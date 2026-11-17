Λατινοπούλου: Βαρεμένοι όσοι πηγαίνουν στο Πολυτεχνείο - Η γενιά εκείνη κατέστρεψε το μέλλον μας
Λατινοπούλου: Βαρεμένοι όσοι πηγαίνουν στο Πολυτεχνείο - Η γενιά εκείνη κατέστρεψε το μέλλον μας
«Οι δάσκαλοι δεν μπορούν να ξοδεύουν σχολικές ώρες για τους μύθους του Πολυτεχνείου» υποστήριξε η Αφροδίτη Λατινοπούλου
Την πλήρη διαφωνία της με τους εορτασμούς για την εξέγερση των φοιτητών στο Πολυτεχνείο το 1973, τις γιορτές που πραγματοποιούνται στα σχολεία και την πορεία μνήμης προς την πρεσβεία των ΗΠΑ, διατύπωσε η Αφροδίτη Λατινοπούλου το βράδυ της Δευτέρας.
Όπως είπε στο Kontra24 «η γιορτή του Πολυτεχνείου δεν λέει τίποτα σε κανέναν πέραν από κάποιους βαρεμένους. Αυτοί που τους δίνουν κάνα στειλιάρι και καμία σημαία και ρίχνουν μολότοφ». Ερωτηθείσα ποιους αποκαλεί βαρεμένους απάντησε: «όσους πάνε στην πορεία. Εγώ δεν έχω δει καμία οικογένεια να πηγαίνει στο Πολυτεχνείο».
Κατά την ίδια, μάλιστα, «η αυριανή (σ.σ. σημερινή) ημέρα είναι Τρίτη, δεν είναι καμία γιορτή και καμία εθνική επέτειος. Τα παιδιά πρέπει να πηγαίνουν στο σχολείο και να κάνουν το μάθημά τους»
«Δεν υπάρχει καμία γιορτή του Πολυτεχνείου και τίποτα για να γιορτάσουν τα παιδιά μας. Υπάρχουν κάποιοι μύθοι και μια προπαγάνδα. Το θέμα είναι ότι εδώ και χρόνια συντηρείται μια προπαγάνδα για να γίνεται πλύση εγκεφάλου κατά τη διάρκεια σχολικών ωρών. Οι δάσκαλοι δεν μπορούν να ξοδεύουν σχολικές ώρες για τους μύθους του Πολυτεχνείου» επέμεινε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής.
Η ίδια, στη συνέχεια ανέφερε ότι «η γενιά του Πολυτεχνείου οφείλει μια συγγνώμη στη δικιά μου τη γενιά και τις επόμενες γιατί νομιμοποίησαν τη διαφθορά, το ρουσφέτι, κατέστρεψαν το μέλλον μας, έδωσαν το παράδειγμα πώς να τα μασάμε και να τα τρώμε, είναι η γενιά της μίζας και της διαφθοράς και πάνε να το ξεπλύνουν με δήθεν γιορτές».
«Μας έχετε πιπιλίσει τα μάτια και τα αφτιά, τελείωσε πια. Φτάσαμε στο ταμείο και χρεώνουμε αυτή τη γενιά» κατέληξε η Αφροδίτη Λατινοπούλου.
Όπως είπε στο Kontra24 «η γιορτή του Πολυτεχνείου δεν λέει τίποτα σε κανέναν πέραν από κάποιους βαρεμένους. Αυτοί που τους δίνουν κάνα στειλιάρι και καμία σημαία και ρίχνουν μολότοφ». Ερωτηθείσα ποιους αποκαλεί βαρεμένους απάντησε: «όσους πάνε στην πορεία. Εγώ δεν έχω δει καμία οικογένεια να πηγαίνει στο Πολυτεχνείο».
Κατά την ίδια, μάλιστα, «η αυριανή (σ.σ. σημερινή) ημέρα είναι Τρίτη, δεν είναι καμία γιορτή και καμία εθνική επέτειος. Τα παιδιά πρέπει να πηγαίνουν στο σχολείο και να κάνουν το μάθημά τους»
«Δεν υπάρχει καμία γιορτή του Πολυτεχνείου και τίποτα για να γιορτάσουν τα παιδιά μας. Υπάρχουν κάποιοι μύθοι και μια προπαγάνδα. Το θέμα είναι ότι εδώ και χρόνια συντηρείται μια προπαγάνδα για να γίνεται πλύση εγκεφάλου κατά τη διάρκεια σχολικών ωρών. Οι δάσκαλοι δεν μπορούν να ξοδεύουν σχολικές ώρες για τους μύθους του Πολυτεχνείου» επέμεινε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής.
Η ίδια, στη συνέχεια ανέφερε ότι «η γενιά του Πολυτεχνείου οφείλει μια συγγνώμη στη δικιά μου τη γενιά και τις επόμενες γιατί νομιμοποίησαν τη διαφθορά, το ρουσφέτι, κατέστρεψαν το μέλλον μας, έδωσαν το παράδειγμα πώς να τα μασάμε και να τα τρώμε, είναι η γενιά της μίζας και της διαφθοράς και πάνε να το ξεπλύνουν με δήθεν γιορτές».
«Μας έχετε πιπιλίσει τα μάτια και τα αφτιά, τελείωσε πια. Φτάσαμε στο ταμείο και χρεώνουμε αυτή τη γενιά» κατέληξε η Αφροδίτη Λατινοπούλου.
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