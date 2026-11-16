διαγωνιζόμενη ερμήνευσε το «Back to Black» ωστόσο, όταν στη συνέχεια οι coaches της ζήτησαν να πει ένα κομμάτι με ελληνικό στίχο, εκείνη τραγούδησε το «Σάββατο» και μοιράστηκε μία ιστορία σχετικά με το πώς έμαθε τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Περιγράφοντας τον θαυμασμό της για τον καλλιτέχνη που έχει φύγει από τη ζωή, η

Masha είπε:

«





Στη συνέχεια, η διαγωνιζόμενη αναφέρθηκε στην ευχή που είχε κάνει τότε, εξηγώντας πως με το πέρασμα των χρόνων η ζωή της την έφερε στην Κύπρο, όπου πραγματοποίησε τον γάμο της με ελληνικά και κυπριακά στοιχεία. Όπως τόνισε, η μουσική του Γιώργου Μαζωνάκη έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη διαδρομή, χωρίς ο ίδιος να το γνωρίζει: «Είπα ότι “θέλω, όταν θα μεγαλώσω, να έχω τον γάμο μου με ελληνικό στιλ”. Και πέρασαν τόσα χρόνια και μένω τώρα στην Κύπρο, ο γάμος μου ήταν με κυπριακό – ελληνικό στιλ. Ο Γιώργος, χωρίς να το μάθει, με έφερε εδώ. Το τραγούδι του δηλαδή με βοήθησε να έρθω εδώ ».



Στη συνέχεια, η διαγωνιζόμενη αναφέρθηκε στην ευχή που είχε κάνει τότε, εξηγώντας πως με το πέρασμα των χρόνων η ζωή της την έφερε στην Κύπρο, όπου πραγματοποίησε τον γάμο της με ελληνικά και κυπριακά στοιχεία. Όπως τόνισε, η μουσική του Γιώργου Μαζωνάκη έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη διαδρομή, χωρίς ο ίδιος να το γνωρίζει: «Είπα ότι “θέλω, όταν θα μεγαλώσω, να έχω τον γάμο μου με ελληνικό στιλ”. Και πέρασαν τόσα χρόνια και μένω τώρα στην Κύπρο, ο γάμος μου ήταν με κυπριακό – ελληνικό στιλ. Ο Γιώργος, χωρίς να το μάθει, με έφερε εδώ. Το τραγούδι του δηλαδή με βοήθησε να έρθω εδώ