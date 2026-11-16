Επτά δήμαρχοι των βορείων προαστίων συναντήθηκαν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μαξίμου για τους νέους συντελεστές δόμησης
Επτά δήμαρχοι των βορείων προαστίων συναντήθηκαν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μαξίμου για τους νέους συντελεστές δόμησης
Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι δήμαρχοι Φιλοθέης – Ψυχικού, Λυκόβρυσης – Πεύκης, Νέας Ιωνίας, Χαλανδρίου, Παπάγου – Χολαργού, Μεταμόρφωσης και Κηφισιάς
Στο Μέγαρο Μαξίμου έφτασαν το μεσημέρι της Δευτέρας (16/11) οι επτά δήμαρχοι των βορείων προαστίων, για να συμμετάσχουν σε σύσκεψη με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με αντικείμενο τις έντονες αντιδράσεις που έχει προκαλέσει ο σχεδιασμός για τη μεταφορά συντελεστή δόμησης.
Στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό συμμετείχαν οι παρακάτω δήμαρχοι:
- Φιλοθέης – Ψυχικού: Χαράλαμπος Μπονάτσος
- Λυκόβρυσης – Πεύκης: Μάριος – Γεώργιος Ψυχάλης
- Νέας Ιωνίας: Παναγιώτης Μανούρης
- Χαλανδρίου: Σίμος Ρούσσος
- Παπάγου – Χολαργού: Ηλίας Αποστολόπουλος
- Μεταμόρφωσης: Στράτος Σαραούδας
- Κηφισιάς: Βασίλης Ξυπολυτάς
Όπως έγραφε νωρίς το πρωί το protothema.gr, η κρίσιμη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποιείται στη σκιά των έντονων αντιδράσεων που έχουν προκαλέσει οι Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή (ΖΥΣ), με το ενδεχόμενο πλήρους αναστολής να παραμένει στο τραπέζι, αλλά και με ισχυρά επιχειρήματα υπέρ της συνέχισης της διαδικασίας, μέσα από ουσιαστικές διορθώσεις και αναθεωρήσεις των μελετών όπου κριθεί αναγκαίο.
Παρά το υψηλό πολιτικό βάρος της αντιπαράθεσης, η εκτίμηση που διατυπώνεται από ανθρώπους με άριστη γνώση του σχεδιασμού είναι ότι η κυβέρνηση θα αναζητήσει μια διέξοδο που θα επιτρέψει την εκτόνωση των αντιδράσεων χωρίς να ακυρωθεί συνολικά η μεταρρύθμιση.
Σε αυτή την κατεύθυνση, η ιδανική λύση, θα ήταν η αναθεώρηση των μελετών όπου κρίνεται σκόπιμο και η επανεξέταση των περιοχών υποδοχής, με δεδομένο ότι ο σχεδιασμός που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση δεν αποτελεί οριστική πολεοδομική απόφαση.
Ωστόσο, τίποτα δεν θεωρείται προαποφασισμένο. Αξιόπιστη πηγή του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επισημαίνει ότι ο πρωθυπουργός θα λάβει ο ίδιος τις τελικές αποφάσεις, αφού ακούσει τόσο τις ενστάσεις των δημάρχων όσο και τα επιχειρήματα του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και του γενικού γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού Ευάγγελου Κυριαζόπουλου, οι οποίοι θα προβάλλουν την μεθοδολογία των μελετών και την φιλοσοφία του σχεδιασμού.
Στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό συμμετείχαν οι παρακάτω δήμαρχοι:
- Φιλοθέης – Ψυχικού: Χαράλαμπος Μπονάτσος
- Λυκόβρυσης – Πεύκης: Μάριος – Γεώργιος Ψυχάλης
- Νέας Ιωνίας: Παναγιώτης Μανούρης
- Χαλανδρίου: Σίμος Ρούσσος
- Παπάγου – Χολαργού: Ηλίας Αποστολόπουλος
- Μεταμόρφωσης: Στράτος Σαραούδας
- Κηφισιάς: Βασίλης Ξυπολυτάς
Όπως έγραφε νωρίς το πρωί το protothema.gr, η κρίσιμη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποιείται στη σκιά των έντονων αντιδράσεων που έχουν προκαλέσει οι Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή (ΖΥΣ), με το ενδεχόμενο πλήρους αναστολής να παραμένει στο τραπέζι, αλλά και με ισχυρά επιχειρήματα υπέρ της συνέχισης της διαδικασίας, μέσα από ουσιαστικές διορθώσεις και αναθεωρήσεις των μελετών όπου κριθεί αναγκαίο.
Παρά το υψηλό πολιτικό βάρος της αντιπαράθεσης, η εκτίμηση που διατυπώνεται από ανθρώπους με άριστη γνώση του σχεδιασμού είναι ότι η κυβέρνηση θα αναζητήσει μια διέξοδο που θα επιτρέψει την εκτόνωση των αντιδράσεων χωρίς να ακυρωθεί συνολικά η μεταρρύθμιση.
Σε αυτή την κατεύθυνση, η ιδανική λύση, θα ήταν η αναθεώρηση των μελετών όπου κρίνεται σκόπιμο και η επανεξέταση των περιοχών υποδοχής, με δεδομένο ότι ο σχεδιασμός που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση δεν αποτελεί οριστική πολεοδομική απόφαση.
Ωστόσο, τίποτα δεν θεωρείται προαποφασισμένο. Αξιόπιστη πηγή του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επισημαίνει ότι ο πρωθυπουργός θα λάβει ο ίδιος τις τελικές αποφάσεις, αφού ακούσει τόσο τις ενστάσεις των δημάρχων όσο και τα επιχειρήματα του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και του γενικού γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού Ευάγγελου Κυριαζόπουλου, οι οποίοι θα προβάλλουν την μεθοδολογία των μελετών και την φιλοσοφία του σχεδιασμού.
Στο τραπέζι παραμένουν διαφορετικά ενδεχόμενα, από τη συνέχιση της διαβούλευσης με μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο πέραν των δύο μηνών και ουσιαστικές τροποποιήσεις έως τη διακοπή της διαδικασίας.
Το συνολικό πάγωμα, πάντως, αντιμετωπίζεται με επιφυλάξεις από την πλευρά όσων υπερασπίζονται τη φιλοσοφία της μεταρρύθμισης, εξαιτίας των ευρύτερων πολεοδομικών και οικονομικών συνεπειών που θα μπορούσε να προκαλέσει.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
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