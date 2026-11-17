Με λύσεις που προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε κατοικίας, η προστασία του σπιτιού γίνεται πιο ευέλικτη, πιο ολοκληρωμένη και πιο απλή με τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας της Eurolife FFH.
Τσιρλίντερ στην Καλιφόρνια έγιναν viral από πλάνα σε αργή κίνηση: Το βίντεο των 30 εκατ. views και το «κάντε τες μεταγραφή»
Τσιρλίντερ στην Καλιφόρνια έγιναν viral από πλάνα σε αργή κίνηση: Το βίντεο των 30 εκατ. views και το «κάντε τες μεταγραφή»
Η Κιλάν Κασέμ, η Χάιλεϊ Λιού και η Σαρλίζ Τρου Τρουχίλο έχουν κλέψει την παράσταση από την ομάδα φούτμπολ του UCLA που έχει 10 αγώνες σε ισάριθμους αγώνες φέτος
Μπορεί η ομάδα φούτμπολ των UCLA Bruins να έχει 10 νίκες σε ισάριθμους αγώνες και να βρίσκεται στην τέταρτη θέση της εθνικής κατάταξης των ΗΠΑ, ωστόσο αυτό για το οποίο συζητά περισσότερο ο κόσμος είναι οι μαζορέτες της ομάδας.
Αιτία ένα βίντεο σε αργή κίνηση, στο οποίο εμφανίζονται τσιρλίντερ του UCLA να χορεύουν κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής μετάδοσης της νίκης των Bruins με 22-14 επί του Illinois το Σάββατο, με το βίντεο να έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 30 εκατομμύρια προβολές.
Το βίντεο αναρτήθηκε αρχικά από σελίδα φιλάθλων των Ohio State Buckeyes και συνοδευόταν από τη λεζάντα: «Μεταγραφή στο UCLA».
Αποτέλεσμα των εκατομμυρίων views ήταν οι τρεις μαζορέτες να γίνουν διάσημες μέσα σε μία νύχτα.
Η Κιλάν Κασέμ εντάχθηκε στην ομάδα χορού του UCLA το 2025 και είναι μέλος του παραρτήματος της φοιτητικής αδελφότητας Alpha Phi στο πανεπιστήμιο.
Η Χάιλεϊ Λιού είναι επίσης μέλος της ομάδας χορού του UCLA και πρόσφατα ανακοίνωσε ότι την επόμενη χρονιά θα ενταχθεί στην Deloitte στο Λος Άντζελες, ως αναλύτρια στρατηγικής επιχειρηματικής τεχνολογίας.
Αιτία ένα βίντεο σε αργή κίνηση, στο οποίο εμφανίζονται τσιρλίντερ του UCLA να χορεύουν κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής μετάδοσης της νίκης των Bruins με 22-14 επί του Illinois το Σάββατο, με το βίντεο να έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 30 εκατομμύρια προβολές.
Το βίντεο αναρτήθηκε αρχικά από σελίδα φιλάθλων των Ohio State Buckeyes και συνοδευόταν από τη λεζάντα: «Μεταγραφή στο UCLA».
Transferring to UCLA pic.twitter.com/Z2ed3jAGMT— Buckeye HQ (@RealisticBuck) November 14, 2026
Αποτέλεσμα των εκατομμυρίων views ήταν οι τρεις μαζορέτες να γίνουν διάσημες μέσα σε μία νύχτα.
Η Κιλάν Κασέμ εντάχθηκε στην ομάδα χορού του UCLA το 2025 και είναι μέλος του παραρτήματος της φοιτητικής αδελφότητας Alpha Phi στο πανεπιστήμιο.
Η Χάιλεϊ Λιού είναι επίσης μέλος της ομάδας χορού του UCLA και πρόσφατα ανακοίνωσε ότι την επόμενη χρονιά θα ενταχθεί στην Deloitte στο Λος Άντζελες, ως αναλύτρια στρατηγικής επιχειρηματικής τεχνολογίας.
Η κοκκινομάλλα Σαρλίζ Τρου Τρουχίλο στέφθηκε Miss California 2026 και ασχολείται επαγγελματικά με τη δημιουργία περιεχομένου από το 2016, ενώ παράλληλα είναι φοιτήτρια στο UCLA.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα