Η πρώτη δήλωση του νέου «Τζέιμς Μποντ»: Το να μου εμπιστευτούν τον 007 είναι η τιμή της ζωής μου, λέει ο Ρόμπερτ Πάτινσον
Η πρώτη δήλωση του νέου «Τζέιμς Μποντ»: Το να μου εμπιστευτούν τον 007 είναι η τιμή της ζωής μου, λέει ο Ρόμπερτ Πάτινσον
Η επίσημη ανακοίνωση για τον νέο πράκτορα έγινε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου μέσω social media
Τις πρώτες του δηλώσεις μετά την ανακοίνωση πως είναι ο νέος Τζέιμς Μποντ έκανε ο Ρόμπερτ Πάτινσον, επισημαίνοντας πως το γεγονός ότι του εμπιστεύτηκαν τον ρόλο του πράκτορα είναι η μεγαλύτερη τιμή της ζωής του.
Ο 40χρονος ηθοποιός ανακοινώθηκε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου ως ο νέος 007, μέσα από ένα teaser διάρκειας 26 δευτερολέπτων που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό της ταινίας Τζέιμς Μποντ στο Instagram.
«Ο Τζέιμς Μποντ είναι ένας από τους πιο θρυλικούς χαρακτήρες του κινηματογράφου και το να μου εμπιστευτούν τον 007 είναι η τιμή της ζωής μου», είπε χαρακτηριστικά ο Πάτινσον μέσω δελτίου Τύπου και πρόσθεσε: «Είμαι βαθιά ευγνώμων στον Ντενί, την Έιμι, τον Ντέιβιντ, την Τάνια και όλους στην Amazon MGM Studios για την εμπιστοσύνη τους σε μένα. Το να πω ότι αυτός ο ρόλος είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα είναι λίγο. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ενθουσιασμένος για αυτή τη συνεργασία και για τη δουλειά που έχουμε μπροστά μας με αυτή τη φανταστική ομάδα».
Η νέα ταινία του Τζέιμς Μποντ θα σκηνοθετηθεί από τον Ντενί Βιλνέβ, ενώ το σενάριο θα γράψει ο Στίβεν Νάιτ. Παραγωγοί της ταινίας έχουν αναλάβει η Έιμι Πασκάλ, γνωστή για τη δουλειά της στο «Spider-Man», και ο Ντέιβιντ Χέιμαν, παραγωγός των ταινιών «Harry Potter».
Ο Πάτινσον έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με τον Βιλνέβ στην ταινία «Dune: Part Three», η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα.
Ο Ντενί Βιλνέβ εξέφρασε, με τη σειρά του, τον ενθουσιασμό του για την επιλογή του Πάτινσον: «Πριν από οτιδήποτε άλλο, θέλω να εκφράσω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη στους αξιοθαύμαστους ηθοποιούς που συμμετείχαν σε αυτό το ταξίδι μαζί μας. Περιτριγυριστήκαμε από εξαιρετικό ταλέντο, αλλά μπορεί να υπάρξει μόνο ένας 007. Είμαι ενθουσιασμένος που καλωσορίζω τον Ρόμπερτ Πάτινσον ως τον νέο μας Τζέιμς Μποντ. Έχει την διαχρονική ψυχή του 007 και φέρνει ένα πνεύμα που είναι εντελώς νέο. Ανυπομονώ να ξεκινήσουμε».
Οι παραγωγοί Έιμι Πασκάλ και Ντέιβιντ Χέιμαν, στη συνέχεια, ανέφερεαν ότι ο Τζέιμς Μποντ είναι ένας από τους «πιο αγαπητούς, εμπνευστικούς, εμβληματικούς και ταυτόχρονα αινιγματικούς χαρακτήρες στη λογοτεχνία και τον κινηματογράφο» για να καταλήξουν: «Η κληρονομιά αυτού του χαρακτήρα βρίσκεται σε πολύ καλά χέρια με τον Ρόμπερτ Πάτινσον. Το γεγονός ότι δεν φοβάται ως ηθοποιός, το αυτοσαρκαστικό του χιούμορ και η ικανότητά του να επανεφευρίσκει συνεχώς τον εαυτό του τον καθιστούν τον ιδανικό Μποντ για την εποχή μας».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο 40χρονος ηθοποιός ανακοινώθηκε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου ως ο νέος 007, μέσα από ένα teaser διάρκειας 26 δευτερολέπτων που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό της ταινίας Τζέιμς Μποντ στο Instagram.
«Ο Τζέιμς Μποντ είναι ένας από τους πιο θρυλικούς χαρακτήρες του κινηματογράφου και το να μου εμπιστευτούν τον 007 είναι η τιμή της ζωής μου», είπε χαρακτηριστικά ο Πάτινσον μέσω δελτίου Τύπου και πρόσθεσε: «Είμαι βαθιά ευγνώμων στον Ντενί, την Έιμι, τον Ντέιβιντ, την Τάνια και όλους στην Amazon MGM Studios για την εμπιστοσύνη τους σε μένα. Το να πω ότι αυτός ο ρόλος είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα είναι λίγο. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ενθουσιασμένος για αυτή τη συνεργασία και για τη δουλειά που έχουμε μπροστά μας με αυτή τη φανταστική ομάδα».
Robert Pattinson Breaks Silence on Being Cast as James Bond: ‘The Honor of a Lifetime’ https://t.co/2BNIxAjtqx— People (@people) November 16, 2026
Η νέα ταινία του Τζέιμς Μποντ θα σκηνοθετηθεί από τον Ντενί Βιλνέβ, ενώ το σενάριο θα γράψει ο Στίβεν Νάιτ. Παραγωγοί της ταινίας έχουν αναλάβει η Έιμι Πασκάλ, γνωστή για τη δουλειά της στο «Spider-Man», και ο Ντέιβιντ Χέιμαν, παραγωγός των ταινιών «Harry Potter».
Ο Πάτινσον έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με τον Βιλνέβ στην ταινία «Dune: Part Three», η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα.
Ο Ντενί Βιλνέβ εξέφρασε, με τη σειρά του, τον ενθουσιασμό του για την επιλογή του Πάτινσον: «Πριν από οτιδήποτε άλλο, θέλω να εκφράσω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη στους αξιοθαύμαστους ηθοποιούς που συμμετείχαν σε αυτό το ταξίδι μαζί μας. Περιτριγυριστήκαμε από εξαιρετικό ταλέντο, αλλά μπορεί να υπάρξει μόνο ένας 007. Είμαι ενθουσιασμένος που καλωσορίζω τον Ρόμπερτ Πάτινσον ως τον νέο μας Τζέιμς Μποντ. Έχει την διαχρονική ψυχή του 007 και φέρνει ένα πνεύμα που είναι εντελώς νέο. Ανυπομονώ να ξεκινήσουμε».
Οι παραγωγοί Έιμι Πασκάλ και Ντέιβιντ Χέιμαν, στη συνέχεια, ανέφερεαν ότι ο Τζέιμς Μποντ είναι ένας από τους «πιο αγαπητούς, εμπνευστικούς, εμβληματικούς και ταυτόχρονα αινιγματικούς χαρακτήρες στη λογοτεχνία και τον κινηματογράφο» για να καταλήξουν: «Η κληρονομιά αυτού του χαρακτήρα βρίσκεται σε πολύ καλά χέρια με τον Ρόμπερτ Πάτινσον. Το γεγονός ότι δεν φοβάται ως ηθοποιός, το αυτοσαρκαστικό του χιούμορ και η ικανότητά του να επανεφευρίσκει συνεχώς τον εαυτό του τον καθιστούν τον ιδανικό Μποντ για την εποχή μας».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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