Βικτώρια Χαλκίτη: Η τελευταία φορά που ήμουν μποστά στη σκηνή ήταν με τον Γιώργο Μαζωνάκη, εκείνη τη χρονιά είπα «δεν θέλω άλλο»
Βικτώρια Χαλκίτη: Η τελευταία φορά που ήμουν μποστά στη σκηνή ήταν με τον Γιώργο Μαζωνάκη, εκείνη τη χρονιά είπα «δεν θέλω άλλο»
Η vocal coach εξήγησε πως η απόφασή της να μην βρίσκεται στα φώτα της δημοσιότητας ήταν συνειδητή - «Δεν είναι πάντα ωραία», είπε
Για την απόφασή της να μην εμφανίζεται μπροστά στη σκηνή ως ερμηνεύτρια μίλησε η Βικτώρια Χαλκίτη, αποκαλύπτοντας πως η τελευταία της συνεργασία ήταν με τον Γιώργο Μαζωνάκη.
Η vocal coach, σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Super Κατερίνα» όπως προβλήθηκε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, τόνισε πως δεν είναι πάντοτε ευχάριστο να βρίσκεται κανείς στα φώτα της δημοσιότητας, γι' αυτό και συνειδητά επέλεξε ένα διαφορετικό μονοπάτι, χωρίς να σταματήσει να ασχολείται με τη μουσική.
«Ήταν μία συνειδητή απόφαση (να μην είμαι μπροστά) που πήρα το 2007, αν θυμάμαι καλά», είπε αρχικά η Βικτώρια Χαλκίτη και πρόσθεσε: «Ήταν η τελευταία χρονιά και τότε δουλέψαμε με τον Γιώργο Μαζωνάκη στη Θεσσαλονίκη. Είπα "δεν θέλω άλλο", γιατί πάλευα πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι πάντα ωραία. Ήταν για εμένα ένα κυνήγι συνεχόμενο, που δεν ήταν πάντα ευχάριστο και είχα κουραστεί».
Δείτε το βίντεο
Παράλληλα, η vocal coach σχολίασε την επιλογή του Γιώργου Περρή ως εκπρόσωπος της Κύπρου στη Eurovision 2027: «Έχω μεγάλη αγωνία να δούμε τι θα διαλέξει ο κόσμος και τι είδος, γιατί μπορεί να πει διάφορα ο Γιώργος», σημείωσε.
Η Βικτώρια Χαλκίτη βρισκόταν στην ομάδα της Dara που κατέκτησε τη νίκη στον διαγωνισμό τον Μάιο: «Εκείνη τη βραδιά δεν το περιμέναμε καθόλου. Τέτοιο συναίσθημα δεν έχω νιώσει», δήλωσε, ενώ για την απόφαση του Φωκά Ευαγγελινού να μείνει εκτός της ελληνικής συμμετοχής τη νέα χρονιά επισήμανε πως δεν το περίμενε: «Είναι έκπληξη ότι φέτος δεν θα αναλάνει ο Φωκάς Ευαγγελινός. Όχι ευχάριστη, αλλά είναι έκπληξη».
Σχετικά με τη δήλωση του Χρήστου Νικολόπουλου, ο οποίος ανέφερε πως θα πρέπει η ελληνική συμμετοχή να φέρει και ελληνικό στίχο, η Βικτώρια Χαλκίτη απάντησε: «Είναι πάρα πολύ ωραίο να έχουμε ελληνικό στίχο, αλλά είναι ανάλογα το τραγούδι. Δεν σημαίνει ότι επειδή θα τραγουδήσεις στα ελληνικά, θα κερδίσεις».
Κλείνοντας, μίλησε και για την εμφάνισή της στη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ πριν από μερικούς μήνες: «Ήταν μία εμπειρία που δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Φαντάσου είχα πάνω από 15 χρόνια να εμφανιστώ», είπε.
Η vocal coach, σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Super Κατερίνα» όπως προβλήθηκε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, τόνισε πως δεν είναι πάντοτε ευχάριστο να βρίσκεται κανείς στα φώτα της δημοσιότητας, γι' αυτό και συνειδητά επέλεξε ένα διαφορετικό μονοπάτι, χωρίς να σταματήσει να ασχολείται με τη μουσική.
«Ήταν μία συνειδητή απόφαση (να μην είμαι μπροστά) που πήρα το 2007, αν θυμάμαι καλά», είπε αρχικά η Βικτώρια Χαλκίτη και πρόσθεσε: «Ήταν η τελευταία χρονιά και τότε δουλέψαμε με τον Γιώργο Μαζωνάκη στη Θεσσαλονίκη. Είπα "δεν θέλω άλλο", γιατί πάλευα πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι πάντα ωραία. Ήταν για εμένα ένα κυνήγι συνεχόμενο, που δεν ήταν πάντα ευχάριστο και είχα κουραστεί».
Δείτε το βίντεο
Παράλληλα, η vocal coach σχολίασε την επιλογή του Γιώργου Περρή ως εκπρόσωπος της Κύπρου στη Eurovision 2027: «Έχω μεγάλη αγωνία να δούμε τι θα διαλέξει ο κόσμος και τι είδος, γιατί μπορεί να πει διάφορα ο Γιώργος», σημείωσε.
Η Βικτώρια Χαλκίτη βρισκόταν στην ομάδα της Dara που κατέκτησε τη νίκη στον διαγωνισμό τον Μάιο: «Εκείνη τη βραδιά δεν το περιμέναμε καθόλου. Τέτοιο συναίσθημα δεν έχω νιώσει», δήλωσε, ενώ για την απόφαση του Φωκά Ευαγγελινού να μείνει εκτός της ελληνικής συμμετοχής τη νέα χρονιά επισήμανε πως δεν το περίμενε: «Είναι έκπληξη ότι φέτος δεν θα αναλάνει ο Φωκάς Ευαγγελινός. Όχι ευχάριστη, αλλά είναι έκπληξη».
Σχετικά με τη δήλωση του Χρήστου Νικολόπουλου, ο οποίος ανέφερε πως θα πρέπει η ελληνική συμμετοχή να φέρει και ελληνικό στίχο, η Βικτώρια Χαλκίτη απάντησε: «Είναι πάρα πολύ ωραίο να έχουμε ελληνικό στίχο, αλλά είναι ανάλογα το τραγούδι. Δεν σημαίνει ότι επειδή θα τραγουδήσεις στα ελληνικά, θα κερδίσεις».
Κλείνοντας, μίλησε και για την εμφάνισή της στη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ πριν από μερικούς μήνες: «Ήταν μία εμπειρία που δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Φαντάσου είχα πάνω από 15 χρόνια να εμφανιστώ», είπε.
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