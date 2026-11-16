Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι δήμαρχοι Φιλοθέης – Ψυχικού, Λυκόβρυσης – Πεύκης, Νέας Ιωνίας, Χαλανδρίου, Παπάγου – Χολαργού, Μεταμόρφωσης και Κηφισιάς





Στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό συμμετείχαν οι παρακάτω δήμαρχοι:



Φιλοθέης – Ψυχικού: Χαράλαμπος Μπονάτσος

- Λυκόβρυσης – Πεύκης: Μάριος – Γεώργιος Ψυχάλης

- Νέας Ιωνίας: Παναγιώτης Μανούρης

Χαλανδρίου: Σίμος Ρούσσος

- Παπάγου – Χολαργού: Ηλίας Αποστολόπουλος

- Μεταμόρφωσης: Στράτος Σαραούδας

Κλείσιμο Κηφισιάς: Βασίλης Ξυπολυτάς



Από αριστερά προς τα δεξιά: Χαράλαμπος Μπονάτσος (δήμαρχος Φιλοθέης – Ψυχικού), Μάριος – Γεώργιος Ψυχάλης (δήμαρχος Λυκόβρυσης – Πεύκης), Παναγιώτης Μανούρης (δήμαρχος Νέας Ιωνίας), Σίμος Ρούσσος (δήμαρχος Χαλανδρίου), Ηλίας Αποστολόπουλος (δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού), Στράτος Σαραούδας (δήμαρχος Μεταμόρφωσης) και Βασίλης Ξυπολυτάς (δήμαρχος Κηφισιάς)

Όπως έγραφε νωρίς το πρωί το protothema.gr



Παρά το υψηλό πολιτικό βάρος της αντιπαράθεσης, η εκτίμηση που διατυπώνεται από ανθρώπους με άριστη γνώση του σχεδιασμού είναι ότι η κυβέρνηση θα αναζητήσει μια διέξοδο που θα επιτρέψει την εκτόνωση των αντιδράσεων χωρίς να ακυρωθεί συνολικά η μεταρρύθμιση.



Σε αυτή την κατεύθυνση, η ιδανική λύση, θα ήταν η αναθεώρηση των μελετών όπου κρίνεται σκόπιμο και η επανεξέταση των περιοχών υποδοχής, με δεδομένο ότι ο σχεδιασμός που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση δεν αποτελεί οριστική πολεοδομική απόφαση.



Ωστόσο, τίποτα δεν θεωρείται προαποφασισμένο. Αξιόπιστη πηγή του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επισημαίνει ότι ο πρωθυπουργός θα λάβει ο ίδιος τις τελικές αποφάσεις, αφού ακούσει τόσο τις ενστάσεις των δημάρχων όσο και τα επιχειρήματα του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και του γενικού γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού Ευάγγελου Κυριαζόπουλου, οι οποίοι θα προβάλλουν την μεθοδολογία των μελετών και την φιλοσοφία του σχεδιασμού.



Η είσοδος των δημάρχων στο Μέγαρο Μαξίμου

, η κρίσιμη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποιείται στη σκιά των έντονων αντιδράσεων που έχουν προκαλέσει οι Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή (ΖΥΣ), με το ενδεχόμενο πλήρους αναστολής να παραμένει στο τραπέζι, αλλά και με ισχυρά επιχειρήματα υπέρ της συνέχισης της διαδικασίας, μέσα από ουσιαστικές διορθώσεις και αναθεωρήσεις των μελετών όπου κριθεί αναγκαίο.Παρά το υψηλό πολιτικό βάρος της αντιπαράθεσης, η εκτίμηση που διατυπώνεται από ανθρώπους με άριστη γνώση του σχεδιασμού είναι ότι η κυβέρνηση θα αναζητήσει μια διέξοδο που θα επιτρέψει την εκτόνωση των αντιδράσεων χωρίς να ακυρωθεί συνολικά η μεταρρύθμιση.Σε αυτή την κατεύθυνση, η, θα ήταν η αναθεώρηση των μελετών όπου κρίνεται σκόπιμο και η επανεξέταση των περιοχών υποδοχής, με δεδομένο ότι ο σχεδιασμός που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση δεν αποτελεί οριστική πολεοδομική απόφαση.Ωστόσο, τίποτα δεν θεωρείται προαποφασισμένο. Αξιόπιστη πηγή του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επισημαίνει ότι ο πρωθυπουργός θα λάβει ο ίδιος τις τελικές αποφάσεις, αφού ακούσει τόσο τις ενστάσεις των δημάρχων όσο και τα επιχειρήματα του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και του γενικού γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού Ευάγγελου Κυριαζόπουλου, οι οποίοι θα προβάλλουν την μεθοδολογία των μελετών και την φιλοσοφία του σχεδιασμού.

O δήμαρχος Νέας Ιωνίας, Παναγιώτης Μανούρης O δήμαρχος Χαλανδρίου, Σίμος Ρούσσος Στο Μέγαρο Μαξίμου έφτασαν το μεσημέρι της Δευτέρας (16/11) οι επτά δήμαρχοι των βορείων προαστίων, για να συμμετάσχουν σε σύσκεψη με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη , με αντικείμενο τις έντονες αντιδράσεις που έχει προκαλέσει ο σχεδιασμός για τη μεταφορά συντελεστή δόμησης.Στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό συμμετείχαν οι παρακάτω δήμαρχοι:: Χαράλαμπος Μπονάτσος: Μάριος – Γεώργιος Ψυχάλης: Παναγιώτης Μανούρης: Σίμος Ρούσσος– Χολαργού: Ηλίας Αποστολόπουλος: Στράτος Σαραούδας: Βασίλης Ξυπολυτάς



Στο τραπέζι παραμένουν διαφορετικά ενδεχόμενα, από τη συνέχιση της διαβούλευσης με μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο πέραν των δύο μηνών και ουσιαστικές τροποποιήσεις έως τη διακοπή της διαδικασίας.



Το συνολικό πάγωμα, πάντως, αντιμετωπίζεται με επιφυλάξεις από την πλευρά όσων υπερασπίζονται τη φιλοσοφία της μεταρρύθμισης, εξαιτίας των ευρύτερων πολεοδομικών και οικονομικών συνεπειών που θα μπορούσε να προκαλέσει.



Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.

16.11.2026, 13:08