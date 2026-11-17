«Ποιος θα με αγκαλιάζει και θα με λέει μπαμπά;»: Το σπαρακτικό αντίο του πατέρα του μικρού Ζαχαρία που ήπιε βενζίνη
«Ποιος θα με αγκαλιάζει και θα με λέει μπαμπά;»: Το σπαρακτικό αντίο του πατέρα του μικρού Ζαχαρία που ήπιε βενζίνη
Στις 4 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, στο κοιμητήριο της Νέας Αλικαρνασσού το τελευταίο αντίο στον μικρό Ζαχαρία
Για την πιο δύσκολη ώρα του αποχαιρετισμού στον μόλις 18 μηνών Ζαχαρία που έχασε τη ζωή του αφού ήπιε βενζίνη που βρήκε σε ντουλάπι, ετοιμάζονται συγγενείς και φίλοι στην Κρήτη.
Η κηδεία του μικρού αγοριού θα τελεστεί σήμερα Τρίτη, στις 16:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, στο κοιμητήριο της Νέας Αλικαρνασσού.
Σε βάρος των γονέων του ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία αλλά μετά τις απολογίες τους αφέθηκαν ελεύθεροι.
Ο πατέρας του Ζαχαρία τον αποχαιρέτησε με μια σπαρακτική ανάρτηση που έκανε στο Facebook γράφοντας: «Ζαχαρούλι μου. Χαμογελαστό παιδάκι μου. Καρδιά μου. Ποιος θα τρέχει να με παίρνει αγκαλιά όταν γυρίζω σπίτι και να φωνάζει μπαμπά μπαμπά! Στο καλό καρδιά μου καλό ταξίδι. Θα σε θυμάμαι για πάντα».
Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (15/11), όταν, κατά την κατάθεση της μητέρας, ήταν στο μπάνιο μαζί με τον Ζαχαρία και λόγω λίγων δευτερολέπτων απροσεξίας, το παιδί άνοιξε το ντουλάπι του νιπτήρα και ήπιε καθαρή βενζίνη.
Το μωρό λιποθύμησε με τη μητέρα του να καλεί το ΕΚΑΒ ασθενοφόρο του οποίου μετέφερε το μικρό αγόρι στο ΠΑΓΝΗ όπου αν και εισήχθη στη ΜΕΘ, κατέληξε παρά τις προσπάθειες των γιατρών να το κρατήσουν στη ζωή.
Η κηδεία του μικρού αγοριού θα τελεστεί σήμερα Τρίτη, στις 16:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, στο κοιμητήριο της Νέας Αλικαρνασσού.
Σε βάρος των γονέων του ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία αλλά μετά τις απολογίες τους αφέθηκαν ελεύθεροι.
Ο πατέρας του Ζαχαρία τον αποχαιρέτησε με μια σπαρακτική ανάρτηση που έκανε στο Facebook γράφοντας: «Ζαχαρούλι μου. Χαμογελαστό παιδάκι μου. Καρδιά μου. Ποιος θα τρέχει να με παίρνει αγκαλιά όταν γυρίζω σπίτι και να φωνάζει μπαμπά μπαμπά! Στο καλό καρδιά μου καλό ταξίδι. Θα σε θυμάμαι για πάντα».
Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (15/11), όταν, κατά την κατάθεση της μητέρας, ήταν στο μπάνιο μαζί με τον Ζαχαρία και λόγω λίγων δευτερολέπτων απροσεξίας, το παιδί άνοιξε το ντουλάπι του νιπτήρα και ήπιε καθαρή βενζίνη.
Το μωρό λιποθύμησε με τη μητέρα του να καλεί το ΕΚΑΒ ασθενοφόρο του οποίου μετέφερε το μικρό αγόρι στο ΠΑΓΝΗ όπου αν και εισήχθη στη ΜΕΘ, κατέληξε παρά τις προσπάθειες των γιατρών να το κρατήσουν στη ζωή.
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