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Βρισηίδα Ανδριώτου: «Δεν είναι ένα κίνητρο στη νεολαία ότι έπιασα δουλειά πόρτα; Ότι είμαι η Βρισηίδα και δουλεύω;»
Βρισηίδα Ανδριώτου: «Δεν είναι ένα κίνητρο στη νεολαία ότι έπιασα δουλειά πόρτα; Ότι είμαι η Βρισηίδα και δουλεύω;»
«Με ρωτούσαν αν χαλάω το όνομά μου επειδή δουλεύω πόρτα, δεν είναι κίνητρο για τη νεολαία;» υποστηρίζει η πρώην παίκτρια του Survivor
Για τη δουλειά της στην υποδοχή του νυχτερινού κέντρου όπου εμφανίζεται ο Θοδωρής Φέρρης ρωτήθηκε, μεταξύ άλλων η Βρισηίδα Ανδριώτου. Η πρώην παίκτρια του Survivor βρέθηκε καλεσμένη στο vidcast της Δάφνης Καραβοκύρη, η οποία τη ρώτησε αν αισθάνθηκε ποτέ περίεργα επειδή ενώ είναι γνωστή στο ευρύ κοινό, εργάζεται στην πόρτα ενός νυχτερινού κέντρου και αν σκέφτηκε ότι κάποιοι μπορεί να την αντιμετωπίσουν διαφορετικά.
«Μου το είπε ο κόσμος αυτό. "Βρισηίδα, δουλεύεις εδώ; Δεν χαλάς το όνομά σου;" και τέτοια», απάντησε η πρώην παίκτρια του ριάλιτι, εξηγώντας πως η ίδια αντιμετωπίζει διαφορετικά το ζήτημα.
«Δεν είναι ένα κίνητρο στη νεολαία ότι έπιασα δουλειά, το ότι είμαι η Βρισηίδα και δουλεύω; Δηλαδή, τι θα μπορούσα να κάνω; Δηλαδή, δεν δίνεις ένα κίνητρο στον κόσμο ότι όποια και να είσαι, η δουλειά είναι δουλειά, δεν είναι ντροπή;» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Μάλιστα, η Βρισηίδα Ανδριώτου ξεκαθάρισε πως δεν θα δίσταζε να εργαστεί ακόμη περισσότερο για να ανταποκριθεί στις ανάγκες της. «Εγώ σε αυτό το σημείο θα κάνω τέσσερις δουλειές, θα τα βγάλω πέρα», είπε.
«Μου το είπε ο κόσμος αυτό. "Βρισηίδα, δουλεύεις εδώ; Δεν χαλάς το όνομά σου;" και τέτοια», απάντησε η πρώην παίκτρια του ριάλιτι, εξηγώντας πως η ίδια αντιμετωπίζει διαφορετικά το ζήτημα.
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«Δεν είναι ένα κίνητρο στη νεολαία ότι έπιασα δουλειά, το ότι είμαι η Βρισηίδα και δουλεύω; Δηλαδή, τι θα μπορούσα να κάνω; Δηλαδή, δεν δίνεις ένα κίνητρο στον κόσμο ότι όποια και να είσαι, η δουλειά είναι δουλειά, δεν είναι ντροπή;» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Μάλιστα, η Βρισηίδα Ανδριώτου ξεκαθάρισε πως δεν θα δίσταζε να εργαστεί ακόμη περισσότερο για να ανταποκριθεί στις ανάγκες της. «Εγώ σε αυτό το σημείο θα κάνω τέσσερις δουλειές, θα τα βγάλω πέρα», είπε.
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