γεγονός ότι δεν αποδεχόταν τον χωρισμό με την επί 16 χρόνια σύζυγό του και κόρη του ζευγαριού που σκότωσε.
Όπως είπε εκπρόσωπος της αστυνομίας ο 40χρονος άρχισε να απειλεί την πρώην σύζυγό του όταν εκείνη αρνήθηκε να επανασυνδεθούν: «Είχαν χωρίσει εδώ και κάποιο διάστημα. Εκείνος άρχισε να την απειλεί και να προσπαθεί να τα ξαναβρούν, αλλά εκείνη δεν ήθελε».
Μετά το διπλό έγκλημα ο Τσάβες διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση αλλά τελικά εντοπίστηκε από αστυνομικούς κοντά σε ένα ξενοδοχείο στην πόλη που διέπραξε το έγκλημα.
Οι αστυνομικοί της μονάδας ειδικών επιχειρήσεων έφτασαν στην περιοχή περίπου στις 6:40 το πρωί του Σαββάτου, έπειτα από ανώνυμη πληροφορία σχετικά με το πού βρισκόταν ο 40χρονος. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο Τσάβες φορούσε ρούχα παραλλαγής και είχε καλυμμένο το σώμα του με λάσπη.
Από τα πυρά του Τσάβες το βράδυ της περασμένης Τετάρτης σε μπαρ στην πόλη Μαρακατζού, έχασαν τη ζωή τους ο 55χρονος συνταξιούχος αστυνομικός Αρινάλντο Σεραφίμ Σαντάνα και η 54χρονη σύζυγός του Ροσάντζελα Νικολέτι.
Σύμφωνα με την αστυνομία κίνητρο του 40χρονου δράστη ήταν το γεγονός ότι δεν αποδεχόταν τον χωρισμό με την επί 16 χρόνια σύζυγό του και κόρη του ζευγαριού που σκότωσε.
HASSAS İÇERİK | Brezilya'da emekli bir polis ve eşi, eski damatları tarafından evlerinin bahçesinde öldürüldü. pic.twitter.com/pefoy0luqL— 23 DERECE (@yirmiucderece) November 17, 2026
Όπως είπε εκπρόσωπος της αστυνομίας ο 40χρονος άρχισε να απειλεί την πρώην σύζυγό του όταν εκείνη αρνήθηκε να επανασυνδεθούν: «Είχαν χωρίσει εδώ και κάποιο διάστημα. Εκείνος άρχισε να την απειλεί και να προσπαθεί να τα ξαναβρούν, αλλά εκείνη δεν ήθελε».
Μετά το διπλό έγκλημα ο Τσάβες διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση αλλά τελικά εντοπίστηκε από αστυνομικούς κοντά σε ένα ξενοδοχείο στην πόλη που διέπραξε το έγκλημα.
Οι αστυνομικοί της μονάδας ειδικών επιχειρήσεων έφτασαν στην περιοχή περίπου στις 6:40 το πρωί του Σαββάτου, έπειτα από ανώνυμη πληροφορία σχετικά με το πού βρισκόταν ο 40χρονος. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο Τσάβες φορούσε ρούχα παραλλαγής και είχε καλυμμένο το σώμα του με λάσπη.
Ενώ ήταν σε εξέλιξη η επιχείρηση απομάκρυνσής του από την περιοχή, ο 40χρονος δράστης έβγαλε όπλο και το έστρεψε εναντίον των αστυνομικών με αποτέλεσμα οι τελευταίοι να τον πυροβολήσουν και να τον τραυματίσου θανάσιμα.
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