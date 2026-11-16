Ιωάννα Τούνη για τη γούνα των 249 ευρώ της εταιρείας της και τα σχόλια για την τιμή: Αν δεν θέλεις και δεν μπορείς μην την παίρνεις παιδάκι μου
Ιωάννα Τούνη για τη γούνα των 249 ευρώ της εταιρείας της και τα σχόλια για την τιμή: Αν δεν θέλεις και δεν μπορείς μην την παίρνεις παιδάκι μου
Ελεύθερη είναι η αγορά, αλλά δεν μπορείς να μου συγκρίνεις ένα προϊόν από τα βάθη της Κίνας με ένα προϊόν με φορολογία, κοστολόγηση, εργατικά χέρια και υλικά στην Ελλάδα, τόνισε η influencer
Τη θέση της για τις αντιδράσεις που προκάλεσε στα social media η συνθετική γούνα της εταιρείας ρούχων που διατηρεί, η οποία κοστίζει 249 ευρώ, εξέφρασε η Ιωάννα Τούνη, τονίζοντας ότι δεν είναι κανένας υποχρεωμένος να την αγοράσει.
Αφορμή στάθηκαν οι συγκρίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με παρόμοια πανωφόρια που εντόπισαν σε διαδικτυακές πλατφόρμες κινεζικής προέλευσης με χαμηλότερη τιμή. Σε βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, η influencer αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον τρόπο διαμόρφωσης της τιμής, εξηγώντας ποια είναι τα έξοδα για την παραγωγή της γούνας στην Ελλάδα και επισημαίνοντας τις φορολογικές και παραγωγικές επιβαρύνσεις.
Όπως είπε: «Πάμε λιγάκι στην κοστολόγηση γιατί τα λέω όλα πολύ απλά και μπακάλικα, για να καταλαβαινόμαστε. Η ελληνική αγορά πονάει, η ελληνική αγορά πεθαίνει. Είμαστε πραγματικά από τις ελάχιστες εταιρείες που ράβουνε στην Ελλάδα και από όλες οι υπόλοιπες εταιρείες είμαστε πραγματικά και η πιο οικονομική. Το ύφασμά της κοστίζει περίπου 50 ευρώ. Υπάρχει έξτρα η φόδρα. Κουτσά στραβά μιλάμε για περίπου 70 ευρώ η γούνα. Για τη γούνα αυτή έχουν δουλέψει και πόσοι άνθρωποι. Η φορολογία σε άλλες χώρες είναι διαφορετική από την Ελλάδα. Για ένα προϊόν που πουλάμε 50 ευρώ, το 24% πηγαίνει στο κράτος. Μέσα σε όλα αυτά υπάρχουν και άλλα έξοδα και δεν μιλάμε για αισχροκέρδεια».
Στη συνέχεια, η Ιωάννα Τούνη απάντησε σε όσους σχολίασαν την τιμή, υποστηρίζοντας ότι κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να αγοράσει το συγκεκριμένο ρούχο. Παράλληλα, έκανε λόγο για διαφορετικά δεδομένα παραγωγής και κόστους ανάμεσα σε ένα προϊόν που κατασκευάζεται στην Κίνα και ένα που παράγεται στην Ελλάδα: «Θέλεις και μπορείς να την πάρεις; Καλώς. Δεν θέλεις και δεν μπορείς να την πάρεις; Μην την παίρνεις παιδάκι μου. Το ότι έγινε τέτοιος πανικός για μία γούνα που δεν σε υποχρεώσαμε να αγοράσεις εγώ δεν το καταλαβαίνω. Ελεύθερη είναι η αγορά. Ο καθένας ας κοστολογεί τα προϊόντα του όπως θέλει, αλλά δεν μπορείς να μου συγκρίνεις ένα προϊόν από τα βάθη της Κίνας με ένα προϊόν με φορολογία, κοστολόγηση, εργατικά χέρια και υλικά στην Ελλάδα».
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο του βίντεο, η influencer αναφέρθηκε στην εταιρεία της και στο γεγονός ότι τα ρούχα της παράγονται στην Ελλάδα. Παράλληλα, σχολίασε τις αναφορές για την ομοιότητα της γούνας με αντίστοιχο προϊόν κινεζικής εταιρείας, τονίζοντας ότι τέτοιες συμπτώσεις είναι συνηθισμένες στη διεθνή αγορά της μόδας.
Όπως είπε: «Λοιπόν, γίνεται σύγκριση της γούνας που έχουμε φτιάξει με την Bubblegun, μία εταιρεία ελληνική. Φτιάχνουμε όλα μας τα ρούχα στην Ελλάδα. Είμαστε λοιπόν, από τις ελάχιστες εταιρείες που έχουν παραμείνει στην Ελλάδα μέχρι σήμερα και όντως τα προϊόντα μας είναι φτιαγμένα στην Ελλάδα. Παρένθεση. Μιλάμε για μένα τώρα που με ψάχνουν συνέχεια για τόσο ψήγμα. Οπότε αν έχεις λίγο μυαλό φαντάζεσαι ότι δεν θα ρισκάραμε με τίποτα να παρουσιάζω κάτι ότι είναι φτιαγμένο στην Ελλάδα, ενώ δεν είναι».
Αναφερόμενη ειδικότερα στην ύπαρξη παρόμοιων σχεδίων από διαφορετικές εταιρείες, η Ιωάννα Τούνη έκανε λόγο για συνηθισμένη πρακτική στον χώρο της μόδας, εξηγώντας ότι προϊόντα με κοινά χαρακτηριστικά κυκλοφορούν συχνά σε διαφορετικές αγορές.
Η ίδια δήλωσε: «Πάμε να τα πάρουμε όμως από την αρχή. Λοιπόν, ανεβάστε παντού μια φωτογραφία από κινέζικη εταιρεία, το οποίο όντως τυχαίνει να έχει μία εξαιρετικά παρόμοια γούνα με τη δική μας. Και αυτό γενικά συμβαίνει έτσι. Υπάρχει η παγκοσμιοποίηση. Πάρα πολλά προϊόντα τα οποία βγάζουν γενικά οι μεγάλοι οίκοι και οι μικρότερες εταιρείες τα παίρνουν, κάνουνε διάφορα twist, τα προσαρμόζουν στα δεδομένα της κάθε χώρας και βγάζουν κάτι πάρα πολύ αντίστοιχο. Οπότε ναι, όπως ακριβώς θα βγάλουμε μια βελουτέ φόρμα και κάπου στον κόσμο θα υπάρχει και μια αντίστοιχη βελουτέ φόρμα, όπως θα βγάλουμε ένα μαύρο κοστούμι και θα υπάρχει ένα αντίστοιχο κοστούμι κάπου αλλού. Είναι λογικό μια τεράστια πλατφόρμα, όπως αυτή και λοιπά, να έχουν μία αντίστοιχη γούνα με τη δική μας».
Τέλος, η influencer επέμεινε ότι οι δύο γούνες αποτελούν διαφορετικά προϊόντα και παρέθεσε ορισμένα χαρακτηριστικά που, όπως είπε, τα διαχωρίζουν, καλώντας τους χρήστες να εξετάσουν τις φωτογραφίες τους: «Να ξεκαθαρίσω για αρχή ότι πρόκειται για δύο διαφορετικά προϊόντα. Πώς μπορείς να το διαπιστώσεις και μόνος σου γιατί δεν θα με πιστεύεις: Λοιπόν, μπορείς να μπεις να δεις τις φωτογραφίες αυτές που μόνος σου δημοσιεύεις και θα παρατηρήσεις εκεί πέρα για αρχή… Καλά εντάξει, πέρα από το καρτελάκι εδώ πέρα που λέει Bubblegun, φτιαγμένο στην Ελλάδα, πέρα από τον γιακά που ο δικός μας είναι πιο μακρύς, η γούνα έχει μια εντελώς διαφορετική φόδρα. Γενικά μιλάμε για ένα διαφορετικό προϊόν».
Αφορμή στάθηκαν οι συγκρίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με παρόμοια πανωφόρια που εντόπισαν σε διαδικτυακές πλατφόρμες κινεζικής προέλευσης με χαμηλότερη τιμή. Σε βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, η influencer αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον τρόπο διαμόρφωσης της τιμής, εξηγώντας ποια είναι τα έξοδα για την παραγωγή της γούνας στην Ελλάδα και επισημαίνοντας τις φορολογικές και παραγωγικές επιβαρύνσεις.
Όπως είπε: «Πάμε λιγάκι στην κοστολόγηση γιατί τα λέω όλα πολύ απλά και μπακάλικα, για να καταλαβαινόμαστε. Η ελληνική αγορά πονάει, η ελληνική αγορά πεθαίνει. Είμαστε πραγματικά από τις ελάχιστες εταιρείες που ράβουνε στην Ελλάδα και από όλες οι υπόλοιπες εταιρείες είμαστε πραγματικά και η πιο οικονομική. Το ύφασμά της κοστίζει περίπου 50 ευρώ. Υπάρχει έξτρα η φόδρα. Κουτσά στραβά μιλάμε για περίπου 70 ευρώ η γούνα. Για τη γούνα αυτή έχουν δουλέψει και πόσοι άνθρωποι. Η φορολογία σε άλλες χώρες είναι διαφορετική από την Ελλάδα. Για ένα προϊόν που πουλάμε 50 ευρώ, το 24% πηγαίνει στο κράτος. Μέσα σε όλα αυτά υπάρχουν και άλλα έξοδα και δεν μιλάμε για αισχροκέρδεια».
Στη συνέχεια, η Ιωάννα Τούνη απάντησε σε όσους σχολίασαν την τιμή, υποστηρίζοντας ότι κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να αγοράσει το συγκεκριμένο ρούχο. Παράλληλα, έκανε λόγο για διαφορετικά δεδομένα παραγωγής και κόστους ανάμεσα σε ένα προϊόν που κατασκευάζεται στην Κίνα και ένα που παράγεται στην Ελλάδα: «Θέλεις και μπορείς να την πάρεις; Καλώς. Δεν θέλεις και δεν μπορείς να την πάρεις; Μην την παίρνεις παιδάκι μου. Το ότι έγινε τέτοιος πανικός για μία γούνα που δεν σε υποχρεώσαμε να αγοράσεις εγώ δεν το καταλαβαίνω. Ελεύθερη είναι η αγορά. Ο καθένας ας κοστολογεί τα προϊόντα του όπως θέλει, αλλά δεν μπορείς να μου συγκρίνεις ένα προϊόν από τα βάθη της Κίνας με ένα προϊόν με φορολογία, κοστολόγηση, εργατικά χέρια και υλικά στην Ελλάδα».
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο του βίντεο, η influencer αναφέρθηκε στην εταιρεία της και στο γεγονός ότι τα ρούχα της παράγονται στην Ελλάδα. Παράλληλα, σχολίασε τις αναφορές για την ομοιότητα της γούνας με αντίστοιχο προϊόν κινεζικής εταιρείας, τονίζοντας ότι τέτοιες συμπτώσεις είναι συνηθισμένες στη διεθνή αγορά της μόδας.
Όπως είπε: «Λοιπόν, γίνεται σύγκριση της γούνας που έχουμε φτιάξει με την Bubblegun, μία εταιρεία ελληνική. Φτιάχνουμε όλα μας τα ρούχα στην Ελλάδα. Είμαστε λοιπόν, από τις ελάχιστες εταιρείες που έχουν παραμείνει στην Ελλάδα μέχρι σήμερα και όντως τα προϊόντα μας είναι φτιαγμένα στην Ελλάδα. Παρένθεση. Μιλάμε για μένα τώρα που με ψάχνουν συνέχεια για τόσο ψήγμα. Οπότε αν έχεις λίγο μυαλό φαντάζεσαι ότι δεν θα ρισκάραμε με τίποτα να παρουσιάζω κάτι ότι είναι φτιαγμένο στην Ελλάδα, ενώ δεν είναι».
Αναφερόμενη ειδικότερα στην ύπαρξη παρόμοιων σχεδίων από διαφορετικές εταιρείες, η Ιωάννα Τούνη έκανε λόγο για συνηθισμένη πρακτική στον χώρο της μόδας, εξηγώντας ότι προϊόντα με κοινά χαρακτηριστικά κυκλοφορούν συχνά σε διαφορετικές αγορές.
Η ίδια δήλωσε: «Πάμε να τα πάρουμε όμως από την αρχή. Λοιπόν, ανεβάστε παντού μια φωτογραφία από κινέζικη εταιρεία, το οποίο όντως τυχαίνει να έχει μία εξαιρετικά παρόμοια γούνα με τη δική μας. Και αυτό γενικά συμβαίνει έτσι. Υπάρχει η παγκοσμιοποίηση. Πάρα πολλά προϊόντα τα οποία βγάζουν γενικά οι μεγάλοι οίκοι και οι μικρότερες εταιρείες τα παίρνουν, κάνουνε διάφορα twist, τα προσαρμόζουν στα δεδομένα της κάθε χώρας και βγάζουν κάτι πάρα πολύ αντίστοιχο. Οπότε ναι, όπως ακριβώς θα βγάλουμε μια βελουτέ φόρμα και κάπου στον κόσμο θα υπάρχει και μια αντίστοιχη βελουτέ φόρμα, όπως θα βγάλουμε ένα μαύρο κοστούμι και θα υπάρχει ένα αντίστοιχο κοστούμι κάπου αλλού. Είναι λογικό μια τεράστια πλατφόρμα, όπως αυτή και λοιπά, να έχουν μία αντίστοιχη γούνα με τη δική μας».
Τέλος, η influencer επέμεινε ότι οι δύο γούνες αποτελούν διαφορετικά προϊόντα και παρέθεσε ορισμένα χαρακτηριστικά που, όπως είπε, τα διαχωρίζουν, καλώντας τους χρήστες να εξετάσουν τις φωτογραφίες τους: «Να ξεκαθαρίσω για αρχή ότι πρόκειται για δύο διαφορετικά προϊόντα. Πώς μπορείς να το διαπιστώσεις και μόνος σου γιατί δεν θα με πιστεύεις: Λοιπόν, μπορείς να μπεις να δεις τις φωτογραφίες αυτές που μόνος σου δημοσιεύεις και θα παρατηρήσεις εκεί πέρα για αρχή… Καλά εντάξει, πέρα από το καρτελάκι εδώ πέρα που λέει Bubblegun, φτιαγμένο στην Ελλάδα, πέρα από τον γιακά που ο δικός μας είναι πιο μακρύς, η γούνα έχει μια εντελώς διαφορετική φόδρα. Γενικά μιλάμε για ένα διαφορετικό προϊόν».
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